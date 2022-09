Humbuk kolem elektromobilů je u konce, říká prezident svazu výrobců a prodejců aut, teď přijde kruté vystřízlivění před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je zároveň šéfem firmy, která radí automobilkám, dokonce jim propůjčuje i svůj testovací areál. Od takto vysoce postavené figury přinejmenším britské automobilové scény bychom podobná slova nečekali, doktor Gillespie ale zjevně neztrácí smysl pro realitu.

Některé z našich čtenářů mohou tato slova překvapit, život s elektromobilem si ale dokážu představit. Problémem není elektrický pohon jako takový, jde tu jen o jeho cenu, použitelnost a další klíčové parametry - jakmile bude existovat srovnatelná nebo lepší alternativa ke spalovacímu pohonu, nemám problém jej opustit. Od bateriového vozu tedy neočekávám víc, než že mi bude sloužit za všech okolností, jeho dojezd nebude limitován pár sty kilometry a na doplnění energie nebudu čekat dlouhé desítky minut či dokonce několik hodin. A už vůbec nechci kvůli jeho pořízení zadlužit ještě děti mých dětí.

Nejde o žádné přemrštěné požadavky, nejspíše korespondují s těmi, jaké má většina populace. Právě proto ovšem lidé masovou elektrifikaci odmítají. Po zhruba dekádě slibů totiž ze strany potenciálních zákazníků došlo na jisté prozření. Každému soudnému člověku je nyní jasné, že elektromobily jsou z hlediska emisí CO2 zajímavé leda proto, že do jejich životního cyklu není započítána náročná výroba a omezená životnost akumulátorů. Emise spojené s výrobou elektrické energie jsou pak ignorovány zcela. Bez těchto přetvářek jsou jen drahými hračkami pro ty, kteří si mohou dovolit více aut, nebo přes všechny argumenty dál věří tomu, že jimi něčemu pomohou.

Elektrická auta tak začínají být vnímána jako prostředek omezování lidských svobod, což snad není cílem jejich vynucování, jeden z nepřímých dopadů to ale nevyhnutelně je. Vzhledem k tomu, že dlouho proklamované zlevnění těchto aut je zcela mimo realitu nejbližších let, se mohou stát výsadou jen dobře situovaných lidí. A i kdyby nebyly, sny o tom, že si s autem vyrazíte prakticky kdykoli a kamkoli se vám zamane, pohřbí zcela jednoznačně. Právě toto je vize, která se nyní krade na mysl spoustě lidí.

Dr. George Gillespie, prezident britské asociace výrobců a prodejců aut (SMMT) a šéf společnosti Horiba Mira, která je jednou z nejvýznamnějších poradenských firem v rámci automobilové branže, proto říká, že „humbuk kolem elektromobilů nyní dosahuje svého vrcholu, ale během pár let nás dostihne krutá realita“. Problémem budou podle něj právě ceny, které část zákazníků vytlačí z trhu, stejně jako potíže s dobíjením.

„Automobilový průmysl se postaral o úžasná auta. Je sen je řídit. Ale jsou drahá, zkušenosti s jejich provozem jsou ponuré a stále horší. Ti, kteří se pro elektromobily hnali mezi prvními, a techničtí nadšenci se s tím dokážou vypořádat. Ale průměrný zákazník ani ne,“ dodává Gillespie, který už z titulu svého postavení není žádným odmítačem elektrických aut, smysl pro realitu ale neztrácí.

„Politici říkají, že odpověď je snadná: Všichni bychom měli jít do elektromobilů. Ale realita jejich provozu nás dožene - v zemědělství, v případě terénních aut, náklaďáků, autobusů, letadel či lodí. Zákonodárci by měli stanovit cíle, ne zakazovat konkrétní technologie, jak to udělali,” říká dále prezident SMMT. Stejně jako mnoho expertů před ním pak říká, že pokud se máme dobrat k něčemu lepšímu, pak opravdu nelze sázet vše na jedinou kartu. „Jsem proto potěšen, že se začíná více mluvit o vodíku a e-palivech. Obojí rozhodně musí být součástí řešení,“ uvádí.

Jakkoli se tedy během uplynulých deseti let o elektromobilitě hovořilo s nemalým nadšením, nyní nezbývá než se vypořádat s realitou a místo ideologie dát přednost staré dobré racionalitě. Elektrická auta nebyla, nejsou a v dohledné době nebudou technicky ani ekonomicky přijatelným řešením pro naprostou většinu populace i většinu současných využití automobilů všeho druhu. Už o tom nepochybuje ani George Gillespie, proč tedy nadále před skutečností zavírat oči?

Britská společnost Horiba Mira byla založena již v roce 1946. Od té doby pomáhá automobilkám při vývoji i při testech, které probíhají v jejím rozsáhlém areálu zahrnujícím více než 100 kilometrů vozovek s veškerým možným povrchem. Její současný šéf a prezident SMMT říká, že humbuk okolo elektromobilů se vyčerpal a nezbude než přijmout realitu jejich omezené použitelnosti. Budou ji schopni přijmout i politici? Foto: Horiba Mira, tiskové materiály

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

