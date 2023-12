Hrajte překvapené, Elon Musk při odhalení Cybertrucku lhal o přímém srovnání s Porsche 911 před 4 hodinami | Petr Miler

Musk je nepochybně muž velkých činů, je to ale také muž ještě větších slov. Po všech jeho předchozích nadnesených či rovnou lživých prohlášeních tak nakonec nepřekvapí, že ani nový Cybertruck reálně nedokáže to, co říkal.

Když jsme vám minulý týden představovali nový Cybertruck Tesly, vypíchli jsme pár jeho specifických schopností vyzdvihovaných automobilkou s komentářem, že tímto způsobem zastírá řadu nevyhnutelných zklamání. V tu chvíli jsme si mysleli, že jde o jen o zveličování relativně nepodstatných pozitivních aspektů ve snaze zakrýt významnější nedostatky, jak se ale s odstupem času ukazuje, realita je horší.

Výše zmíněné by bylo legitimní marketingovou strategií. Sice je to něco na úrovni „kupte si zboží na splátky bez akontace” (a pak zaplaťte dvojnásobek během dvou let), takže to leckdo může označit za nekorektní, bylo by to tak legální a fakticky správné. Tesla - a dokonce i sám Elon Musk - ale ve výsledku sklouzla k prostému překrucování faktů ve svůj prospěch, což jistě není legitimní, správné a nakonec ani legální.

Jednou z nejviditelnějších kejklí byl sprint Cybertrucku ve verzi Cyberbeast proti Porsche 911. Vypadalo to na základní verzi T s manuální převodovkou, tedy nejpomalejší variantu 911 vůbec, ale stejně - když víc jak třítunový pick-up ve sprintu překoná Porsche 911, je to něco. Tady to navíc bylo tak, že jej překonal i s tím samým autem na přívěsu. Jinými slovy - 911 připřáhnutá za Cybetruckem je rychlejší než samotná 911. To je úsměvné.

Můžeme se ptát, jak moc se Tesla snažila, aby to právě takto dopadlo, ale třeba skutečně nechala vůz řídit toho nejlepšího dostupného pilota na maximum a Cybertruck nechala vyhrát. Přímo Musk k tomu řekl: „Tohle je skutečné Porsche. Dostali jsme jej doslova před chvíli od dealera,” prohlásil při prezentaci Cybertrucku. „Dokáže odtáhnout Porsche 911 přes čtvrtmíli rychleji, než to zvládne samo Porsche,” dodal. To je pěkné shrnutí, akorát to není pravda. Nebo aspoň ne celá pravda.

Jeden pozorný uživatel Redditu, který zná dráhu Sacramento Raceway, kde se souboj odehrál, si všiml, že souboj se ve skutečnosti neodehrál na čtvrtině míle (cca 400 metrů), ale pouze její osmině (cca 200 metrů). To je zásadní rozdíl, neboť už z minulosti víme - a Cybetrucku to kvůli jeho velikosti bude platit tím spíše -, že elektromobily jsou ve sprintech tím méně přesvědčivé, čím déle sprint trvá. Cybertruck tedy nejspíše na 400 metrech prohrál, tak z toho Tesla udělala 200 metrů. To by ale neznělo tak přesvědčivě, není to tradiční vzdálenost pro sprinty. A tak realitu „lehce ohnula”.

Na jednu stranu to nepřekvapí, Musk vždy přeháněl a několikrát už to přehnal i s oním přeháněním. Na tu druhou - když si Tesla dovolí lhát o tomto, co všechno z prezentovaných vlastností vozu ještě nebyla pravda? Na už tak rozporuplnou prezentaci to vrhá jen další stín.

Cybertruck ve verzi Cyberbeast je jistě rychlý, o tom žádná. Není ale zase tak rychlý, jak Tesla tvrdí, přiložené video se odehrálo na kratší než avizované dráze. Foto: Tesla

