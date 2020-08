I největší dopravní monstra světa musí do myček, jejich spotřeba vody se vymyká chápání před 2 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Freeze Lists@Youtube

Pravidelnou údržbu nevyžadují jen osobní auta, ale i obří důlní náklaďáky, sáhodlouhé přívěsy kamionů, lodě či letadla. Také ty mají své myčky a nečistí je jen pro parádu.

Správná údržba prodlužuje životnost každého produktu, nejen dopravních prostředků. Ty je dle odborníků třeba mýt minimálně jednou měsíčně. Tedy za předpokladu, že se hodláte bezchybným lakem chlubit dlouhou dobu. Nicméně i bez toho je třeba, aby auta byla myta pravidelně, zvláště pokud stojí pod širým nebem. V takové chvíli je totiž vystaveno na pospas počasí, které v mnoha prohlubních může i přes veškerou galvanickou ochranu odstartovat korozi. A té se budete zbavovat jen velmi těžce a hlavně draze.

Dnes mytí auta není oproti minulosti příliš náročné, tedy pokud nebazírujete na dokonalé ohleduplnosti k laku. Nepotřebujete již kýbl, hadr, saponát a vlastní ruce, místo toho lze využít automyčku. Ty moderní mají již kartáče alespoň o trochu ohleduplnější ke karoserii a zároveň se kromě samotné očisty mohou postarat také o navoskování a tedy navýšení ochrany laku. Jejich nevýhodou nicméně je, že do nich mohou v podstatě jen běžná osobní auta. Na několika místech pak sice najdete ještě myčku náklaďáků, ani jejich velikost však nesmí být enormní.

Jak ovšem postupovat za předpokladu, že váš dopravní prostředek se poněkud vymyká z normálních měřítek? Na to asi nejlépe odpoví přiložené video kanálu Freeze Lists na Youtube. I to zahrnuje pohled do automyček, jenž se dokonce dokážou postarat o důlní náklaďáky. Nicméně v ten moment jsou jejich stěny několik metrů vysoké, přičemž čistotu mají na starosti desítky trysek. Spotřeba vody se tu pohybuje v řádu tisíců, v případě největších strojů i desítek tisíc litrů vody na jedno mytí - jednomu člověku tolik vody vystačí i na rok.

Video se ovšem nezaměřuje jen na náklaďáky důlní, ale třebas také na tahače a jejich sáhodlouhé přívěsy. I ty je třeba vycídit, a to nikoliv jen zvenčí, ale také zevnitř. K tomu rovněž slouží automatizované systémy osazené bezpočtem trysek, ze kterých kromě vody chrlí rovněž dezinfekce. Ta přitom byla užívána již dávno před příchodem koronaviru, rozhodně tedy nejde o výmysl posledních dní.

Mýt je ovšem třeba i jiné dopravní prostředky, ať již jde o lodě či letadla. Čím čistější totiž jejich trup je, tím nižší je spotřeba paliva. V případě plavidel pak je třeba hlavně údržba spodních částí, které jsou permanentně či po většinu života ponořené ve vodě. Díky tomu se ovšem lodní šrouby zakrátko mohou podobat korálům, což nakonec může vést k jejich trvalému poškození. Pravidelná očista je však levnější než výměna.

Více ostatně již slovem nebudeme zdržovat, zvláště když tento měsíc jsme s našimi vozy ještě myčku nenavštívili. A jelikož po několika deštivých dnech zase vychází slunce, jen nejvyšší čas, aby došlo k vymetení bláta z nejrůznějších skulin a ochraně laku před paprsky. Na rozdíl od oněch monster přitom tato péče vychází levně, povětšinou maximálně na stokoruny.

Pravidelnou péči potřebují i největší monstra světa, tedy obří náklaďáky, letadla nebo lodě, jejich myčky jsou ale krajně neobvyklé. Foto: Freeze Lists@Youtube

Zdroj: Freeze Lists@Youtube

Petr Prokopec