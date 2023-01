Iluze fungujícího německého eko-hospodářství se rozpadá, cíle politiků jsou jen a jen absurdnější včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Z vývoje posledních měsíců je stále patrnější, že kýžený rozmach elektromobility v Německu nemůže nastat, okolnosti tomu jednoduše nepřejí ani v nejmenším. To by ale bylo, aby politici nahradili ideologii zdravým rozumem.

Na sklonku loňského roku se průměrná mzda v Německu vyšplhala na 4 000 Eur, tedy na takřka 97 tisíc korun. To není málo, na takový Volkswagen Golf tak naši sousedé mají teoreticky ušetřeno za sedm a půl měsíce, přestože vůz v jejich domovině startuje na 29 560 Eurech (asi 710 tisíc Kč). U nás je sice k mání již od 608 tisíc korun, nicméně při průměrné mzdě 40 000 Kč na něj Češi musí šetřit déle než 15 měsíců.

Ve světle těchto faktů by Němci nemuseli mít problém s elektromobilitou, jenže ta i od nich vyžaduje, aby střádali o poznání déle, jakkoli jsou na tom relativně ještě lépe než Češi v případě spalovacích aut. Kupříkladu ID.3 je na západ od našich hranic k dispozici od 43 995 Eur (1 057 000 Kč). Znamená to tedy, že pořídit si jej naši západní sousedé teoreticky mohou pořídit jedenáct měsíců poté, co si utáhli opasky. U nás ID.3 začíná na 1 194 900 Kč, zbytek už si domyslíte.

Přes toto všechno ovšem Němci elektromobilitě nefandí. Palec dolů jí dlouhodobě v průzkumech dává okolo 80 procent dotázaných. Toto číslo navíc může i stoupat. Mimořádně velkorysé dotace, jež šplhaly až k 10 tisícům Eur (240 tisíc Kč), jsou totiž od počátku letošního roku passé. Je pak otázkou, zda kvůli omezenému fondu i ty snížené vydrží až do jeho konce. Poté nicméně vše již bude jen na lidech.

O možném dalším vývoji tento týden diskutovala spolková vláda a člověk by čekal, že ji výše zmíněné přivede k zamyšlení a přehodnocení někdejších cílů. Je zjevné, že o německém plánovaném eko-hospodářství se rozpadá na mnoha úrovních - problémy jsou s výrobou elektřiny, její distribucí a nakonec i zájmem o on elektromobily. Politici ale rádi poroučí větru dešti, a tak i v tomto případě s klapkami na očích kráčí jen vpřed, zpátky ni krok.

„Všichni účastníci souhlasili s tím, že je třeba urychleně navýšit elektrifikaci, aby bylo v rámci dopravy dosaženo klimatických cílů,“ uvedl mluvčí vlády Steffen Hebestreit po úterním setkání. To zní jak ze špatného snu. Německo tak dále počítá s 15 miliony elektrických aut na silnicích do roku 2030, což je stejně hloupé jako nemožné.

Aby totiž Němci takového stavu dosáhli registrací, muselo by se v zemi od teď každoročně prodat 1,8 milionu nových elektrických aut. V Německu se aktuálně prodává okolo 2,6 milionů vozů všech typů, prakticky ihned by tedy téměř všechny prodávané automobily musely být elektrické. Aktuálně má jít o asi 15 procent všech registrovaných aut, navíc za stavu vysokých dotací a donedávna relativně bezproblémové ekonomické situace. Jak by jich od zítra mělo být minimálně čtyřikrát víc?

Cíle politiků jsou tak čím dál absurdnější. Nicméně Strana zelených a SPD na elektrifikaci tlačí stále více, proto byla v rámci zasedání vlády zformována nová komise, která má co nejrychleji přijít s návrhy, jak dosáhnout kýženého cíle. Pokud ale nehodlá tisknout peníze jak na běžícím pásu, které následně rozdá všem občanům, opravdu si nejsme jisti, že by jakýmkoli způsobem mohla uspět. A i kdyby jednala takto, jak dlouho by trvalo, než by celá ekonomika začala pod tíhou takového postupu kolabovat?

Zdravý rozum se tak z politiky vytrácí čím dál víc, což koneckonců začínají reflektovat i německá média. Ta ještě donedávna byla elektromobilitě velmi nakloněna. Realitu ale nyní nelze nevidět, pokud alespoň trochu otevřete oči.

Na ID.3 sice má průměrný Němec ušetřeno za necelý rok, ovšem i tak většina lidí elektromobilitu odmítá. Je to horší auto za víc peněz, tak proč by jej měly kupovat miliony lidí ročně? Politici ale dále věří, že je to možné. Na základě čeho, nemáme tušení. Foto: Volkswagen

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.