Italský expremiér prodává svou luxusní jachtu, je to stroj hodný multimiliardáře před 8 hodinami | Petr Prokopec

Je to jeden z těch lidí, v jehož majetku byste nejméně jednu luxusní jachtu čekali, a tak ji i má. Původně si ji objednal Rupert Murdoch, pak ji ale prodal od Silviu Berlusconimu, kterému patří dodnes.

Jachtám se věnujeme stejně jako jiným dopravním prostředkům, stačí, aby byly čímkoli zajímavé. To je i případ stroje zvaného Morning Glory, který byl postaven již v roce 1993, a to pro mediálního magnáta Ruperta Murdocha, který si na její palubě v roce 1999 dokonce vzal i svou třetí ženu Wendy. I s ní se nakonec rozvedl, ovšem až o čtrnáct let později. Samotné jachty se ale kupodivu zbavil krátce po obřadu, a to ve prospěch nyní již bývalého italského premiéra a dalšího lva světa médií, Silvia Berlusconiho.

Il Cavaliere nechal pravidlo několikrát přepracovat, poprvé v roce 2010 a podruhé na přelomu let 2016 a 2017. Pod palubu se tak nastěhovaly nové generátory a dieselové motory MAN o výkonu 850 koní, s nimiž jachta dosahuje maximálního tempa 14,5 uzlů (26,8 km/h). Kromě toho dokáže bez tankování urazit až 9 tisíc kilometrů, ovšem při poněkud nižším tempu 10 uzlů (18,5 km/h). Zároveň ale může k pohonu využít i plachet.

V rámci 48,2metrové délky je pak možné počítat se čtyřmi kajutami pro osmičlennou posádku, stejně jako se čtyřmi luxusními kajutami pro osm hostí. Sám majitel má pak k dispozici malý apartmán, který kromě pracovny počítá i se dvěma ložnicemi. Jídelna je pak již společná, stejně jako obrovský lounge, ve kterém nechybí ani mramorový krb. Nechybí ani bary či hrací stolky obstarávající zábavu, na bazén či posilovnu však musíte zapomenout.

Je to luxusní stroj hodný člověka, jehož jmění je odhadováno na 146 miliard korun. Jachta je tak nyní nabízena za 11 milionů dolarů (cca 277,7 mil. Kč), což je jistě neskromná suma na takřka třicet let staré plavidlo. Nicméně je třeba dodat, že Berlusconi za ni v roce 1999 zaplatil 7,2 milionu dolarů (181,8 mil. Kč). A další enormní sumy investoval do oněch předělávek, jenž čítají i přelakování kýlu tmavě modrou barvou. Na aktuálním prodeji tedy bývalý italský premiér jistě nic nevydělá, ale to je asi to poslední co potřebuje.

Jachta Morning Glory kdysi patřila Rupertu Murdochovi, od nějž jí koupil Silvio Berlusconi. Nyní může být za více než čtvrt miliardy korun vaše

Zdroj: Burgess

Petr Prokopec