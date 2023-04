Hvězda i u nás slavného seriálu z devadesátek je na prodej, skutečnost ale za televizní iluzí zaostává před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Pokud jste zažili devadesátá léta v jakkoli raném věku, nebudeme vám věřit ani sekundu, že jste netoužili vlastnit auto ze seriálu Zmije. Teď si tento sen můžete splnit, bude to ale mít trochu hořkou příchuť.

Televizní seriál Knight Rider zná nejspíše většina automobilových fanoušků, a to i přesto, že v životě neviděli jedinou epizodu. Postaraly se o to obě hlavní hvězdy show, tedy herec David Hasselhoff a vůz zvaný KITT. Ten byl postaven na základech Pontiacu Firebird Trans Am, který již sám o sobě vzbuzoval nemalé touhy. Producenti jej ovšem ještě nechali dále přepracovat, načež auto začalo mluvit či třeba odpalovat rakety. I když tedy poslední epizoda byla natočena již před osmatřiceti lety, KITTa by i dnes chtěl vlastnit nejeden nadšenec.

Na úspěch Knight Ridera se přitom v roce 1993 pokusila navázat nová televizní show zvaná Viper neboli Zmije. Pojmenována byla dle čtyřkolové hvězdy, která v ní figurovala, tedy podle Ddoge Viper RT/10. Stejně jako KITT měl přitom i tento vůz „kouzelné schopnosti“, dokázal se totiž přeměnit v tzv. Defender. Tedy speciální armádní vozidlo, které již disponovalo pevnými střešními panely, jenž stejně jako zbytek karoserie chránily posádku neprůstřelným pancířem.

Zajímavé přitom je, že na rozdíl od mnoha jiných televizních seriálů včetně zmíněného Knight Ridera neměli úpravy na starosti filmaři. Místo toho vzhled jak standardního, tak neprůstřelného vozu navrhli desginéři Chrysleru, pod který značka Dodge spadala. Samotná výroba ovšem již byla přiklepnuta společnosti Unique Movie Cars sídlící v Las Vegas. Ta přitom postavila 14 exemplářů, jenž se ukázaly přímo na obrazovkách nebo byly použity při propagaci show.

Kolik kusů z této várky bylo zachováno, nikdo neví. Nicméně Chrysler měl po skončení natáčení naložit řadu aut na kamion a odvézt je k sešrotování. Nebylo to až tak překvapivé, neboť dokonce ani v případě běžného Viperu nešlo o produkční exempláře. Místo toho automobilka nadělila filmařům prototypy a předprodukční kousky, což pochopitelně ponížilo náklady. Nejinak tomu bylo i v případě dalších vozů z první série, po jejím dotočení tedy šrotovací lis jel naplno.

Minimálně jeden Defender nicméně přežil a je nyní nabízen v online aukci webu Bring A Trailer. Momentálně je za něj nabízeno 79 777 USD (cca 1 717 650 Kč) a do konce aukce zbývá už jen pár hodin. I to by však na vyroubování částky nad metu 100 tisíc dolarů (2,153 mil. Kč) mohlo postačit. Zda ovšem Defender danou hranici překročí, je sporné. Koneckonců zde totiž máme auto, které na veřejné silnice nemůže, pokud nechcete, aby jeho tuhost otestoval policejní lis.

Pod kapotou se navíc nenachází osmilitrový desetiválec, který u sériového Viperu doplňoval šestistupňový manuál. Místo toho byl použit 5,9litrový osmiválec Chrysleru, který tvůrci spárovali s automatem. Protože nicméně potřebovali, aby vůz jaksepatří zněl, došlo mimo jiné na instalaci čtyřkomorového karburátoru Edelbrock. Filmaři tak mohli ušetřit za zvukové efekty, což bylo vítané - každá vizuální transformace z Viperu na Defender totiž stála 50 000 USD (1,07 mil. Kč).

Protože se navíc jedná o tvz. Hero Car, tedy auto, které se objevovalo v detailních záběrech, došlo rovněž na interiér. Jakkoliv nicméně vše vypadá prakticky netknutě, je potřeba počítat s tím, že kromě volantu a pedálů není naprosto nic funkční. Chybí jakékoliv vyhřívání či rádio, stejně jako dokonce i bezpečnostní pásy. A trojice digitálních monitorů, jenž okupují středovou konzoli, je falešná. Jsou na nich však alespoň obrázky připomínající kdysi slavnou show.

Kdysi slavný Defender, po kterém toužila většina mladých automobilových nadšenců, může být váš. Jen nepočítejte s tím, že obrazovky v kabině jsou funkční. A stejně tak je třeba oželet desetiválec, místo něj zadní kola roztáčí osmiválcová jednotka. Foto: Bring A Trailer

Zdroj: Bring A Trailer

