Hyundai rozjelo továrny a vyrábí jako dřív, o tisíce aut ale nikdo nemá zájem | Petr Prokopec

Korejská automobilka se dostala z nejhoršího, vyrábí auta a ve velkém je exportuje do Spojených států. Tam ale má na koupi auta málokdo pomyšlení a vozy se kupí v přístavech.

V dnešní době, kdy pandemie koronaviru zasáhla celý svět, je možné stoprocentně sázet pouze na jediné, a to na nejistotu. Nikdo jednoduše neví, co bude za hodinu, natož za den či týden. Firemní stratégové tak do značné míry pálí od boku, díky čemuž mohou cíl stejně dobře zasáhnout, jako minout. V případě korejského Hyundai ovšem střely šly hodně daleko od středu terče, což automobilku bude stát nemalé peníze. To je přitom na prahu nové globální ekonomické krize opravdový problém.

Co přesně se stalo? Vrátit se musíme do února, kdy byla koronavirem zasažena především Čína. Na největším trhu světa tak došlo na uzavírání továren i showroomů, což logicky ovlivnilo veškeré automobilky. Výjimkou nebylo ani Hyundai, které se rozhodlo, že bude výpadek v jedné zemi kompenzovat navýšením aktivit v těch jiných. Jakmile tedy začalo docházet k uvolňování restrikcí, Korejci přitopili pod kotlem a na sklonku března již jeli na 98 procent své původní kapacity.

Automobilka přitom počítala s tím, že díky ochromení čínských subdodavatelů budou mít ostatní výrobci nedostatek aut pro americký trh. A proto do Států v březnu vyexportovala 33 990 aut, tedy ještě o 4,3 procenta více než loni. Tento krok ale neskončil úspěchem, neboť koronavirus se v mezičase rozšířil do Evropy a následně enormní měrou zasáhl také USA. I na druhém největším zámořském trhu značky tak poptávka dramaticky klesla, neboť mnozí prodejci museli zavřít své krámy a zákazníci mají jiné starosti.

Momentálně jsou tedy v amerických přístavech tisíce korejských aut, o která nikdo nemá zájem. Navíc to nejhorší mají prodejci ještě před sebou, neboť zatímco březnový pokles byl pouze 27procentní a tedy ve srovnání se zbytkem světa poměrně mírný. V rámci dubna se však očekávají mnohem drastičtější propady. Řada dealerů proto naznačuje, že pokud se situace nezlepší do půlky května, namísto odběru nových aut dojde na razantní propouštění zaměstnanců.

Pro korejskou automobilku aktuálně není dobrá situace pomalu na žádném zahraničním trhu, v její domovině se situace již uklidňuje. Denní přírůstek nakažených lze počítat už jen na prstech obou rukou, vláda navíc podpořila ekonomiku redukcí daní. Prodeje Hyundai tak vůči únoru vzrostly o 80 procent. Kromě toho automobilka hlásí také velké množství předobjednávek na nové modely Elantra a Genesis G80. Bankrot tedy v jejím případě rozhodně nehrozí.

Světlo na konci tunelu se přitom rýsuje i v Americe, neboť ona momentálně nechtěná produkce je soustředěna hlavně kolem SUV Tucson. Dá se tedy předpokládat, že jakmile v USA opadne napětí, bude moci Hyundai počítat s opětovným zájmem klientely jako na domácím trhu. Ovšem je již nad slunce jasné, že bez slevové politiky se jako dříve prodávat nebude. Značka tak za svou horlivou aktivitu zaplatí - o jak velké peníze půjde, rozhodne až doba, po kterou budou restrikce trvat.

Americké přístavy jsou plné korejských aut, která momentálně nikdo nechce. Hyundai tak navýšením exportu netrefilo střed terče

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec