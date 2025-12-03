Influenceři rozebrali interiér nového Jeepu na díly přímo na autosalonu, aby se vysmáli jeho kvalitě, výrobce marně protestuje
O víkendu skončil letošní autosalon v Los Angeles. Ujít si jej nenechal ani Jeep, který na něm ukázal nové SUV Recon. To je jakýmsi elektrickým ekvivalentem ikonického Wrangleru, jehož vzhledem se nechalo inspirovat. Americká automobilka však nezůstala jen u toho, pročež také elektrické verzi nadělila odnímatelné dveře, jejichž odmontování může zpestřit zábavu při jízdě v terénu. Dva influenceři se ovšem na stánku značky rozhodli zjistit, co ještě lze také z vozu „odmontovat“. A našli toho opravdu požehnaně.
Automobilka totiž na autosalon přivezla předprodukční prototyp, který prostě není postaven v souladu se standardy, jaké pak musí plnit sériové vozy. Je to běžná praxe, před najetím sérové produkce se část dílů vyrábí doslova na koleně, aby nanejvýš tak vypadaly (a často ani to ne), jinak prostě nemají pevnost ani odolnost těch, které auto později dostane. Takových strojů jsme za život poznali hromadu, automobilka na takové díly obvykle upozorní a slušně požádá, abychom o nich nepsali, neboť tohle si nikdo ze zákazníků nekoupí. A není to problém respektovat.
Tady ale Jeep nejspíš udělal tu chybu, že auto nechal stát na veřejném stánku s možností usednout do jeho interiéru - podobně „spíchnutý” stroj měl na místě stát obehnán páskou, která by zabraňovala návštěvníkům v usednutí i přiblížení se. Povolení by dostalo maximálně pár novinářů s výše uvedeným vysvětlením, které nevíme, že by někdo někdy nerespektoval. Pokud to ale udělal a do auta pustil dva lidi, které můžete vidět řádit na záběrech níže, pak prohrál ve své vlastní hře.
Nechceme působit ublíženě, bereme tuto sféru jako další konkurenci svého druhu, která zkrátka dělá, co umí, faktem ale je, že jsme se vždy divili automobilkám, s jakým nadšením začali upřednostňovat komunikaci svých novinek prostřednictvím rozličných influencerů. Pokud skutečně mají své publikum, dává to smysl, kolikrát jsou ale produktem jejich práce přihlouplá povrchní videa, která shlédne desetina lidí, kteří si u nás přečtou podprůměrný článek. A když jich náhodou osloví víc lidí, bývá tomu tomu tak nezřídka díky laciným senzacím, které se snaží hledat.
Něčím takovým zavání přiložené video, na kterém influenceři z kanálu The Middle Lane na TikToku začali zmiňovaný Recon doslova rozebírat na kusy přímo na stánku Jeepu. Lehčímu tlaku jejich rukou neodolaly jak plasty na středovém tunelu, tak třeba madlo před spolujezdcem. Třásla se při tom jak centrální obrazovka, tak i digitální přístrojový štít. Přihoďte k tomu nerovnoměrné slícování a špatné spasování jednotlivých materiálů, a rázem tu máte vizitku, s jakou Jeep novinku se sedmimístnou cenovkou pochopitelně nechce svou spojovat.
Udělal by takové video zkušený novinář? Asi ne, ví, že pro jeho čtenáře nemá hodnotu, neboť neříká nic krom toho, že další předprodukční auto je v předprodukční kondici. Pro influencery je to ale laciná senzace pro tiktokové video, které takto podané oslovilo vidělo přes milion lidí. Tím je nechceme podobné jedince kritizovat, Jeep si to měl ohlídat sám tím, že do auta nepustí nikoho, nebo jen toho, kdo situaci chápe. Teď se marně brání s tím, že vůz „byl sestaven ručně a v žádném případě nedeklaruje finální kvalitu či pevnost materiálů”. Škoda už vznikla a podobná prohlášení ji neodčiní.
Dodejme, že Recon bude zkraje startovat na 65 tisících dolarech, což je zhruba 1,35 milionu korun. I když se tedy jedná o pětimetrové SUV, jehož dva elektromotory produkují 659 koní, pro Američany jde o velmi drahé zboží. Navíc takové, které přichází v době úpadku zájmu o elektromobily. Jakákoli negativní kritika tak bude jen dalším hřebíčkem do rakve té které novinky. Jak se zdá, Recon už ji má skoro celou stlučenou. Třeba se z toho ale Jeep poučí, víc si z této patálie v tuto chvíli už nevezme.
Na oficiálních fotkách se nový Recon tváří robustně. A možná taková bude i produkční verze. Ovšem prototyp vystavený na autosalonu v Los Angeles byl šit velmi horkou jehlou. A moderní lovci senzací si to nenechali ujít. Foto: Jeep
