Ikonické Lamborghini Diablo může být vaše za cenu nové Octavie, pravé je ale asi jako „Mila" z Lidlu

Diablo je dnes takovou ikonou, že v Evropě nekoupíte ani nejlevnější kus za méně než 5,5 milionu Kč. A ceny nejlepších moderních exemplářů šplhají přes 10 „mega”. Na tohle Diablo vám stačí asi 680 tisíc Kč, se skutečným Lamborghini má ale společné jediné - nic.

Dojem nebo skutečné vlastnosti? Do podobného dilematu se dostává řada kupců kdečeho a je s podivem, že někdy jsou mu vystavováni i na místech, kde byste to nečekali. Ač nepatřím mezi časté zákazníky tohoto obchodního řetězce, nedávno jsem v Lidlu zahlédl sušenku s obchodní jménem Vilma. Musel jsem se jen hořce pousmát - vypadá jako Mila, je zabalená jako Mila, jmenuje se podobně jako Mila, ale je to něco jako boty Reedok z vietnamské tržnice. Je to prostě „fejk”, napodobenina, produkt tvářící se jako něco, čím ve skutečnosti není. Snad krom pár lidí v penzi musí všichni vědět, že před sebou mají něco takového, ale stejně to kupují, protože je to levnější.

Do takových situací se lidé dostávají i při koupi nového nebo ojetého auta. A máme pocit, že i tady dává většina přednost levnému dojmu před drahou realitou v jakémkoli smyslu těchto slov. My to máme trochu jinak a za jakoukoli cenu bychom si vždy raději koupili něco skutečného před ohlupováním sebe nebo okolí. Pokud ale patříte k oné většině, máme tu možnost dostat se k autu dělajícímu opravdu ohromný dojem na kohokoli. A i když jeho skutečné schopnosti až tak výjimečné nebudou, je třeba říci, že ve své falši se tento stroj dostává snad na vysokou úroveň.

Řeč je o Lamborghini Diablo VT 6,0, které ve skutečnosti není Lamborghini Diablo VT 6,0. Stroj z videa níže stanul na typických základech podobných replik, tedy šasí Pontiacu Fiero, ve výsledku ale vypadá jako skutečné Diablo, jak to jen jde. Nevíme, jestli bychom se při osobním kontaktu s ním nechali nachytat, na záběrech ale vypadá opravdu přesvědčivě.

Není tu zkrátka žádný zjevný prvek, žádná zřetelná disproporce, která by na první pohled bouchla do očí a řekla: „Tohle není Jim Beam!” Tomu pomáhá i fakt, že tovární Diablo vzniklo v bezpočtu verzí a konfigurací, a tak ten či onen nasávací otvor nebo provedení toho nebo onoho detailu nenapoví jednoznačně, jestli to tak mohlo nebo nemohlo vzniknout přímo v Itálii. A s velkým citem je zkopírována i podoba interiéru, jen motorový prostor jasně ukáže, že tady něco nehraje. V tom netrůní dvanáctiválec, ale klasický americký 5,7 V8 od koncernu GM. To neurazí, trochu horší je to jen se 4stupňovou, aspoň tedy manuální převodovkou. Tím největším lákadlem je ale pochopitelně cena.

Ačkoli skutečné Diablo dnes nekoupíte za méně než 5,5 milionu a za krásné kusy dáte i víc než dvojnásobek, tohle auto prodává jeden americký dealer za 29 950 USD, tedy asi 680 tisíc Kč. A klidně vám ho pošle i do Evropy. Za tyhle peníze dnes koupíte sotva něco víc než základní Octavii a víte co? Asi bychom dali přednost té Octavii... Faktem ale je, že za jejím vzhledem se na ulici otočí asi málokdo. Za tímhle žlutým darebákem se otočí snad každý, jen bychom ho raději nenechávali moc dlouho stát na ulici. Mohlo by prasknout, že vaše milá Mila je ve skutečnosti vylhaná Vilma. Ale je nakonec na vás, čemu dáte přednost: „Fake it till you make it!” říkají Američané...

Tohle je skutečné Lamborghini Diablo VT. Na videu níže je k vidění jeho replika a pro nás tím pádem automaticky nesmysl, je ale třeba uznat, že je zdařilá. A vlastně ne až tak drahá. Ilustrační foto: Lamborghini

