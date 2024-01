Itálie opěvuje hrdinu z lidu, Fleximan posílá radary k zemi „flexou”. Už jich „sejmul” osm, napodobuje starší akci Čechů před 2 hodinami | Petr Miler

„Nenechte se chytit, buďte jako Batman,” zní jeden ze vzkazů obyčejných Italů, kteří začali vnímat Fleximana jako bojovníka za jejich dobro. Aktivity této osoby či spíše skupiny osob jsou v principu vadné, ale co má člověk dělat, když státní moc začne jednat zlovolně?

Jsme dlouhodobě velmi kritičtí ke způsobu vymáhání silničních pravidel, který se stal normou v řadě evropských zemí. Jako by už nikoho nezajímalo, co mělo být původním účelem oněch pravidel a jejich vymáhání, vše zastínily jen peníze - co vydělává, je dobré, co nevydělává, není řešením. Tak - byť nepřiznaně - hledí na věc lokální i státní úřady a jednají podle toho.

Nechápejte nás špatně, nejsme žádní desperáti - členové této redakce mají řidičáky dekády, najezdili miliony kilometrů a nikdy nikomu neublížili, rozhodně tedy nejsme na straně silničního pirátství nebo čehokoli podobného. Ale probůh, podívejte se, kde, jak a jakým způsobem policie a úřady působí. Pokud by jejich práce byla zaměřena na to, na co zaměřena být má, tedy eliminaci hrstky opravdu nebezpečných individuí ze silnic, bude to činnost velmi mravenčí a její analýza bude v prvé řadě kvalitativní, ne kvantitativní. Realitou je ale pravý opak.

Vídáme policii - a v kontextu tohoto článku je to velmi vhodné módní slovo - „flexit”, jak ve čtyři ráno změřila velmi nebezpečného „piráta silnic”, který si dovolil jet 180 km/h po téměř prázdné dálnici, vídáme ji střežit pasti na místech, „kde se velmi často porušuje nejvyšší povolená rychlost” (proč asi?), vídáme úřady líčit stacionární radary a úseková měření na mnohaproudé obchvaty s limitem 80 km/h, kde jet stovkou nepředstavuje žádný problém atp. Kdy naposledy jste viděli policii postavit se radarem ráno v centru nebo u školy a hodiny tam čekat na toho jednoho z tisíce řidičů, kteří tam pojede naprosto nepřiměřenou rychlostí? Nikdy jsem to neviděl, nikdy, protože výsledkem by byl jeden pořádný postih za hodiny práce. Kvantita? K čemu zde je? Právě onen jeden nezodpovědný člověk bude ten „kretén”, který na silnici nemá co dělat, takové ale nikdo nehledá - je jich málo, a tak platí málo, lepší je vzít stovce bezproblémových řidičů po tisícovce za nevýznamné porušení pravidel.

Vrcholem absurdity jsou pak všemožná pevná měření, u kterých už ani nikoho nezajímá, kdo vlastně porušil pravidla. Hlavní je, aby peníze tekly. Postaví se „radárek” v místě, kde povolenou rychlost skoro nikdo nedodržuje, protože to tam nedává smysl, udělají se „fotečky”, pošlou se majitelům aut, kteří osobně možná ono auto neřídili několik let, s požadavkem na úhradu „určené částky”, „výpalné” je zaplaceno a jede se dál. Komu tohle kdy pomohlo krom městských kas a firem je dojících? Nikomu, to vám řeknu rovnou.

Jako Češi se můžeme utěšovat tím, že tak to funguje všude, třeba i v relativně svobodomyslné Itálii. Stacionárních radarů tam není tolik a většina jich nedělá nic, když ale zrovna fungují, bičem práskají velmi schopně. Pokuty za překročení rychlosti v Itálii začínají na 42 Eur (1 040 Kč) za jízdu 10 km/h nad limitem a sahají až k 21 714 EUR (538 tisíc Kč) za vysoká překročení. Pokuty navíc lidem chodí někdy až rok poté, co něco spáchají, takže ani vágní časová vazba mezi „zločinem” a trestem tady není, je to jen mýto svého druhu. Není divu, že se některý Italům zajídá.

Bojovat proti těmto manýrům by to chtělo primárně jinak, docela dobře ale chápu, že to některé přestane bavit. Je celkem jedno, kdo vyhraje volby, tohle dělají prakticky všichni. A lidem to sice vadí, ale vedle větších socioekonomických problémů, kterých je vždy dost, je to podružné. Není to tak ale pro člověka či spíše skupinu lidí, pro které se vžilo označení Fleximan. Tento lidmi převážně (aspoň na internetu) opěvovaný „hrdina” používá hlavně - uhádli jste - „flexu” (v Italštině flessibile) neboli úhlovou brusku, aby radary u silnic zdevastovali. Zpočátku to vypadalo jako ojedinělý čin, od loňska ale Fleximan „sejmul” už osm radarů, aniž by byl chycen. A to není málo.

Flexa ale není jediný nástroj, který byl použit. Některé radary byly vyhozeny do povětří nebo rozstříleny. I to naznačuje, že nepůjde o jednoho člověka, ale spíše jakési hnutí či skupinu lidí působících napříč severní Itálií. Popularita pachatelů má zřetelně rostoucí trend, po Itálii se objevily dokonce plakáty oslavující Fleximana a lidé na sociálních sítích mu skládají pocty, jaké můžete vidět níže. A policie stále převážně tápe, i když na případu pracuje polovojenská složka policie Carabinieri, která se obvykle zaměřuje na pronásledování členů mafie a teroristů. Jediným podezřelým je zatím jistý 50letý stavební dělník z Verbana, prokázáno mu ale nebylo nic.

Úřady pochopitelně nejsou spokojeny s tím, jak na věc hledí veřejnost. „Tito lidé jsou delikventi, ale musíme poslouchat ovace, kterých se jim dostává - rychlostní kamery jsou nástrojem represe,” řekla Antonella Argentiová, starostka Villa del Conte, kde měl Fleximan též řádit. Nevíme, jestli zrovna taková reakce pomůže k naklonění si veřejného mínění, ale to dnes nechme stranou. Pro tuto chvíli platí jen jedno - Fleximan „žije a řeže”, naposledy zasáhl skoro přesně před měsícem, jak zachycuje video níže.

Za nás dodáme, že tato akce připomíná aktivity české skupiny zvané Crum Patch Team, která v roce 2008 začala ničit české stacionární radary krumpáčem. Motivace tehdy byla podobná - v Česku se začaly rozmáhat stacionární radary provozované soukromými společnostmi tak, aby měly hlavně vysokou finanční výtěžnost, nikoli primárně pomáhaly bezpečnosti provozu v jakémkoli smyslu těchto slov. Záběry radarů se zapíchnutým krumpáčem rychle obletěly nejen Česko, ale i svět. A přiměly nakonec i české politiky této praxi zamezit - spousta podobných radarů po celé zemi poté zmizela, neboť jejich provoz na místě s dostatečně vysokou výtěžností už nebyl možný a jiný pro jejich provozovatele nebyl ekonomicky zajímavý. Uvidíme, zda Italové dosáhnou něčeho podobného

Vymáhání rychlostních limitů by nemusel být vnímáno negativně, kdyby se nestalo primárně nástrojem vybírání peněz. Tím se ale bohužel stalo, proto vznikají Fleximani, Crum Patch Teamy apod. skupiny, které s věcí bojují po svém. Ilustrační foto: Jenoptik, tiskové materiály

