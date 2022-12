Ikona aut z dob točivých motorů bez turba se dá koupit dodnes nejetá, na svou vzácnost není drahá před 9 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: P. B., publikováno se souhlasem

Pokud už jen smutně vzpomínáte na časy, kdy jste na slovo poslouchající motor mohli poslat do 8 tisíc otáček a opájet se zvukem připomínajícím motorovou pilu, nemusíte zůstat jen u toho. Tento výjimečně zachovalý exemplář Hondy CTR je k dispozici za velmi rozumné peníze.

Honda Civic Type R EP3 platí za mrštné zvíře, které se rádo nechá škádlit. Třídveřový hatchback byl uveden na trh v roce 2001 a na vrcholu nabídky jeho motorů se usadila právě nejvýkonnější varianta Type R se systémem proměnného časování ventilů VTEC. Různé profily vačkových hřídelů přinášely citelný zátah po vytočení k červenému poli otáčkoměru a právě tento motor platí ze jeden z nejlepších nepřeplňovaných čtyřválců, které kdy vznikly.

Druhá generace Type R se vyznačovala i výtečně naladěným podvozkem schopným dávkovat jízdní zážitky i s pohonem předních kol. Vůz dodnes láká nadšence s touhou pilovat souhru končetin v rychlém sledu utažených zatáček, jenže od vyrobení posledního nového kusu hbité Hondy s červeným H na přídi a malým spojlerem nad sklem trochu vykrmené zádě uplynulo už 16 let. Vzhled neurazí, spíše vypadá jako zlatá střední cesta sportovního střihu a nevtíravého tvarování, po níž se zřetelně nevydali pozdější nástupci.

Pokud ale toužíte po ztělesnění japonských představ o ideálním hot hatchi z roku 2005, můžeme vám přiblížit dozajista jeden z posledních nejetých Civiců Type R EP3 v prodeji - tak málo použitý kousek jsme neviděli už roky. Nabízené auto s pouhými 27 983 najetými kilometry vypadá jako nedávno vyrobené, proto nás lehce přenese v čase do kolikrát lepší minulosti. Tehdy nikdo neřešil desetiny gramů emisí CO2 vysokootáčkového čtyřválce K20A2 i-VTEC o výkonu 147 kW (200 koní) při 7 400 ot./min a 197 Nm v dosahu 5 900 ot./min. S hmotností 1 285 kilogramů Honda zvládala stovku za 6,8 sekundy a rafička na centrálním rychloměru ukázala až 237 km/h.

První registrace vozu proběhla v září roku 2005 a do dnešního dne slouží jedinému majiteli neobvykle z bulharské Sofie. Ten se dušuje, že jako první vlastník dokáže zdokumentovat veškerou historii vozu a jeho minimální nájezd. A popravdě mu není důvod nevěřit - auto vypadá zvenčí i zevnitř velmi zachovale a v sahání do portmonky vás nezastaví ani pohled na podvozek. Majitel velmi čile komunikuje přes Whatsapp a pošle vám fotku čehokoli, to podstatné shrnuje galerie níže.

Auto opravdu nemá žádnou podstatnou vadu, třebaže pár známek opotřebení se samozřejmě najde - je na světě už 17 let. Požadovaná cena 18 900 euro nakonec není přemrštěná, na koruny je to 458 tisíc. Samozřejmě to není málo peněz, za zachovalé CTR této generace si ale majitelé nezřídka říkají o 20 až 30 tisíc euro a pořád nejde o tak pěkné kusy s tak přímočarou historií. Moc lepších - a už vůbec ne levnějších - šancí na návrat do dob točivých motorů už v prodeji nečekejme.

Tato Honda Civic Type R EP3 má najeto jen 28 tisíc kilometrů a vypadá skvěle. Cena je navzdory její výjimečnosti docela lákavá. Foto: P. B., publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal

