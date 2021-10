I na dnešním poblázněném trhu lze koupit zánovní auto s obrovskou slevou proti novému včera | Petr Miler

Situace na současném trhu s novými i ojetými auty vypadá beznadějně, také v této době je ale možné dobře koupit. Dnešní příklad může působit jako knížecí rada, v obecné rovině ale ukazuje cestu.

Budeme se opakovat, když konstatujeme, že ceny aut se utrhly ze řetězu, a to i těch ojetých. Nových vozů je málo, ty dostupné jsou drahé a jejich charakter se stále více vzdaluje představám podstatné části zákazníků. Tento mix vytváří podmínky pro bezprecedentní růst cen ojetin a protože většina zmíněných faktorů nemá kam zmizet, nepředpokládáme, že by se situace mohla v dohledné době jakkoli uklidnit.

Zájemci o koupi si tak mohou připadat dost beznadějně, neboť zejména zánovní ojetiny mohou snadno přijít i na vyšší sumy, než za jaké byly dříve koupeny jako nové. Krom totální světové apokalypsy ale snad nemohou nastat podmínky, za nichž by nebylo možné udělat dobrou koupi, alespoň relativně. A auto na fotkách níže to připomíná.

Jde o Mercedes-Maybach S 600 Pullman, tedy luxusní prodlouženou verzi Mercedesu třídy S. Než se chytnete za hlavu a prohlásíte, že takové auto přece nepotřebujete, vězte, že jde v mnoha směrech o extrémní případ, také takový ale ukazuje cestu vedoucí k dobré koupi v řadě i pro vás mnohem přijatelnějších aut. Dostaneme se k nim, začněme ovšem u Pullmanu.

Tohle auto vzniklo v roce 2016 jako jeden z absolutních vrcholů německého automobilového luxusu. Jde o až šestimístnou, standardně ale zejména dva zadní cestující mimořádně hýčkající limuzínu poháněnou dvanáctiválcovým šestilitrem se dvěma turby, který generuje až 530 koní. Černý zevnějšek a krémový interiér našlapaný výbavou tak moc, že se i z dvojice druhotných opěradel sedadel zadních cestujících stávají primárně obrazovky pro nejváženější členy posádky dělá z tohoto stroje auto pro skutečnou smetánku.

Pokud jsme správně pochopili slova prodávajícího, tento vůz z nějakého důvodu uvízl za prsty dealerovi Mercedesu - buď jej výhodně koupil od automobilky v domnění, že jej prodá, nebo jde o vůz kupujícího, který si nepřevzal. Buď jak buď, jeho další nabízení nevedlo k úspěšnému prodeji až dodnes, a tak je nyní německým Mechatronikem (tedy nezávislým prodejcem) nabízeno s pouhými 434 km na tachometru za 470 050 euro ještě s možností odpočtu DPH. To je skoro 12 milionů Kč, tedy spousta peněz, je ale třeba mít na paměti ceníkovou cenu 730 tisíc euro, tedy 18,6 milionu Kč. Jinými slovy, tohle auto je nabízeno o 6,6 milionu Kč a skoro 36 procent levněji než nové, i když nenajelo doslova nic. To je výhodná koupě, kterou na dnešním trhu běžně nedostanete.

Bylo by samozřejmě pošetilé říci: „Běžte pro Pullman a budete šťastní!” i když... byste možná byli. Tohle auto spíše připomíná, že trh není jen jedno velké místo, ale také spousta malých „tržíků” se specifickými produkty, na nichž vůbec nemusí panovat takový převis poptávky nad nabídkou jako jinde. Bude těžké najít výhodné nabídky mezi obecně žádnými vozy, jako jsou třeba Škoda Octavia nebo VW Golf, třebaže ani mezi nimi lidé neprahnou univerzálně po všem a dřívější varianty 1,6 TDI koupíte relativně výhodně. Klidně velmi dobrá, ale specifická a naprostou většinou zákazníků nežádaná auta lze stále pořídit i velmi výhodně.

Narazili jsme nyní v prodeji třeba na dvě nepříliš stará a už vůbec ne příliš ojetá BMW s šestiválcovými motory a manuálními převodovkami. To je na jedni stranu velmi žádoucí zboží mezi kupci starších ojetin, mezi těmi zánovními se ale replikuje situace z trhu nových vozů, které taková provedení volí 10, možná 15 % lidí a to je samo o sobě vylučující. Ceny jsou tak relativně velmi výhodné a zájem dle stáří inzerátu přesto minimální. A když jsme u BMW, známý si nedávno velmi výhodně pořídit řadu 3 v provedení GT ve špičkové verzi. Obecně je to pořád žádoucí bavorská trojka, navíc velmi praktická, verze GT ale zašla na úbytě pro svůj neatraktivní vzhled a ani na trhu ojetin není vyhledávaná.

Stejné situace se opakují u jiných značek - chce to najít model či provedení, která prostě mají jen pár zákazníků bez ohledu na to, jak jdou dobrá. Nebo snad někdo pochybuje o tom, že Mercedes-Maybach S 600 Pullman je výtečné auto? Přesto marně hledá zákazníka i po slevě, kterou by šlo přepočítat na 15 207 Kč za každý ujetý kilometr.

Berte to jako příklad, ale tento Mercedes lze s 434 km koupit se slevou 6,6 milionu Kč, protože pro něj prostě ani dnes není mnoho zákazníků. Totéž se opakuje na řadě jiných míst trhu, stačí přemýšlet a hledat. Foto: Mechatronik, publikováno se souhlasem

