I takto může vypadat luxusní BMW po 20 letech provozu, vaše může být za cenu Octavie

Příchod tohoto auta nejednoho fanouška BMW rozlítil, neboť zahodilo eleganci předchozí generace a přišlo s kontroverzním vzhledem, kterého se vlastně už nikdy nezbavilo. Tento kus je ale krásný, tedy alespoň svým stavem a specifikací, přesto je dostupný.

Když se před lety ujal vedení designu značky BMW Chris Bangle, nejeden fanoušek ho chtěl defenestrovat. Prvním autem vzniklým pod jeho taktovkou byla totiž řada 7 E65 resp. E66. Byla náhradou za dodnes elegantní generaci E38, ovšem publikum velmi ostře rozdělila. A podle nás nezestárla do krásy. Pokud patříte na tu stranu, které se líbila a dodnes pro ni máte slabost, ukážeme vám kousek, který je stále jako nový.

Od roku 2002 najel jen 39 tisíc kilometrů, takže úplně zánovní není, ale pro auta je lepší, když jezdí málo a mají pravidelný servis, než když nejezdí vůbec a stojí v garáži. Tento vůz tedy pravidelně jezdil a jeho první majitel, u kterého vůz byl po většinu času, velmi pečlivě dbal na dodržování servisních intervalů. Tedy těch časových u věty „podle toho, co nastane dříve”. Vůz tak byl v servisu skoro každý rok od svého vzniku, což je svým způsobem fascinující samo o sobě.

Kromě mechanické stránky věci ovšem majitel dbal také na tu vizuální. Interiér zjevně vypadá jako nový, nenese prý žádné známky používání. Ani na karoserii nenacházíme žádné škrábance, které se leckdy na nových autech objevují nepříjemně rychle. Interiér vypadá též skoro netknutě a po stránce výbavy tu není snad nic, co by člověku mohlo chybět - prodloužená verze (tedy provedení E66) dokonce disponuje dobovým infotainmentem pro cestující vzadu, tehdy to byla dost výjimečná věc.

Máme tu čest s verzí 745Li, pod kapotou je tedy benzínová 4,4 V8 o 333 koních výkonu. Byl to toho času největší osmiválec v nabídce a řada 7 s ním dokázala zrychlit na stovku za 6,3 sekundy a rozjet se až na 250 km/h, to pořád neurazí. A také jezdit okolo 10 litrů benzínu v kombinovaném provozu, což může být pro kupce ojetiny pozitivní aspekt - špičková 760Li může být zajímavější, ale zaplatit její provoz bude náročnější.

Řada 7 E65 a E66 se přes nevraživé přijetí stala svého času nejprodávanější generací vrcholného mnichovského sedanu vůbec, takže není vzácná, ale pořád je to špičkový luxusní vůz. A v tomto stavu a provedení už vzácností je. Vůz na fotkách níže může být váš za 22 950 euro, tedy asi 561 tisíc Kč, navíc s možností odpočtu DPH. Dost na starou sedmičku, ale na tuto sedmičku? Mít takové auto za cenu skoro úplně základní Octavie nám přijde zajímavé, i dnes nabídne násobně větší luxus, dynamiku, výbavu, cokoli. Také bude vyžadovat náročnější údržbu, pochopitelně, ale to už je součástí hry.

