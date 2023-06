Jachta ruského oligarchy ztvárněná ve stylu válečné lodi obeplula svět úřadům pod nosem, teď je opět v bezpečí před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Lürssen Yachts, tiskové materiály

Vypadá to trochu jako výsměch, neboť zatímco jiní se o své jachty zuby nehty báli, ocelářský magnát Alexej Mordašov nechal svůj Nord navzdory sankcím obeplout půl světa, než jej odstavil ve Vladivostoku.

Na podzim loňského roku jsme si mohli představit jachtu Nord, která patří ruskému oligarchovi Alexeji Mordašovi. Ten si z mezinárodních úřadů udělal hada, kterého dráždí bosou nohou. Nikoli jen vzhledem plavidla, které bylo jedním z designérů studia Nuvolari Lenard nazváno „válečnou lodí v obleku“. I když se totiž Mordašov jako údajný velmi blízký spojenec ruského prezidenta Vladimíra Putina ocitl na sankčním seznamu, se svou jachtou nakládal, jako kdyby na žádné sankce nedošlo.

Krátce po jejich zavedení se totiž Nord vypravil ze Seychel do Vladivostoku, kde způsobil nemalý poprask. Jakkoli je tento přístav velký, většinou působí jako cílová destinace kontejnerových lodí, nikoli 141,6 metru dlouhých soukromých plavidel napěchovaných luxusem. Na tomto místě na ni americké či evropské autority nemohly dosáhnout, proto bylo poměrně velkým překvapením, když se v říjnu objevila v Hongkongu. Ten od roku 1997 znovu spadá pod Čínu, která se k sankcím nepřipojila.

Podobně je na tom také Jihoafrická republika, kam Mordašov zamířil následně. Protože ovšem vyšlo najevo, že jeho cílem je Kapské město, byl na jachtě vypnut identifikační systém AIS. Poté se plavidlo doslova propadlo do země, a to na dlouhých osm měsíců. Znovu se pak signál objevil až letos 12. června, a to někde v Indonésii. Tento týden pak úřady oznámily, že novým cílem se stal Vladivostok. Mordašov tak dost možná obeplul celý svět, aniž by ho kdokoli o jachtu připravil, což je vzhledem k zájmu o tyto atributy bohatství ruských oligarchů pozoruhodné.

Můžete to považovat za drzost, výsměch, zkrátka za cokoli. Stoprocentně jde ovšem o pořádný políček mezinárodním úřadům, které se chlubily tím, kterak jsou v zabavování majetku ruských oligarchů úspěšné. Ostatně Mordašov tímto způsobem přišel o 65metrovou jachtu Lady M, kterou v březnu loňského roku obsadila italská policie. Tamní úřady pak ostatně zabavily i 140metrovou jachtu Scheherezade, která má patřit přímo Putinovi.

Jedno z největších privátních plavidel světa má přitom hodnotu 700 milionů dolarů (cca 15,247 mld. Kč), což představuje více než třetinu z celkových 2 miliard dolarů (43,57 mld. Kč), které dosahují všechny jachty zabavené loni Rusům mezinárodními úřady. Když si pak uvědomíme, že do této skupiny spadá i Amedea patřící Sulejmanu Kerimovi, jejíž hodnota činí 325 mil. USD (7,08 mld. Kč), pak polovinu zabaveného majetku tvoří jen dvě lodě.

Lze už jen dodat, že 142 metrů dlouhý Nord dorazil do Vladivostoku předevčírem. Aktuálně je tak znovu v bezpečí, za čímž stojí jak výkon čtyř motorů MTU, které jsou schopny dosáhnout maximální rychlosti 20 uzlů (37 km/h), tak objemné palivové nádrže. Po jejich naplnění totiž jachta zvládá urazit 12 410 km na jeden zátah. Palivo potřebné na takovou vzdálenost ovšem Mordašova vždy vyjde na zhruba půl milionu dolarů (10,89 mil. Kč).

Nord počítá s 20 kajutami, které jsou určeny šestatřiceti hostům. Ti přitom mají k dispozici naprosto vše od bazénů, plážového klubu, kina či sauny až po heliport či „garáž“ pro vodní hračky, mezi které patří i miniponorka. Foto: Lürssen Yachts, tiskové materiály

Zdroj: Robb Report

Petr Prokopec

