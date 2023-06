Hvězda Top Gearu strhala novou Corvette, prý vypadá, jako by někdo svařil dohromady jedno auto ze dvou před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Je to jeden z mála významných novinářů, kteří se pořád nebojí říkat to, co si opravdu myslí, proto také měl svého času zapovězen přístup k italským vozům. U jejich americké konkurence si koleduje o totéž, ale jen v případě vzhledu, jízdní projev chválí.

Osmá generace Chevroletu Corvette byla představena již v roce 2019. Je proto překvapivé, že teprve nyní se za její volant usadila hvězda Top Gearu. Chris Harris navíc neotestoval chystané evropské provedení, nýbrž zámořskou variantu, a to na okruhu ve Willow Springs. Z jeho slov musí mít automobilka smíšené pocity, neboť jsou velmi kritická i pochvalná zároveň. Harris totiž strhal vzhled vozu, do kterého se měly otisknout požadavek vedení Chevroletu na praktickou použitelnost auta. Corvette C8 totiž i navzdory přesunu motoru za sedadla musí i nadále pobrat dva golfové bagy.

Možná si říkáte, co je to na nesmysl. Jenže velikost golfového bagu je pro výrobce sportovních a luxusních aut důležitá. Své o tom ví i u takového Mercedesu, který kratochvíli nejen velmi bohatých lidí přizpůsobil zavazadelník někdejšího SLS AMG. Porsche pak dokonce pro změnu rovnou i navrhlo golfový vozík pro daný bag a přišlo s návodem, jak jej rozložit a vměstnat do předního zavazadelníku a na zadní sedadla. Vskutku se tedy nelze divit, že prodejní a marketingový tým na specifickém pojetí prostoru za motorem trval.

Tento tlak nicméně má své následky. „Nová Corvette Stingray vypadá jako dvě úplně jiná auta, která někdo rozříznul napůl a svařil dohromady,“ říká Harris. Palec nahoru od něj dostávají přední partie, v případě boků ale již hvězda Top Gearu poukazuje na masivní dveře a dlouhé zadní blatníky, které nejsou rozbity nějakým vizuálním prvkem. Osmá generace v důsledku toho působí poněkud matoucím dojmem.

„Právě proto je ale skvělé, že se tak dobře řídí. Protože když jste uvnitř, nemusíte se na ni dívat,“ pokračuje Harris v recenzi. Úplně nadšen přesto není z některých prvků kabiny, hlavně ze zvýšené hrany středového tunelu, která je poseta tlačítky - na mnohá z nich totiž bez vykroucení ruky nedosáhnete. S dynamikou ale Harris problém nemá: „Z nuly na stovku za 2,9 sekundy, maximálka přes 300 km/h a šasí, která v mnoha ohledech poráží Porsche 911,“ říká.

Technici Chevroletu tedy podle britského novináře a moderátora udělali jen dobře, že přesunuli motor zpod přední kapoty za sedadla. „Uložení motoru uprostřed je totiž tím pravým ořechovým, není-liž pravda?“ ptá se řečnicky Harris. A dodává, že osmá generace dostala do vínku i zdravou dávku přilnavosti, přesto nemá problém si dávat zatáčky bokem. Za tím kromě dobře naladěného podvozku stojí i skutečnost, že Chevrolet odolal vábení moderní doby a zůstal u kulatého volantu, který je pro manévrovatelnost podobného silničního auta nepřekonatelným ideálem.

Harris tak svůj test uzavírá pozitivně, i když vzhled Corvette strhal. A dodává, že by kvůli autům, jako ke Corvette, rád žil v Americe. Ve své domovině je totiž osmá generace, stejně jako její předchůdci, k mání za hubičku. Chevroletu se tak skutečně povedl malý zázrak, jakkoli bez jistých obětí se to neobešlo.

Zdroj: Collecting Cars@YouTube

Petr Prokopec

