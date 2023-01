Hvězda Top Gearu prodává své vzácné auto přes vlastní aukční platformu, okolnosti jsou až neuvěřitelné před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Collecting Cars, tiskové materiály

Je to výjimečný stroj v jakémkoli provedení, Harris si jej ale ke všemu nechal upravit podle svého gusta, což z něj dělá světový unikát. Přesto jím dealer Porsche pohrdl, a tak si majitel poradil jinak.

Představovat Chrise Harrise by mohlo být považováno za nošení dříví do lesa. Tento britský novinář je totiž aktuálně znám pomalu stejně jako Jeremy Clarkson, po kterém převzal štafetový kolík. Práce pro Top Gear mu přitom zabírá poměrně hodně času, v důsledku čehož již nemůžeme počítat s jeho vlastními pořady na Youtube. Je to pochopitelně škoda, neboť právě na tomto místě si Harris mohl dovolit upřímnost, jaká pod hlavičkou BBC není možná. I to je ostatně důvod, proč jej Ferrari a Lamborghini již znovu oficiálně zvou na testy aut.

Kromě asi nejznámějšího motoristického pořadu světa je nicméně Harris spojen také s aukční platformou Collecting Cars, kterou pomáhal založit. Pro tu natáčí především podcasty, nově ji však využil k témuž účelu jako více než 90 tisíc registrovaných členů. Tedy k prodeji automobilu. Pochopitelně nikoli nějakého obyčejného. Opičák, což je Harrisova přezdívka už od dob jeho působení v Autocaru, totiž posílá do světa své Porsche 911 GT3 Touring generace 992. Tohle auto přitom koupil teprve loni.

Důvod, proč kupé lakované zakázkovou modrou barvou Dark Sea Blue, mění majitele tak rychle, je skutečně pozoruhodný. Harris totiž vlastní i předchozí generaci 911 GT3 Touring 991. Když tedy objednával novinku, byl si jistý tím, že jedno z aut následně prodá. Nevěděl nicméně, které do světa pošle, neboť s generací 992 neměl až takové zkušenosti. Po najetí 6 468 mil (10 407 km) se nicméně ukázalo, že starší auto, které vlastní od roku 2019, mu vyhovuje více.

Novější bezkřídlé GT3 je tedy k dispozici, přičemž kromě exkluzivního laku dostalo do vínku karbonovou střechu a 20palcová přední a 21palcová zadní litá kola s centrální maticí. Mimo to jej Harris nechal osadit jak karbon-keramickými brzdami a zdvihem přední nápravy kvůli retardérům, tak unikátním čalouněním kombinujícím modrobílou šachovnicovou látku na středech sedadel s červenou kůží, jenž pokrývá zbytek kabiny. O přečalounění se postaral specialista Justin Ptacek.

Vůz se dále pyšní zakázkovými ozdobnými lištami dveřních prahů, do kterých byl vygravírován nápis Wingless odkazující na absenci zadního křídla. Po stránce motorické tu ovšem již máme tovární standard. Plochý čtyřlitrový šestiválec tedy produkuje 510 koní, které skrze manuální převodovku míří pouze na zadní kola. Na stovku se tak dostanete za 3,9 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 320 km/h. Spíše než to by ovšem zájemce mohlo oslovit zapojení do hry.

Až neuvěřitelný je také důvod, proč se Harris rozhodl využít vlastní aukční platformu. Původně totiž 911 GT3 Touring nabídnul na protiúčet dealerovi Porsche výměnou za model Cayman GT4 RS. A jakkoli se zpočátku zdálo, že se zuffenhausenskou automobilkou obchod uzavře, nakonec se v dealerství dočkal stejně nepříjemného jednání jako řada nadšenců před ním. Proč, nechápeme, dealer skoro neměl co riskovat, GT3 Touring je vzácnější a cennější auto než Cayman GT4 RS.

I kvůli tomu si ovšem ve finále může gratulovat. Do konce aukce totiž zbývají ještě dva dny, nicméně nejvyšší příhoz se již nyní vyšplhal na 191 tisíc liber (cca 5 186 000 Kč). To je vyšší suma, než jakou si Porsche účtuje za 911 GT3 RS, tedy za poněkud vyšší ligu. A stačí jen málo, aby si Harris prodejem Touringu vydělal dokonce na dva exempláře nejostřejšího Caymanu. Onen dealer si tak nyní nejspíše rve vlasy, neboť se vzdal transakce roku.

Modré Porsche 911 GT3 Touring generace 992 vlastní Harris od loňska, přičemž nechal přečalounit jeho interiér. Původní potahy jsou nicméně součástí prodeje, stejně jako vůz dostane i ochranný film kvůli kamínkům. Harris si raději nechá předchozí generaci vozu, tuto dealer Porsche bůhvíproč nevzal na protiúčet, i díky tomu na jeho prodeji vydělá jen víc. Foto: Collecting Cars

Zdroj: Collecting Cars

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.