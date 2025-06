Hořící obří loď se 751 elektrickými auty na palubě po týdnu opuštěná dál smutně pluje oceánem, postupně uhoří až k smrti dnes | Petr Miler

/ Foto: U.S. Coast Guard, CC0 Public Domain

Pamatujete to blyštivé plavidlo, ze kterého jen na pár místech stoupal kouř? Tohle je z něj teď. Omšelý smutný vrak i po týdnu stále hoří. Podle všeho jen čeká na chvíli, kdy oheň dokoná dílo zkázy a loď s víc jak 3 tisíci novými vozy na palubě pošle ke dnu.

Uplyne to skutečně už týden od chvíle, kdy loď s poněkud ironickým jménem Morning Midas, která převážela přes 3 tisíce aut z čínského Jen-tchaj do Mexika, vzplála uprostřed oceánu. Bylo kolem toho slušné haló, neboť na palubě se nacházelo 746 elektrických aut - 65 plně elektrických a a 681 plug-in hybridních. A ačkoli byla v těžké menšině, právě ona mají za požárem stát.

V podstatě okamžitě po vypuknutí požáru to potvrdila firma Zodiac Maritime, které loď patří. Požár se rozhostil na palubě, kde byly uskladněny právě elektromobily, odkud měl být zapálen i zbytek plavidla. Na firmu jsme se v mezičase obrátili přímo s žádostí o další detaily. A byť pochopitelně nemá další konkrétní informace krom svědectví naštěstí plně zachráněné posádky, pro jiný závěr údajně není prostor.

Je prý prakticky nemožné, aby se o takový požár postarala uprostřed plavby spalovací auta. Společnost má s převozem takových vozů dekády zkušeností, na palubě je skladuje se zanedbatelným množstvím paliva v prostorách s minimem hořlavin, a pokud dojde k jejich požáru po delším čase stání, je to prý vždy beztak dáno elektrickým zkratem. I když se ale v minulosti něco takového přihodilo, poradit si s takovým požárem nebývá těžké, a nezpůsobí tak zkázu celé lodi - bez paliva v nádrži chybí cokoli, co by mohlo rychle a intenzivně vzplanout a požár nebylo možné izolovat na nanejvýš jednotky aut.

Naopak baterie jsou na tom přesně naopak a bez ohledu na úroveň nabití představují v případě vzniku požáru v tuto chvíli prakticky neřešitelný problém. Firma pochopitelně přijímá průběžná opatření, aby takovému riziku zamezila, patří mezi ně i skladování těchto vozů společně na jedné palubě, aby bylo možné případný požár izolovat. Navzdory přijatým preventivním opatřením a relativně malému podílu bateriových aut na celém nákladu v tomto konkrétním případě (necelých 24 %) ale snaha dostat požár pod kontrolu přišla vniveč. A kompletní posádka musela z bezpečnostních důvodů plavilo opustit.

Co se s ním od té doby stalo? Na to je velmi smutný pohled, který připomíná záběry z postapokalyptických filmů. Ohořelá loď zbavená svého blyštivého laku po celém týdnu dál pluje v ohni oceánem a se spoustou kouře okolo skutečně čeká na svou poslední hodinu. Unášena proudem rychlostí necelé 3 km/h je stále sledována americkou pobřežní stráží), která pořídila její aktuální záběry z letadla a přidala nejnovější informace.

Vidíme rozpadající se plavidlo prohořívající skrz naskrz, které připomíná loď duchů. Ta bude v tomto stavu dál plout po vodě, dokud neshoří tak, že půjde ke dnu, popř. na její palubě neshoří vše, co ještě shořet může. Jak dlouho to může trvat, je otázkou, už týden trvající požár se ale v tuto chvíli jeví jako katastrofa mimořádných rozměrů.

Na loď Morning Midas je po týdnu v ohni vskutku nehezký pohled, z kdysi hrdého plavidla je jen skrz naskrz prohořívající vrak, hotová loď duchů. Foto: U.S. Coast Guard, CC0 Public Domain

Petr Miler

