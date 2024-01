Ikonický desetiválcový supersport Porsche majitelé už skoro rok nemohou používat, automobilka neví, jak ho opravit před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Svolávací akce i požadavky na zastavení dalšího používání auta dobře známe, nepamatujeme ale případ, kdy by takové omezení trvalo skoro rok. A i po takové době další skoro rok ještě trvat mělo.

Porsche Carrera GT patří mezi největší legendy moderní automobilové historie, a to zejména díky desetiválci pod jeho kapotou. Ten vyluzuje tak úžasný zvuk, že většina lidí by byla ochotna žít i bez jedné ledviny, jen aby si jej mohla denně dopřávat. Výroba tohoto vozu přitom odstartovala v roce 2004, kdy německá automobilka plánovala, že do světa pošle 1 500 kusů. Nicméně v srpnu 2005 oznámila, že na stěžejním americkém trhu se mění pravidla týkající se airbagů. V důsledku toho došlo na zastavení montážních linek, z nichž nakonec sjelo jen 1 270 aut.

O dvě dekády později nicméně Porsche musí řešit průšvih jako vrata. Loni v dubnu totiž značka oznámila, že musí přistoupit ke svolávací akci kvůli kloubním čepům přední i zadní nápravy, u nichž mohla koroze a mechanická námaha odstartovat až katastrofické selhání. Majitele všech aut tak automobilka požádala, aby s nimi přestali jezdit. Následně je měli dopravit do servisů, kde by technici zkontrolovali, zda je vše v pořádku. A pokud by nebylo, problém by na účet automobilky vyřešili.

Bral jsme to jako jednu z mnoha svolávacích akcí, která vyřešila určitý problém. A jede se dál. Jenže ouha, teď se dozvídáme, že majitelé Carrery GT s autem nemají jezdit dodnes. Automobilka totiž stále neví, jak problém vyřešit, a očekává, že nové a lépe vyrobené kulové čepy bude mít k dispozici až v letošním třetím kvartálu. Mnozí vlastníci by tak svá auta nemohli používat o dost déle než rok.

Něco takového by na jednu stranu nemuselo vadit, troufneme si říci, že většina aut tráví život v garážích či klimatizovaných halách, nikoli na silnicích. Děje se tak ovšem ze svobodné vůle jejich majitelů. Nyní tu ovšem máme selhání automobilky, které zamezuje majitelům vozy používat, když je použít chtějí. Jasně, nemusí to respektovat, je ale třeba připomenout, že existuje-li bezpečnostní riziko, před kterým oficiálně varuje automobilka a americká agentura NHTSA, pojišťovny nebudou krýt následky případných nehody tím způsobených.

Majitelé i Porsche jsou tedy v dost komplikované pozici. Carrera GT se aktuálně na aukcích prodává za 30 až 40 milionů korun, škody by tedy jistě byly nemalé. A to se bavíme jen o těch materiálních. Jakkoli tedy požadavek značky lze ignorovat, tušíme, že jej naprostá většina majitelů auta respektuje. A to je zase potíž pro Porsche, které bude muset majitelům tak dlouhé omezování využívání vozu nějak kompenzovat. Ostatně automobilka oficiálně přiznává, že vůz osadila díly, které „neposkytují dostatečnou odolnosti“. A když pak nezvládá řešit svolávací akci v přijatelném časovém horizontu... Vskutku prekérní situace.

Carrera GT vznikla v 1 270 kusech, žádný by pak aktuálně kvůli problémům s kulovými čepy neměl být používán. Platí to už skoro rok a další skoro rok to platit má. Foto: Porsche

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.