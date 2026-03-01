Hyundai radši platí pokuty za emise spalovacích aut, než aby lidem cpalo elektromobily, tady ale dělá pravý opak
Petr ProkopecMěně znalí se tomu budou divit, Korejci ale v Evropě i dnes vyrábí spalovací model i30 N, nikomu ho tu ovšem neprodají. Komu tedy ano? Třeba Australanům, kde Hyundai vědomě ignoruje flotilové emisní limity a radši platí pokuty za jejich překročení. Tady dělá pravý opak.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Hyundai radši platí pokuty za emise spalovacích aut, než aby lidem cpalo elektromobily, tady ale dělá pravý opak
1.3.2026 | Petr Prokopec
Měně znalí se tomu budou divit, Korejci ale v Evropě i dnes vyrábí spalovací model i30 N, nikomu ho tu ovšem neprodají. Komu tedy ano? Třeba Australanům, kde Hyundai vědomě ignoruje flotilové emisní limity a radši platí pokuty za jejich překročení. Tady dělá pravý opak.
Na počátku roku 2024 se evropské zastoupení Hyundai rozhodlo, že svým fanouškům ukáže vztyčený prostředníček. Ohlásilo totiž, že ostré spalovací modely jako i20 N a i30 N na starém kontinentu navzdory jejich oblině končí, protože to není v souladu s plánem značky nabízet od roku 2035 jen auta s nulovými emisemi. Že Evropa byla pro tyto vozy jasně největším trhem, Korejce nezajímalo. Podobně jako skutečnost, že se opravdu psal počátek roku 2024 a do termínu, ke kterému by Evropská unie ráda ukončila zakázala spalovacích aut, což se stejně těžko povede, zbývalo dlouhých 11 let.
Hyundai ostatně stačil jen rok na to, aby pochopilo, že s auty jako Ioniq 5 N neprorazí, neboť jakkoli mnohá média vychvalují jeho falešné řazení a falešný zvuk až na půdu, pro skutečné nadšence více než dvoutunové SUV vadnoucí na okruhu jako kytka v poušti, navíc za 1,8 milionu korun, opravdu není tím, po čem touží. Korejci proto své rozhodnutí zrušili a oznámili, že ostré modely se spalovacím pohonem nakonec na evropské trhy vrátí. Jen bude třeba jistá trpělivost, neboť Hyundai zjevně hodlá benzinové jednotky doplnit hybridní technikou.
Je to jistě lepší řešení než to předchozí, nicméně Korejci mohli zvolit ještě zcela jinou variantu - jednoduše obnovit prodej toho, co tu už nabízeli, a pokuty za nadlimitní emise s tím spojené zaplatit jako Toyota, tedy v podstatě auta o ekvivalentně zdražit. Ono by to ani nebylo úplně likvidační - taková i20 N má emise jen 158 g CO2 na km, takže i kdybychom se bavili o nejhorším možném scénáři (95 Eur za každý gram nad 95 g/km, což se ani dnes reálně neplatí), bavíme o 145 tisících korunách na auto. Není to nic, zdaleka ne, ale podobné vozy v posledních letech zdražily někdy i násobně. A určitě by se našli lidé, kteří by radši dali 100 tisíc navíc, než si nemohli nic koupit.
Nabízet tu takové auto by ostatně pro Hyundai bylo snadné, třeba i30 N se vyrábí doslova za humny, tedy v moravských Nošovicích. Pokud jej tedy Hyundai prodá u nás, daný vůz nemá na kontě jedinou emisi z přepravy a téměř žádné náklady spojené logistikou. Jenže realita Hyundai nezajímá, jede ideologickou lajnu, ze které neuhne ani o píď. Jsme s tím smířeni, tak to dneska chodí, pozoruhodné ale je, že jinde to dokáže. A dokonce se k tomu hrdě hlásí.
Spalovací modely divize N se dál prodávají třeba v Austrálii, kam je samozřejmě nutné je odvézt přes půl světa. Emise spojené s dopravou ale nikoho nezajímají, a tak je neřeší ani EU ani Austrálie, která v loňském roce také přitvrdila v boji proti CO2. Také tam by tedy Hyundai mělo dnes platit pokuty, ale chová se jako zmíněná Toyota.
„Divize Hyundai N je jednou z nejdůležitějších součástí subkultury týkající se značky Hyundai. Máme opravdu skvělé fanoušky, skvělou eNkovou komunitu,“ oznámil australským médiím provozní ředitel tamního Hyundai Gavid Donaldson. A z toho důvodu prý automobilka nemá nejmenším problém zaplatit pokutu ve výši 4,23 milionu australských dolarů (cca 62 milionů korun), která je důsledkem vyšších flotilových emisí, za nimiž stojí i ostrá spalovací auta.
„Stoprocentně to stojí za to, divize Hyundai N je pro nás velmi důležitá,“ dodal k danému rozhodnutí Donaldson. A my nemůžeme uvěřit vlastním uším. Zatímco k jednomu trhu se Korejci chovají macešsky, trochu druhému nastavují jen vlídnou tvář. Dalo by se to ještě pochopit, kdyby u toho neměli řeči o ekologii, jenže když následně auto vyrobené v Evropě Evropanům neprodají, zatímco Australanům ano, jdou sympatie stranou.
Pohled na výši pokut naznačuje, že v Austrálii to má Hyundai o něco snazší (tam se za jeden nadlimitní gram CO2 platí 50 AUD neboli 750 korun, v Evropě je to zmíněných 95 Eur), ale podstata je jinde. Buď děláte byznys pro zákazník - a snažíte se najít cestu - nebo jedete ideologickou lajnu - a cesty nehledáte. Tedy ne ty rozumné. Korejci tu tak raději prodávají absurdní Ioniq 5 N dovážený z Koreje, to se vyplatí...
Hyundai i30 N se v Austrálii nejen prodává, ke všemu se dočká i modernizace. Korejci tak opravdu vychází tamní komunitě nadšenců, u nás jí bez okolků ukazují nejdelší prst. Foto: Hyundai
Zdroj: Drive
Bleskovky
- Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari
27.2.2026
- Ferrari Purosangue vlétlo i se svým V12 na motorovou brzdu a předvedlo takové představení, že mu odpustíte, že jde o SUV
26.2.2026
- „Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů
26.2.2026
Nové na MotoForum.cz
- KTM 390 Adventure R: dobrodružný jednoválec 10:20
- Proč Marcu Márquezovi „explodovala“ zadní pneumatika? 1.3.2026
- Trumf Aprilie, vítězství Bezzecchiho 1.3.2026
- Vítězem Gonzalez, 19. Salač 1.3.2026
- Prvním letošním vítězem závodu Grand Prix David Almansa 1.3.2026
Nejnovější články
- Šéf čínského gigantu ve světlé chvilce upřímnosti přiznal, jak jsou na tom dnes ve skutečnosti čínské automobilky
před hodinou
- Finové vyřešili odvěký problém zimních pneumatik s hřeby, revoluční novinka by teď excelovala i v Česku
před 2 hodinami
- Slavný trojzubec se hroutí, Maserati dál padá ke dnu. Firma za celý rok prodala tolik aut, co Porsche prodá za 7 dní
před 4 hodinami
- BMW udělalo z bizarně vyhlížející M2 technicky ještě víc žádoucí stroj, jen pozor na nastavení, ve kterém nesmí na silnice
před 5 hodinami
- Nový šéf Stellantisu si za „vykydání chléva” vydělal zlomek toho, co dostal jeho předchůdce, který firmu poslal do rekordní ztráty
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Fiat a vše kolem nich 03.03. 13:05 - Zajda
- Benzina paliva 03.03. 12:14 - jerry
- Politický koutek 03.03. 12:00 - Předseda
- Onboard videa 03.03. 08:02 - Truck Daškam
- VZKAZY 03.03. 06:44 - řidičBOB
- BMW Divize 03.02. 19:54 - Zajda
- Řidiči, co to mají v ruce... 03.02. 18:01 - Truck Daškam
- Pneu koutek 03.02. 15:00 - Vrooom