Italské „Ferrari pro chudé” se dá koupit jako dodnes nové auto v ne až tak „Ferrari provedení”, je to hotový poklad
Petr MilerJe to nejen výjimečný stroj ve výjimečné verzi a výjimečném stavu, podobně lze mluvit i o jeho historii. Vyloženě pro chudé už není, když ale uvážíme všechny jeho mimořádnosti, není na dnešní poměry zase tak drahý. Však smysly laská jako zamlada.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Italské „Ferrari pro chudé” se dá koupit jako dodnes nové auto v ne až tak „Ferrari provedení”, je to hotový poklad
včera | Petr Miler
Je to nejen výjimečný stroj ve výjimečné verzi a výjimečném stavu, podobně lze mluvit i o jeho historii. Vyloženě pro chudé už není, když ale uvážíme všechny jeho mimořádnosti, není na dnešní poměry zase tak drahý. Však smysly laská jako zamlada.
Fiat Coupé ve své době nedal spát mnoha automobilovým nadšencům. Byl to atraktivní stroj, který ve verzi Turbo s nejprve 190 a později 220 koňmi dokázal zaujmout i svou dynamikou. Šlo o jakési Ferrari pro chudé, které se slušnými jízdními vlastnostmi kombinovalo exotický vzhled, na nějž snad nešlo nemít názor. Nakonec se jako skoro na všechno, pod co se kdy podepsal Chris Bangle - ano, ten Chris Bangle, tehdy ještě nadějný designový talent „kopající” za Pininfarinu.
Pokud časy slávy tohoto auta pamatujete, možná byste si chtěli nějaký z nostalgie koupit, v takovém případě ale moc nepochodíte. I když šlo o prodejně úspěšné auto, skončilo po víc než čtvrtstoletí tak jako většina jiných italských vozů té doby - na prach. Pokud přesto po nějakém pošilháváte, ale nabídky bazarů plné utahaných kusů zničených nekvalitním tuningem vás nechávají chladnými, můžeme vás potěšit neobvykle černým kouskem na fotkách níže. Je totiž dodnes prakticky nový.
Tento vůz totiž jako prezentační kousek používalo po léta přímo studio, které stojí za jeho designem, tedy Pininfarina. V těžkých časech ale i tento vůz poslalo do světa a nikdo s ním pořádně nejezdil ani předtím, ani potom. Auto tedy něco málo najelo, na tachometru má ale pořád jen 6 450 km a vypadá podle toho. Najít na něm jakékoli známky stáří je skoro nemožné.
Jedná se navíc o to nejlepší, co šlo s Fiatem Coupe pořídit, tedy verzi Turbo se zmíněnými 220 koňmi, které s lehkým kupátkem (1 285 kg...) docela cvičily - stovka za 6,5 sekundy a maximálka 250 km/h byly v 90. letech něco. A ani dnes to neurazí. Ale hlavně, podívejte se na ten design, nejen zvenčí. I interiér zůstává po 27 letech na světle božím zajímavý, a byť v tomto provedení Ferrari až tak nepřipomíná, vlastně láká jen o to víc.
To všechno je skvělé, ale kdybyste skutečně chtěli nasednout na tento vlak do minulosti, cena jízdenky není až tak lidová, jako bývala. Tohle auto stojí 25 900 Eur, tedy asi 630 tisíc Kč. Není to málo, na jednu z posledních šanci koupit si prakticky nový Fiat Coupé ve stavu, v jakém jej poznali jeho kupci už v minulém století a dnes ho uvidíte jen v muzeu, to ale zase není tolik. Tak kdo už přepočítává úspory?
Tenhle Fiat Coupé nikdy pořádně nejel, s 6 450 km na tachu je nabízen k prodeji ve stavu prakticky nového auta. A vypadá pořád šik, co říkáte? Foto: Kult Classics, publikováno se souhlasem
Zdroj: Kult Classics@Autoscout24.nl
Bleskovky
- Honda už ani nezkouší zastřít, že její pokus o velký návrat je velký propadák, zájem resuscituje novou edicí
před 7 hodinami
- První menší Mercedes, který dostal zpátky motor V8, se ukázal v ostré akci při testech. Ohromit zatím zvládá jen jedním
včera
- Ferrari se s pomocí „pohřebního paketu” pokouší dokázat, že jeho SUV skutečně není SUV, jak tvrdí
1.5.2026
Nejnovější články
- Ojetá Tesla Model 3 vypadá díky svým cenám lákavě, jakkoli starší kusy jsou ale finanční past
před 3 hodinami
- Číňané chtějí dát Evropanům ránu z milosti. Začínají nabízet stále víc vlastních dieselů, hovoří o nich s úctou
před 4 hodinami
- Mercedes přiznal další selhání. S faceliftem změní k nepoznání ještě jeden model, sebere mu i nesmyslný motor
před 6 hodinami
- Honda už ani nezkouší zastřít, že její pokus o velký návrat je velký propadák, zájem resuscituje novou edicí
před 7 hodinami
- Nové Polo, které vám dosud VW ukazoval, není to „levné”, o kterém básní. Tohle je ono
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva