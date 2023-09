„Hovadina.” Max Verstappen setřel šéfa Mercedesu za jeho tvrzení, že Red Bull staví auto hlavně pro něj před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

Mercedesu se v posledních dvou letech ve Formuli 1 nedaří a nezdá se, že by se s tím vedení týmu dokázalo vyrovnat. Soustavně tak bombarduje aktuálně nejlepší stáj a jejího nejlepšího pilota různými invektivy, ten si s tím ale velkou hlavu nedělá.

V posledních letech se ve Formuli 1 neděje vlastně nic až tak zvláštního, jakkoli se to zvláštním jevit být může. Od 80. let v tento sport charakterizují období více či méně silné dominance určitých týmů, což není produkt nějakého komplotu, ale ryzí dopad bujících regulací, se kterými byl tento sport postupně spojován. Do první poloviny 80. let jste si v něm po technické stránce mohli dělat kdeco, od té doby se týmy hlavně přizpůsobovaly úžeji a úžeji definovaným sadám technických opatření. A činily tak s různými úspěchy, přičemž nějak zabetonovaný stav měl tendenci nějakou tu sezónu vydržet.

Nejprve to byl McLaren s Prostem a pak Sennou, později Williams s různými piloty (mimo krátké období úspěchu Benettonu s Schumacherem), později McLaren hlavně s Hakkinenem, Ferrari opět se Schumacherem, Red Bull s Vettelem, Mercedes s Hamiltonem a dnes Red Bull s Verstappenem. Je to technický sport, který vyžaduje kombinaci mimořádně povedené techniky s výjimečně nadaným a konzistentním pilotem, což jsme v historii dostali opakovaně. Pokud fandíte někomu jinému, bylo to třeba přijmout. A pokud jste sami byli v některém z tehdy či onehdy úspěšných týmů, mohli jste za to být vděční.

Mercedes tedy má dost důvodů být vděčný za tzv. turbohybridní éru, ve které si v kombinaci s Lewisem Hamiltonem léta dělal skoro cokoli, co uznal za vhodné, a stanovil řadu rekordů. Ale nepůsobí tak. V roce 2021 byl jeho náskok vymazán i díky extrémně oddanému Maxi Verstappenovi, který po příchodu nových technických pravidel v roce 2022 sport zcela ovládl. Mercedes není vyloženě špatný, na své poměry se ale více nebo méně trápí a nedokáže technickou ztrátu stáhnout. A také se s tím nedokáže psychicky vyrovnat.

Berme prohlášení týmu a jeho jezdců i jako součást jakési psychologické hry, ale spousta lidí začala kvůli tomu říkat lidem od Mercedesu, že se chovají jako „sore losers” - těžko se to přesně překládá, ale představte si člověka, který najednou prohrává a nedokáže se s tím čestně smířit. Mercedes tak neustále bombarduje Red Bull a Verstappena různými invektivy místo toho, aby se soustředil na sebe. A po dominantním vystoupení Nizozemce v domácím závodě se šéf Mercedesu Wolff znovu neudržel a nařkl rudé býky z toho, že auto staví Verstappenovi na míru a zanedbávají Sergia Péreze coby druhého pilota.

„Zvláštní. Bizarní,” řekl zjevně rozrušený Wolff poté, co byl dotázán na rozpor mezi časy obou pilotů Red Bullu. „Checo (Pérez, pozn. red) není idiot. Je to vítěz velkých cen a byl jím už v Racing Pointu, takže to nedokážu pochopit,” uvedl dále a na chvíli se odmlčel. „Viděli jsme, že Max zničil každého týmového kolegu, který s ním kdy jezdil. Kdyby to byla jeho schopnost vytvořit kolem sebe auto, které je velmi složité na řízení, ale rychlé, pokud ho dokážete ovládnout, a to dělalo ty rozestupy... Ale 1,3 sekundy? Pro to nemám samozřejmě žádné vysvětlení. Zvláštní,” provokoval Wolff už v Zandvoortu.

Na jeho slova byl nyní Max V. otázán v Imole a setřel je s chladností sobě vlastní. „Ten komentář je hovadina,” řekl k tomu, zda byl auto Red Bullu bylo navrženo tak, aby sedělo jeho stylu. „Není to tak,” dodal a upřesnil: „Prostě řídím auto, kterému dostanu, tak nejrychleji, jak dovedu. Nejsem tam od toho, abych klukům říkal, aby mi dali víc víc přilnavosti na předek, protože tak to mám rád. Říkám jen: 'Udělejte mi nejrychlejší auto, jaké dokážete udělat, a budu s ním jezdit.' Každý rok je to navíc jiné, každé auto jezdí trochu jinak.”

„Lidé budou říkat: 'Jaký je váš jízdní styl?' ale můj styl jízdy není nic specifického, přizpůsobuji tomu, co je třeba, aby auto jelo rychle,” uvedl dále a zchladil i slova o tom, že ho nyní tíží snaha vyrovnat ten či onen rekord a vyrovnat se tak některým legendám sportu. „Nejsem tu, abych se pokoušel někomu něco dokazovat, jsem tu jen proto, abych udělal to nejlepší, co mohu, s materiálem, který mám. Jsem tu zkrátka od toho, abych dělal svou práci. Pro mě F1 nikdy nebyla o tom, abych se pokusil dokázat, že zapadám mezi velká jména tohoto sportu. Jsem tu jen proto, abych se pokusil udělat to nejlepší, co dovedu, a pokusil se toho vyhrát co nejvíc, když k tomu mám příležitost,” uzavřel.

Jistě pozoruhodná slova. Lidé, kteří Verstappena nemají v lásce, to asi budou považovat za falešnou skromnost, ale jak nedávno řekl Fernando Alonso, nizozemský pilot tak opravdu působí. Ve čtvrtek dorazí na okruh ve firemním triku s batohem, odjede si svoje a jde ve stejném oblečení domů... Ale názor na celou věc si jistě uděláte nejlépe sami.

Max Verstappen letos Formuli 1 dominuje, podle něj je to ale jím a jeho přizpůsobivosti autu Red Bullu, nikoli tím, že by tým dělal auto primárně pro něj. Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

Zdroj: Autosport

Petr Miler

