I Britové už chápou, že vybíjení „normálních" aut udělá z přežívajících Dacií ještě větší hity dnes | Petr Prokopec

Slova o tom, že automobilismus prochází největší transformací ve svých dějinách, začínají být trochu klišé. On jí ale skutečně prochází, jen podstatou není změna pohonu. Ve skutečnosti se z nových aut stává stále hůře dostupné zboží, což fandí vozům, které dostupné pořád jsou.

Poslední léta byla pro automobilovou branži těžkou zkouškou. Sešlo se toho hodně - koronaviru a jeho následných sekundárních dopadům přes konflikt na Ukrajině až po bující energetickou krizi a následky přemíry regulací tohoto odvětví. V Evropě byla silně zasažena hlavně Velká Británie, kde se ke slovu přidaly i místní problémy. Tamní automobilový průmysl se tak propadl na minima nepoznaná několik dekád a ani prodeje aut nejsou zrovna na koni. Ač se mělo za to, že rok 2020 bude nejhorší na dlouhou dobu, loňské prodeje překonaly veškerá očekávání. Prodáno totiž bylo jen 1 614 063 nových vozů. Ve srovnání s rekordním rokem 2016 (2 692 786 registrací) tu tak máme více než milionový pokles absolutně a více než 40% pokles relativně.

Loňské prodeje jsou navíc vůbec nejnižší za posledních 30 let, šéf asociace výrobců a prodejců SMMT (The Society of Motor Manufacturers and Traders) Mike Hawkes nicméně věří ve světlé zítřky. Vede jej k tomu rostoucí tržní podíl elektromobilů, který se zvýšil z předloňských 11,6 na loňských 16,6 procenta. Bateriový pohon se tak po benzinovém dostal na druhé místo, neboť osazeno jím bylo 267 203 prodaných aut. Diesel se oproti tomu dostal jen pod 82 981 kapot, což představuje pouze 5,1procentní podíl.

Jakkoli se ale prodeje elektrických aut meziročně zvýšily, je vskutku otázkou, jestli i letošek bude spojen s pozitivním vývojem. Ceny energií totiž hodlá britská vláda držet zastropované pouze do konce března. Pokud ovšem poté nedojde na další politický krok či se nějakým způsobem zásadně neotřese mezinárodní scéna, pak Brity čeká opravdu drastický skok. Dle odhadů by se totiž cena jedné kilowatthodiny mohla navýšit takřka dvojnásobně.

Británie je navíc zemí, kterou trápí až neskutečné množství rozbitých dobíjecích stojanů. Čím více elektrických aut se tedy bude prodávat, tím větší fronty budou u funkčních stanic. Britský Auto Express tak nepředpokládá, že by letošek byl znovu rokem elektromobilů. Naopak předpokládá, že pokračující vybíjení „normálních” aut spolu s výše popsaným vývojem dostane do popředí auta orientovaná na maximální hodnotu za peníze. Právě proto se má i v Británii stát z rumunské Dacie jedna z nejdůležitějších značek na trhu.

Již loňský rok byl pro tuto automobilku velmi příznivý. Na první pohled sice 27 221 registrací nepředstavuje nic světoborného, nicméně ve srovnání s předloňskými registracemi jde o 55procentní vzestup za současného poklesu celého trhu. Automobilka navíc boduje především i privátní klientely, pro kterou je největším lákadlem Sandero, a to s ohledem na svou nízkou cenu. Dalším firemním bestsellerem je pak Duster, výrazným způsobem však loni začal bodovat i nový Jogger.

Na letošní výkony značky jsme tedy opravdu zvědavi. Zvláště když britský trh nepatřil kvůli volantu vpravo (s ohledem na větší komplikace při výrobě) mezi její priority. Kontinentální Evropa je nicméně o trochu jiným šálkem čaje, jen za první pololetí totiž Dacia na těchto trzích prodala 277 885 aut, tedy o 5,9 procenta více než předloni, a to přesto, že celkové registrace poklesly o 14,6 procenta. S růstem nicméně byly spojen i poslední kvartály roku.

Zatímco tedy mateřský Renault padá, u Dacie se odehrává pravý opak. Letos, kdy více než kdy dříve bude záviset na ceně, ať již aut či pohonných hmot, pak lze očekávat praktický stejný vývoj. Výrobci prosazující pouze jediný pohon by si tak měli uvědomit, že tato část trhu má své limity, které na řadě míst brzy nedovolí další růst. Na rozdíl od Dacie, která je jednou z posledních značek, která vám za nízké statistíce korun dodá jedno auto prakticky pro cokoli. Jak dlouho bude tento stav udržitelný, nevíme, zatím ale rumunské stroje veškeré otřesy přežívají.

Sandero je jak britským, tak celoevropským bestsellerem, co se týče privátní klientely. Jen za první loňský půlrok měl na kontě 112 tisíc registrací, tedy o 1,2 procenta více než ve stejném období předloňského roku. Foto: Dacia

