Iluze o dopravě v Evropě zajišťované elektrickými autobusy se rozplývá, v Nizozemsku je ve velkém nahrazují zpět dieselovými 1.3.2025

Tato země se zavázala přejít do roku 2030 jen na „bezemisní” hromadnou dopravu. A nedá se říci, že se o to nepokusila. Elektrické autobusy byly nakoupeny, ale jsou tak nepoužitelné, že jsou nahrazovány zpět těmi dieselovými.

S elektromobilitou je spojena spousta problémů, z nichž řada za současného stavu vývoje techniky jednoduše nemá řešení a nutí uživatele k návratu ke spalovacím vozům. Ukazuje se to i v Nizozemsku, tedy v elektrickém ráji, kde politici bateriový pohon maximálně podporují. V rámci toho mnoha firmám a institucím přikazují, že v brzké době ani nebudou moci jiné vozy využívat. Třeba veřejná hromadná doprava by tak od roku 2030, tedy za pouhých pět let, měla být čistě bezemisní.

Tamní list De Telegraaf však po rozsáhlém průzkumu zjistil, že něco takového je naprostá utopie. Už jen proto, že dodané elektrické autobusy dorazily s nižším reálným dojezdem, než bylo uváděno. Kvůli tomu se pro řadu spojů nehodí, celý problém je však mnohem širšího rázu. Autobusy je pochopitelně třeba nabíjet vysokými elektrickými výkony, jenže přepravci už teď naráží na nedostatečnou kapacitu elektrické sítě.

U firmy EBS ve Flevolandu tak nyní slouží 40 dieselových autobusů, z čehož 31 bylo nově nakoupeno jako náhrada za problematické elektrické stroje, které dál nejsou k užitku. Ve Frísku u Qbuzzu pak přes veškerou snahu jezdí jen 12 elektrických autobusů ve srovnání 228 dieselovými. Původní cíle byly jiné, větší množství ale přepravce nezvládá dobíjet. Některé firmy jsou na tom lépe, ale i Transdev, Connexxion a Hermes používají téměř ze dvou třetin dál dieselové stroje. Iluze, že by všechny tyhle firmy během pěti let přešly jen na elektřinu, je nekonečně naivní.

Řešením pak nejsou ani dráty natažené nad vozovkou, ze kterých by elektřina byla čerpána pomocí pantografů. To znovu vyžaduje obrovské investice do infrastruktury, jde o principiálně jiné řešení. A i když dnes umí takové stroje dojet dál, než kam „vedou dráty”, logicky má i tato alternativa své limity a neobsloužíte s ní vše.

Také tento případ ukazuje, jak snadno se něco nařizuje a o kolik složitější je to pak únosným způsobem realizovat. Dopravě v Evropě zajišťované elektrickými autobusy chybí lepší baterie i dramaticky jiná infrastruktura. A ani jedno není možné vyřešit lusknutím prstu, pokud vůbec. Vhodný doplněk to být může, ale jediné možné řešení? Musíme odpovídat?

Na nahrazování elektrických autobusů dieselovými dochází rovněž v Německu. Důvody jsou jako přes kopírák - vozy tráví víc času v depu než na silnicích, což dělá jejich provoz nerentabilním. Ilustrační foto: ESWE, tiskové materiály

