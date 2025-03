Ikonickou Škodu Fabia RS TDI jde pořád koupit krásnou a sotva jetou za málo, dojet si pro ni ale musíte 1 400 km daleko včera | Petr Miler

Je nám jasné, že se statutu tohoto auta někteří vysmějí, faktem ale je, že má dodnes hromadu příznivců, které si jeho nástupci nezískali. Ti už tu nemají z čeho brát, daleko od Česka se ale pořád nejdou kousky, které vzbuzují touhu. A nemusí stát majlant.

Svého času jsme přemítali nad tím, zda má smysl koupit ojetou původní Fabii RS, když její ceny konečně klesly. Na pojízdný exemplář vám dnes stačí pár desítek tisíc korun, problém je ale v tom, že nedostanete zánovní zrovna stroj. Může jít o originální a dobře opečovávaný vůz, ten ale může mít snadno najeto i 300 nebo 400 tisíc km.

Dobře, tak sáhnete do portmonky hlouběji a je to? Omyl. Třebaže se Fabií RS svého času neprodalo málo, majitelé je buď „spotřebovali”, nebo se do jejich prodeje nehrnou. V celé Evropě tak najdete jednotky aut, která by nebyla totálně odjetá. A i jako o přijatelném nájezdu musíte v takovém případě hovořit o 200 nebo 250 tisících km. To není málo a řekneme vám narovinu - už podle fotek nejde ani v jednom případě o auto, které by vzbuzovalo touhu.

Občas se v prodeji objeví výjimka, v tuto chvíli ale nevidíme jedinou. Tedy vlastně jich vidíme hned několik, mají ale jedno specifikum. Navzdory obvyklosti najíždění stovek tisíc kilometrů s tímto vozem v kontinentální Evropě se najde poměrně dost zachovalých Fabií RS v ostrovním království. Těžko říci, čím to je, pravděpodobně tím, že v některých částech Velké Británie se prostě tolik nejezdí, není ale problém najít hned několik velmi pěkných aut s nájezdem do 100 tisíc km. To se tady opravdu nevídá.

Za všechny jsme vybrali jeden kousek ze samotného konce výroby, který přes eBay nabízí bazarista z Downham Market, města ležícího asi 150 km severně od Londýna. Je to skoro garážová královna, nad stavem auta budou muset uznale kývnout i ti, kterým spojení „Škoda Fabia RS” jinak nic neříká. Tento černý kousek sjel z výrobní linky až v roce 2007 a od té doby najel jen 61 tisíc mil.

Malý nájezd, pravidelná péče a jediný soukromý majitel je vidět na stavu všeho, co máme před očima. Prodávající ostatně říká, že jde o o výjimečný kousek v plně originálním stavu. A nezdá se, že by přeháněl. Ani v interiéru není patrné výraznější opotřebení. Po otevření dveří jsou vidět i stále zachovalé světlé sedačky, které jinak rychle dostávají na frak. Je popravdě řečeno překvapivé, že takto dobře vypadá Fabia RS z dob, kdy byl Václav Klaus poprvé prezidentem, ale je to zkrátka tak.

Tato Fabie RS má samozřejmě pod kapotou naftový čtyřválec 1,9 TDI s 96 kW a 310 Nm, nic jiného nelze očekávat. Auto stále vypadá stále svěže a lákavě a na svou mimořádnost nestojí majlant - 8 950 liber znamená asi 270 tisíc Kč. A to je na poměry Velké Británie opravdu hodně, chtěli jsme vám ukázat pomyslný „creme de la creme”, všechny ostatní dostupné vozy koupíte levněji.

Třeba na britském Auto Traderu je k dispozici kousek s prakticky totožným nájezdem za z roku 2004, též skoro netknutý, za 5 400 liber. To je 164 tisíc, v Česku by vám za nabídku takové Fabie RS za podobnou cenu utrhli ruce. Tady stačí ujet nějakých 1 400 km a auto může být vaše bez hádek s kýmkoli, nevýhodu ale tušíte. Volant vpravo znamená buď nutnost smířit se s poněkud nekomfortním používáním v českém provozu (takové auto lze legálně přihlásit), nebo nutnost přestavby. Není složitá, pár desítek tisíc korun bude stačit, většina dílů je shodná, karoserie připravená pro montáž řízení na obou stranách.

Ideální to jistě není, ale dokážeme si představit dost lidí, kteří nebudou mít problém tuhle patálii pro hezkou Fabii RS TDI podstoupit. Ostatně, do shánění pěkného naftového eReSa u nás nebo v Německu snadno vrazíte desetitisíce též. A takhle dobře obvykle nekoupíte...

Opravdu hezká Fabia RS první generace ještě s motorem TDI je v podobném stavu raritou. V kontinentální Evropě už je prakticky nekoupíte, ve Velké Británii si lze dokonce i vybírat. Tato je z těch aktuálně dostupných nejhezčí. Foto: Craney-2009, publikováno se souhlasem

