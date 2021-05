Hyundai už nejsou, co bývala, takto dnes vypadá i30 po skoro 400 tisících km včera | Petr Miler

Hyundai neproslula jako auta, která by byla s to odolávat stovkám tisíc najetých km bez ztráty květinky, i proto je tak málokdo používá. Co když to ale někdo přece jen udělá?

Jsou značky aut, se kterými lidé najíždějí velké porce kilometrů docela často a pak jsou takové, se kterými to nedělají skoro vůbec. Můžeme se ptát, proč to tak je a dojít třeba k závěru, že v Mercedesech jezdí fandové dálnic, zatímco třeba do Fiatů sedají spíše milovníci měst a okresek. Může to být část reality, celá pravda bude ale nejspíše jiná - některé vozy zkrátka nájezdům velkých porcí km odolávají lépe než jiné a podle toho s nimi lidé jezdí. Ukazovali jsme vám už několik statistik, ve kterých se na čelných pozicích objevovala do značné míry jedna a ta samá auta.

Jiná tam naopak vidět nejsou vůbec a nejde zdaleka jen o Fiaty. Není běžné nacházet mezi podobnými kilometrovými králi ani francouzské či korejské vozy, vlastně jde téměř vždy jen o Němce, Japonce a Švédy. Když narazíte na nějaké hodně ojeté auto od ostatních výrobců, je to kapka v moři a kolikrát velmi mizerně vypadající. A přesně to byl dlouho i případ Hyundai, však jsme vám kdysi ukazovali Sonatu z přelomu milénia s 554 tisíci km. Byla doslova na kaši, i když o ní prodávající pěl oslavné písně.

Na osobní Hyundai je to dodnes extrémní porce kilometrů, hodně jetá Hyundai se ale v nabídkách objevují stále častěji a není přehnané říci, že dělítkem ve smyslu odolnosti a trvanlivosti se stalo auto, které vám ukážeme dnes. První generace i30.

Pamatuji, když přišla na trh jako nová a všichni byli překvapeni tím, jak velký pocitový posun vpřed oproti předchozím kompaktním modelům značky představuje. Nebyl to zjevně jen krátkodobý pocit, tento model dokáže i dlouhodobě sloužit a nevypadat po stovkách tisíc kilometrů jako na posledním tažení.

Auto, na které se díváte, nejezdilo zrovna 100 tisíc kilometrů za rok, je z roku 2008 a dnes má na tachometru necelých 380 tisíc km. Přesto je to hodně na jakýkoli osobní vůz kterékoli značky, na celém Mobile.de najdete jen 33 Octavií všech stáří a generací s takovými kilometry a zrovna tato Škoda platí za jedno z nejodolnějších aut vůbec. U Hyundai obecně je to ale extrém - pokud pomineme dodávky, SUV, bouračky a překlepy, je to jeden jediný vůz s takovou kilometráží v nabídce.

Co je ale na voze skutečně zajímavé, je jeho stav. Je... normální, nevidíme tu žádné zvláštní opotřebení. Zvenčí auto vypadá skoro netknuté a uvnitř vysoké km prozrazují jen typické věci, které není možné při takovém nájezdu neopotřebit, jako je ošoupaný volant v místech, kde se drží levou rukou. Sedadlo řidiče bychom také asi nenominovali do soutěže „látkový potah roku”, vše ale vypadá nanejvýš běžně opotřebené, žádné daleké překročení poločasu rozpadu jako u zmíněné Sonaty se tady nekoná.

Pochopitelně, hodně udělá zacházení majitele, ale nečekáme zase tak odlišný přístup. Klíčem k realitě bude spíše fakt, že Hyundai už dnes nejsou, co bývala. To zní kriticky, ale tady je to míněno pozitivně - i naše někdejší testy pozdějších modelů jako i30 CRDi druhé generace či ještě novější i40 CW ukázaly, že z uživatelského pohledu jde o velmi konkurenceschopná auta, jejich schopnost odolávat statisícům najetých km lépe než dříve ale v týdenním testu pochopitelně neověříme. To ověřil třeba majitel této i30.

Podle informací prodejce je vůz v bezproblémovém technickém stavu, takže s ním lze dále jezdit. A pochopitelně není drahý, váš může být za 1 775 euro, tedy asi 45 tisíc Kč. Nepředpokládáme, že byste si tohle auto chtěli koupit, jako jeden z důkazů rychlé evoluce Hyundai během posledních dvou dekád ale poslouží dobře.

