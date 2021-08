I takhle dobře může vypadat dieselové auto po 19 letech provozu, je výhodně k mání před 8 hodinami | Petr Miler

Spousta lidí ojetiny odmítá proto, že jsou opotřebované někým jiným. A tím více se straní dieselů, které obvykle najíždí vysoké porce kilometrů. Když ale najdete správný vůz po někom, kdo moc nejezdil a auto opečovával, o opotřebení ani nemůže být řeč.

Pravidelně zmiňujeme, že pokud chcete, aby vám vaše auto vydrželo opravdu dlouho, musíte se o něj dobře starat. Stejně jako musíte pečovat o vztah se svou milou, aby vám neukázala záda. Stejně jako se musíte starat o svou práci, abyste nedostali padáka. Stejně jako musíte udržovat svůj dům či byt, aby vám nespadl na hlavu.

Auta skutečně nejsou bezúdržbová zařízení, třebaže pokrok, který byl v jejich trvanlivosti za poslední dekády učiněn, je ohromný. Když na něj budete hřešit a údržbu vozu zanedbávat, dobře to stejně nedopadne. Pokud jej ovšem využijete jako pevný základ pro dlouhověkost, můžete díky tomu mít jedno auto skoro navěky. A dnes vám ukážeme stroj, který to dokonale dokazuje, přestože jde o diesel, který je jinak stvořen k tomu, aby si pár let odjel své a pak leda dožíval občasným použitím jako auto daleko za zenitem.

Je to Mercedes třídy C generace W203, který byl ve výrobě mezi léty 2000 a 2007. Platí za ještě bytelně vyrobený vůz a tento konkrétní kus si v roce 2002 pořídil starší Němec, který si jej nechal až do dnešních dnů. Používal jej jako normální auto pro pravidelné ježdění, „akorát” se o něj podle prodávajícího mimořádně dobře staral. Garážoval ho, myl, čistil a podstupoval s ním pravidelné kontroly v servisu a servisní historii pečlivě dokumentoval.

Navzdory volbě 2,1litrového turbodieselu s vozem jezdil jen krátké trasy - za těch 19 let najel necelých 25 tisíc kilometrů, tedy ani ne 1 500 km za rok, pár desítek km týdně. To je opravdu málo, není to ale nic a o 19 letech na krku to platí ještě méně. Přesto tohle auto dodnes vypadá dokonale. Je jako nové, jak nám do detailu ukáží přiložené fotka. Prodejce navíc tvrdí, že jej nijak zvlášť nečistil a neleštil, je prý z 99 % ve stavu, v jakém jej získal přímo od majitele, pod kapotou prý neproběhla vůbec žádná očista. Auto je skutečně v perfektním stavu a kdyby jej jeho první majitel takto používal dál, vydrželo by snad věky.

Vzhledem ke stáří majitele pro něj ale dotyčný už nemá využití, a tak jej poslal do světa. A nevědomky nám ukazuje, jak úžasná auta lze najít v bazarech i s tolika léty na krku. Je to jistě dáno omezeným využitím, ale také je vidět, jaké výsledky může mít starostlivá péče o už dost moderní, trvanlivý vůz. Snad i jeho další majitel bude takto starostlivý - při podobné péči nepříliš velkém nájezdu může být tohle auto jako nové i za další dvě dekády. Můžete jím nakonec být i vy, auto je k mání za velmi přijatelných 7 750 euro, tedy asi 198 tisíc Kč, v německém Bad Dürkheimu.

Toto skutečně nejsou fotky nového auta, ale 19 let starého, opečovávaného dieselového Mercedesu. Teď může být váš za velmi slušnou cenu.

