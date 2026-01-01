Hyundai prodalo svou ruskou továrnu za 2 tisíce korun, teď už ji možná nikdy nezíská zpátky
Petr ProkopecPokud dojde na naplnění tohoto scénáře, půjde pro Korejce o obrovský „provar”, neboť v Rusku ovládali téměř čtvrtinu celého trhu a mohutně tam investovali. Teď jim ale dochází čas na to udělat krok, který se jim zjevně udělat nechce.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Svého času byly Hyundai s Kiou jasně dominantními zahraničními automobilkami působícími v Rusku. Korejci ovládali přes 23 procent celého trhu, přičemž ještě v roce 2021 prodali v zemi 354 tisíc nových aut. Jenže poté přišel únor 2022 a invaze ruských vojsk na Ukrajinu, která vedla k zavedení mnoha mezinárodních sankcí. Jejich efekt je přinejmenším v automobilovém světě zanedbatelný, tedy alespoň optikou změny chování Rusů. Hyundai a Kiu však společně s dalšími zahraničními výrobci donutily Rusko opustit.
Hyundai navíc v zemi nemělo jen svá dealerství a pozici na trhu, ale také továrnu. Podnik v Petrohradu však v březnu 2022 zastavil svou činnost a na počátku roku 2024 jej Korejci prodali. Dostali za něj symbolických 140 tisíc wonů, tedy zhruba 2 tisíce korun, součástí kontraktu nicméně byla možnost zpětného odkupu za stejnou cenu navýšená o provedené investice v mezičase, a to s dvouletou platností. Cesta k této možnosti se nicméně uzavře letos v lednu, poté už automobilka nebude mít opětovné získání továrny za výhodných podmínek. A jak se zdá, tuto svou lukrativní pobočku odepíše.
Ještě v květnu se přitom zdálo, že naopak dojde na návrat. Hyundai a Kia si totiž v Rusku zaregistrovaly více než 20 ochranných známek pro svá vozidla, náhradní díly a příslušenství. Jejich žádosti byly oficiálně potvrzeny ruským federálním patentovým úřadem. Rusové navíc nezůstali jen u toho, ale do médií vysílali zprávy, dle kterých jsou zahraniční výrobci v zemi i nadále vítáni. Od té doby ale na další posun nedošlo.
Nyní Reuters s odvoláním na svůj zdroj v korejském ústředí informuje, že Hyundai se dál neposune ani v novém roce. „Nenastala situace, kdy bychom náš podíl odkoupili zpátky,“ uvádí prý. Mluvčí automobilky pak uvedl, že konečné rozhodnutí ještě nepadlo. Hyundai tak zvažuje, čemu okolnosti nahrají spíš - když továrnu koupí zpátky a válka neskončí, nejspíš neskončí ani sankce a fabrika mu bude na obtíž. Když ji zpátky nekoupí, válka skončí a sankce budou zrušeny, bude po opětovném otevření ruského trhu ve velmi nevýhodné pozici. Obě cesty mohou být stejně správné jako špatné, další vývoj lze jen odhadovat.
Pikantní je, že v tuto chvíli továrnu vlastní ruská společnost AGR Automotive, která v ní pod značkou Solaris vyrábí předchozí modely Hyundai a Kie bez log korejských značek. Prodeje pak sice nejsou tak vysoké jako dříve, pro Rusy ale musí jít tak jako tak o výhodný byznys, veškeré vybavení i díly dostali skoro zadarmo. Dříve vyrobené díly jim ale jednou dojdou, čímž se zde rýsuje jakýsi kompromis - Rusové budou v tu chvíli svolní továrnu prodat za cenu bližší té tržní, která ale zase nebude tak vysoká, aby Korejci řekli „ne”, i když si možnost levné zpětné koupě nechají utéci. Tedy pokud se do země budou moci vrátit s plnou polní. Možné je ale v tuto chvíli cokoli...
Solaris dříve patřil mezi nejžádanější auta v Rusku, a tak není překvapivé, že nová značka, která vyrábějí totéž co Korejci bez Korejců, byla pojmenována právě takto. Jestli se Hyundai své továrny znovu zmocní, je otázkou, podle zdrojů Reuters k tomu ale vývoj nesměřuje. Korejci by tím ale odepsali obrovské investice, jejichž plodů se zbavili výměnou v podstatě za nic. Foto: Hyundai
Zdroj: Reuters
