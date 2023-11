Hypersporty Bugatti a Porsche změřily síly s mistrovskou F1 Red Bullu, jednou to byl úplný debakl, podruhé ne až tak před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Je to vážně netradiční srovnání, které stojí za zhlédnutí už kvůli jeho účastníkům. V případě dnes už ikonického Bugatti Veyron ale mnoho nečekejte, podle všeho jej zradil díl za pár korun.

Aktivity Carwow na Youtube vám asi nemusíme dlouze představovat - od doby, kdy se jich chopil Mat Watson, jsou snad známější než to, co Carwow živí. Recenze nových či ojetých aut jsou spíše na druhé koleji, spoustu pozornosti si ale získávají nejrůznější sprinterská klání, ve kterých Mat zachází dál a dál.

V poslední době se v nich stále častěji objevují stroje nějak spřízněné s firmou Red Bull, zejména pak s „jejím” (vztah ke to složitější, stoprocentním majitelem byl Dietrich Mateschitz, kterému patří v Red Bullu necelá polovina) týmem Formule 1. Ten je sice formálně rakouský, sídlo však má v britském Milton Keynes. Matovi pak dodává jeden závodní speciál za druhým, z nichž nejvíce láká pohled na mistrovské ef-jedničky. Ty aktuální se mimo závodní tratě pod dohledem FIA používat pořád nemohou, to by bylo považováno za nedovolené testování, stroje z doby největších úspěchů Sebastiana Vettela ale nasadit lze.

Přednosti monopostů F1 jsou pochopitelně jinde než ve sprintu z místa, přesto si Red Bull RB7 už dříve připsal na čtvrtmíli čas 9,2 sekundy, novější provedení RB8 se dosud drželo o tři desetiny vzadu. Možná i proto jej Mat aktuálně postavil na startovní čáru vedle Porsche 918 Spyder a Bugatti Veyron. Testovací jezdec britsko-rakouské stáje Liam Lawson si zjevně již osvojil bleskurychlé starty bez protočených kol, a proto nově srazil čas Red Bullu RB8 na 9,1 sekundy.

Jak jsme již zmínili, od monopostů F1 bleskurychlé zrychlení z místa tak úplně neočekáváte, však jsou to auta s pohonem zadních kol, to Porsche 918 Spyder má poháněné obě osy. Právě to se postavilo proti RB8 a v úvodu každé rozjížďky mělo navrch. Postupem času začala za delší kus provazu tahat lehkost a síla ef-jedniček, o úplný debakl pro Porsche ale nešlo.

Horší je to s Bugatti Veyron, které se v klání též ukázalo. Pomalu jedinou pozitivní věcí na něm je, že stárne s velkou grácií. Po stránce designové dnes dokáže oslovit možná i více než v době své premiéry před takřka dvaceti lety. Jeho jízdní výkon byl ale fiaskem, neboť při plném zašlápnutí plynového pedálu se vždy aktivoval nouzový režim. Podle všeho za vším stála vada pověstné váhy vzduchu koncernu VW.

Pro společnost GVE London, která vůz do srovnání zapůjčila, to není zrovna dobrá vizitka, byť její zástupce se dušuje, že Veyron byl ještě večer před testem zcela v pořádku. Tak se skutečně i mohl jevit, k prudké akceleraci ale technici stoprocentně nepřistoupili. Což je vlastně jisté varování pro zájemce o ojeté hypersporty - projížďka po městě tady nebude stačit...

918 Spyder má dnes hodnotu okolo 37 milionů korun. Za ně dostáváte 887 koní, s nimiž je možné zvládnout čtvrtmíli za 10 sekund. Za vlastně skoro soudobou ef-jedničkou tak auto moc nezaostává. Foto: Porsche

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

