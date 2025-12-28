Honda jako by chtěla podělat úplně všechno, proti vlastním zákazníkům jde i svými omezovači rychlosti
Petr MilerHonda je zas jednou zralá na cenu Zlatý Hujer, neboť i v oblastech, kde by měla využít maxima možností, jak svá auta udělat líbivá pro potenciální kupce, dělá z hlediska zákonných požadavků dokonce víc, než musí. A to prosím v momentě, kdy v Evropě přišla už skoro o všechno.
Honda po léta dělala auta, která vyvolávala touhu. A nemuselo jít hned o sportovní modely a verze, pamatuji ježdění s pravda ne úplně tuctovým, ale také ne vyloženě ostrým kombíkem Civic Aerodeck 1,8 VTi, který uměl vtáhnout do děje i při úplně obyčejných přesunech. Kdeže tyto sněhy jsou, auta Hondy dnes vyvolávají hlavně pocity frustrace a beznaděje.
Japonci už chvíli, zejména v Evropě, jako by aktivně dělali maximum pro to, aby neprodali vůbec nic. A skórují, to se jim musí nechat. Podle Data Force letos Honda v Evropě prodala za 10 měsíců roku pouhých 46 876 aut, o dalších 10 procent míň než loni. Pro srovnání - Škoda za stejné období prodala v Evropě víc kusů libovolného modelu krom Elroqu, Enyaqu, Superbu a Scaly, to je potupné. A nemít Honda relativně dostupný Jazz, strčí celé její prodeje do kapsy téměř libovolný vůz z celého portfolia škodovky. Už jsme řekli, že je to potupné?
Už význam (u jiných značek typově okrajového) Jazzu pro celkové prodeje ukazuje, co Honda udělala špatně. Se svým zeleným zákalem vsadila absurdně na prakticky nikým nevyžádanou hybridizaci, která její auta jen zdražuje a nečiní je o nic atraktivnějšími. I onen Jazz je hybridní a od 620 tisíc Kč též vlastně absurdně drahý, pohled na cenu Civicu od 860 tisíc Kč (!) pak nutí ke vzpomínce na dávnou frázi: „Jsi upad', ne?” Nabídka Hondy dnes skutečně působí dojmem, že někdo z Hondy šel ze schodů, uklouzl a padal na hlavu tak dlouho, až mu aktuální ceník přišel normální.
Normální není.
Navzdory tomu se ale pořád najdou lidé, kteří k Hondě mají tak blízko, že si některé z jejích aut přece jen koupí. V takovém případě by člověk čekal, že před nimi Japonci budou rozbalovat červený koberec a snažit se je chlácholit vším ostatním, ale omyl. Honda je dnes další z těch firem, které asi mají pocit, že stockholmský syndrom je nejlepší marketingový nástroj, a tak své klienty dál týrá v domnění, že si je ještě víc přiváže k sobě. Jinak nelze vysvětlit, jak firma zachází s implementací tzv. ISA.
Oficiálně Intelligent Speed Assist, reálně omezovače rychlosti nařízené EU, které (zatím) fungují „jen” formou upozornění na překročení maximální povolené rychlosti, o které si auto (často mylně) myslí, že v daném autě platí, je jednou z těch naprosto nesmyslných regulací, které nepomáhají absolutně ničemu a stojí peníze. Každý soudný člověk si je zvykne vypínat nejpozději poté, co si auto dvakrát „nevšimne”, že omezení na 30 km/h skončilo v za Prahou a ještě v Benešově pípá jako divé, že jedete 90 km/h, jinak naprosto podle předpisů. Je to hloupost.
I automobilky to pochopily a našly cesty, jak se tohoto systému co nejrychleji zbavit, dokonce i ty, co nechtěly. Některé pak vyloženě „švejkují” (a dobře že tak), když například už v rámci přepnutí módu zobrazení displeje na sportovní (ahoj, BMW!) dovolují vypnout omezovač rychlosti, hlídání pruhu a další podobné, pro mnohé otravné věci jedním rychlým tahem. Co Honda? „Pár švestiček... Z vlastní zahrádky... Jestli se neurazíte...”
Přesně tak to je, jak se nyní začalo řešit na Redditu. Honda byla „hujerská” od počátku a ISA považuje za tak skvělou věc, že se v jejích autech nedal jednoduše vypnout nikdy. Zažil jsem to sám u pár let staré Hondy, už u té musíte složitě do menu a deaktivovat systém rozpoznávání dopravních značek, pak dá ISA pokoj. A to prosím po každém nastartování motoru znovu a znovu.
Jako by to ale nebylo dost, s facelifem pro letošní rok, přišel minimálně Civic také o tuto možnost. Nejenže tedy ISA nejde vypnout jedním tlačítkem či jedním nastavením, nejde už vypnout vůbec. A na Redditu lidé hledají absurdní cesty, jak se jej zbavit, například kompletní deaktivací vestavěné navigace, kdy už ale nemůžete používat ani Waze či Google Maps, se lze ISA zbavit. Jinak prostě ne, pípá jak splašené dokola a dokola, ať už povolenou rychlost překračujete nebo ne - stačí, aby si to auto myslelo. A že zrovna třeba v Česku je velmi populární nějaká (zejména dočasná) omezení značkou zavést, ale nikdy je nezrušit...
Je to až neuvěřitelné, ale Honda jako by skutečně chtěla podělat úplně všechno a odradit i ty nejloajálnější klienty. A my se jen musíme ptát: Proč? Co si taková firma koupí za to, že dělá víc než musí a leda tím naštve vlastní zákazníky? Jaký smysl to vůbec má? Tady je skutečně třeba aspoň trochu švejkovat, neboť už neumožnění rychlého vypnutí znamená ztrácet zákazníky, ISA je mimořádně otravná věc. Neumožnit jeho vypnutí vůbec? To je Hujer Level 10, naprosto nepochopitelná absurdita. Ale kdo chce kam...
Současný Civic by mohl být docela populární auto, mít aspoň jeden normální motor za normální cenu. Nemá ho. A teď už v něm nejde vypnout ani otravné ISA, reálně nijak, pokud nechcete přijít o jiné funkce. Tomu se říká jít proti těm, kteří vás živí... Foto: Honda
Zdroje: Data Force, Reddit, Honda
