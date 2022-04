Hra se otáčí, Teslu neobvykle přistihli, jak zkoumá konkurenční auto, nový vůz strůjce Modelu S před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lucid Motors

Dosud jsme byli svědky toho, jak jiné automobilky testovaly Tesly, aby se poučily z jejich předností, sama Tesla to nedělala. Teď se toho ale pustila a velmi pikantně jde o nový vůz člověka, který se do značné míry sám postaral o vznik Modelu S.

Před Teslou lze stoprocentně smeknout za to, že z elektromobilů udělala alespoň nějak žádoucí auta. Před rokem 2012 byly bateriové vozy obvykle prapodivně stylizované stroje schopné leda belhat se po městě, Elon Musk ale dostál své pověsti marketingového mága a velice rychle pochopil, čím mohou na lidi zapůsobit. „Zelené řečičky” pro Teslu nikdy nebyly podstatné, image Modelu S postavila kolem dynamiky a moderních technologií. A to na lidi funguje dodnes.

Tesla tak sedí na pomyslném elektrickém trůnu, který by ráda okupovala i nadále. Jenže za posledních deset let se mnohé změnilo a Tesla zůstává daleko přede všemi jen v očích nejvěrnějších fanoušků. Reálně nemá žádný zásadní náskok v žádném podstatném ohledu - v oblasti autonomního řízení přebírá nadvládu Mercedes-Benz, zatímco lepší efektivitou se může chlubit značka Lucid Motors. Její elektrický sedan Air by ostatně měl ve verzi Dream Edition Range zvládnout až 837 km. A podle jejího strůjce disponuje obecně lepšími technologiemi než Tesla.

Tady začíná být situace zajímavá, neboť oním strůjcem je Peter Rawlinson, bývalý technický ředitel Tesly a člověk, bez kterého by Model S zřejmě nikdy nevypadal tak, jak vypadal a vypadá dodnes. Byl to on, kdo zachránil celý projekt velkého elektrického sedanu a dost možná celou Teslu.

„Elon mě kontaktoval a řekl mi, že se na něj řítí pohroma, a zda se k nim tedy nepřidám. To jsem udělal a omrknul, kde jsou. Pamatuji si to velmi živě. Po několika dnech u Tesly jsem se v pátek setkal s Elonem v sídle Space-X a on se mě zeptal na můj názor. Řekl jsem mu, že je to katastrofa a že je třeba začít od začátku. Ptal se mne, zda úplně se vším, a já odpověděl, že ano. Řekl jsem mu, že vím, co je třeba udělat a ať mne nechá navrhnout Model S od začátku. Věřil mi a řekl, ať to udělám,“ vzpomínal už dříve Rawlinson.

Projekt dokončil, pak ale Teslu po neshodách s Muskem opustil a v roce 2013 si s Bernardem Tsem, bývalým viceprezidentem Tesly, a dalšími „zrádci“ fremontské automobilky, založil vlastní firmu Lucid Motors. Že by byla dál než Tesla, Musk pochopitelně nepřiznává, každý z kohoutů se bije za své „smetiště“. Činy ale leccos naznačují. Na testovací trati Tesly byl totiž nachytán právě konkurenční sedan Lucid Air a zkoumání cizích aut je něco, co dosud Tesla nedělala.

Jak se tedy zdá, karty se začínají trochu obracet. Dříve to totiž byla Tesla, jejíž vozy konkurence využívala jako nastavenou laťku a snažila se jim přiblížit, nicméně Muskův přístup k zaměstnancům vyústil v odchod mnoha klíčových lidí (třeba právě Rowlinsona), kteří evidentně dokáží vymyslet věci, které Tesla neumí. A nebo si tím přinejmenším není jista, a tak se zkoumáním aut soupeřů snaží posunout dál. Je to nepochybně pozoruhodný vývoj.

Lucid Air má udávaný dojezd takřka o 200 kilometrů vyšší než Tesla, za čímž nestojí jen vyšší efektivita či lehčí ústrojí, ale také lepší aerodynamika. Právě tohle auto, které je novějším vozem bývalého šéftechnika Tesly a strůjce Modelu S, nyní fremontská automobilka analyzuje ve svých prostorách, jak můžete vidět níže. Foto: Lucid Motors

Zdroj: Met God in Wilderness@YouTube

