Italská policie si převzala nové služební Lamborghini, konečně se do něj také něco vejde

Pro strážce zákona z apeninského poloostrova to není zdaleka poprvé, kdy se jim nové Lamborghini dostává do rukou, jen v posledních letech měli k dispozici Gallardo a Huracán. Vzhledem k jejich využití k převozu orgánů se toho do nich ale moc nevešlo, Urus je v tomto směru jiná liga.

Po kariéře u policie lidé typicky touží jen ve svém útlém mládí, kdy si s vrstevníky hrají na četníky a zloděje. S přibývajícím věkem se touhy mění a skutečným strážcem zákona se stane málokdo. Byť v posledních letech po výložkách na ramenou občas zatouží i dospělí při pohledu na vozový park dubajské policie. Za ten by se nestyděl ani leckterý miliardář - modrozeleným zbarvením se totiž mimo jiné pochlubilo Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz SLS AMG, Aston Martin One-77, Ferrari FF či Bentley Continental GT.

Dubajský policejní sbor je v tomto ohledu vyhlášený po celém světě, přičemž ostatní země vedle něj hrají přinejlepším druhé housle. Neznamená to však, že by se nesnažily. Třeba čeští strážci zákona mají k dispozici Ferrari 458 Italia, jejich kolegové na apeninském poloostrově pak již hezkou řádku let dostávají auta od domácího Lamborghini, které jim nejprve dodalo Gallardo a posléze také Huracán v několika exemplářích.

Protože první zmíněný model již delší dobu není v nabídce značky a konec čeká i ten druhý, došlo na střídání stráží také u policie. Ta si nově mohla převzít Lamborghini Urus Performante, tedy vrcholnou verzi osmiválcového SUV. Vůz svou službu u policie začne v příštím roce, stíhání zločinců ve vysoké rychlosti ale jako obvykle nebude jeho úkolem. Místo toho má zajišťovat speciální služby, mezi které se bude řadit transport orgánů a plazmy. Z toho důvodu byl zavazadelník osazen přenosnou ledničkou. A nejen soudě podle pohledu do kufru auta se dovnitř konečně také něco vejde.

Došlo pochopitelně i na další modifikace, přičemž zvenčí je na první pohled patrná modrobílá barevná kombinace doplněná o italskou trikolóru a světelnou střešní rampu. Dovnitř se kromě oné chladničky nastěhoval také defibrilátor, stejně jako uzamykatelná schránka na zbraně. Počítat lze rovněž se speciálním komunikačním modulem zajišťujícím spojení mezi posádkou a centrálou, stejně jako s elektrickými sirénami. Motor V8 pod kapotou ale již zůstává beze změn a produkuje 666 koní.

„Je nám velkým potěšením, že můžeme pokračovat v naší dvacetileté spolupráci s italským policejním sborem,“ uvedl během slavnostního předání vozu šéf automobilky Stephan Winkelmann. A dodal, že on i celá značka jsou „nesmírně pyšní na to, že naše auta pomáhají zachraňovat životy“. Nepomněl pak i zmínit, že se jedná již o šestý vůz, který výrobce ze Sant'Agata Bolognese strážcům zákona během nového milénia předal. Ve všech předchozích případech šlo ale o zmiňované sporťáky.

Ty jistě vyvolávají větší touhu, pomalý nicméně není ani Urus, který ve verzi Performante zvládá stovku za 3,3 sekundy a maximálně se rozjede na 306 km/h. Cena pak startuje na 5,3 milionech korun, což sice není málo, zákazníky ale neodrazuje - automobilka dokonce letos v létě oznámila prodloužení průměrné čekací lhůty na 18 měsíců. Dá se ovšem předpokládat, že policejní kousek měl jistou protekci a zamířil na montážní linku dříve než vozy pro privátní klientelu.

Lamborghini se ve službách italské policie zdaleka neobjevuje poprvé, jde už o šesté auto v řadě. Na podobně zbarvené modely Gallardo a Huracán nyní navazuje Urus Performante, který je z nich jistě nejpraktičtější. Foto: Lamborghini

