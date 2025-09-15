Jaguar a Land Rover prodělávají přes 140 milionů denně, neúnosná situace trvá už příliš dlouho

„A den za dnem dopadá jak rány palicí, on na zítřek si připíjí jen prázdnou sklenicí.” Tato slova jedné české písně mohou být aktuálně docela populární u britského JLR. Každý nový den od začátku září znamená jen novou ránu a vidina lepšího zítřku je v nedohlednu.

před 9 hodinami | Petr Miler

Foto: Land Rover

„A den za dnem dopadá jak rány palicí, on na zítřek si připíjí jen prázdnou sklenicí.” Tato slova jedné české písně mohou být aktuálně docela populární u britského JLR. Každý nový den od začátku září znamená jen novou ránu a vidina lepšího zítřku je v nedohlednu.

Za svou už dekády trvající kariéru v IT jsem zažil různé průšvihy, z nichž některé člověka donutily spát minimálně až vůbec i po několik dnů v kuse. Prostá programátorská chyba, selhání hardwaru nebo cílená vnější snaha odstavit nějaký systém mohou být v době, kdy se prakticky všechno „dělá přes počítače”, fatální problémem pro hladké fungování jakékoli společnosti. A protože mým koncovým klientem je typicky výrobní firma, která vidlemi obrací miliardy pro spíš milionové zisky, mohou být dopady každého takového problému drtivé.

Proto si spoustu těchto situací moc dobře pamatuji, i kdy se snad nikdy nestalo, že bych byl přímým strůjcem některé z nich. Zejména selhání systémů zabezpečující výrobu a související logistiku znamená obrovskou paniku a nemůžete čekat pochvalu ani ve chvíli, kdy potíže chytrým nápadem vyřešíte během pár hodin za cenu výpadku jedné směny. Je to prostě moc dlouhá doba, ovlivní to nasazení stovek i tisíců lidí, hluboce zasáhne materiálové toky, z „just-in-time” udělá jeden velký chaos a dívat se pak můžete na všechno možné od jedné fronty kamionů přijíždějících k meziskladům až po druhou frontu marně čekající na expedici hotového zboží.

Věci si pochopitelně za mimořádného úsilí nespočtu lidí časem sednou a vrátí do normálu, ale několik hodin problému znamená několik dnů řešení a bezesné noci pro spoustu dalších, kteří výrobu zajišťují. V Jaguaru Land Roveru už výroba stojí 14 dnů. A je jisté, že dříve než ve čtvrtek 18. září se nerozjede. To je fascinující zásek, který snad v automobilovém světě nemá obdoby.

Je ale reálný a stojí za ním hackerský útok, o kterém jsme vás informovali minulý týden. Upřímně si nedovedu představit, jak moc zranitelné, poškozené a snadno neobnovitelné systémy firmy musely být, aby bylo jisté, že se dřív než 17 dnů po vypuknutí problému nepojedou, ale to nechme stranou. Faktem je, že JLR to velmi bolí, i když se pokouší aspoň navazující aktivity (prodej, servis) pokouší obstarat alternativními cestami.

Aktuální situaci rozebírá Autocar, který s odkazem na analýzu Davida Baileyho, profesora Birmingham Business School, uvádí, že společnost takto přichází o 72 milionů liber (přes 2 miliardy Kč) na obratu denně a musí se vypořádat s denní ztrátou přes 5 milionů liber (víc jak 140 milionů Kč). Jen za oněch očekávaných nejméně 17 dnů úplné odstávky tak firma přijde o asi 2,4 miliardy Kč. Nechtěl bych být ten, kdo je za tento problém byť jen nepřímo odpovědný slabým zabezpečením firemních systémů.

Z dalších detailů je zřejmé, že zastavení výroby je úplné a celosvětové. Produkce automobilky kompletně stojí v britských závodech v Solihull, Halewoodu a Wolverhamptonu i v zahraničních fabrikách na Slovensku a v Indii s tím, že běžný obslužný personál zůstává doma. To jsou ale továrny samotného JLR, který je dost silný na to, aby i takovou věc přestál, horší je to s menšími dodavateli, kterým firma není s to ani proplatit faktury. A jejich jen dosavadní ztráty se odhadují na 1 miliardu liber (přes 28 miliard Kč).

Na konci toho všeho jsou samozřejmě lidé, kterých je hromada - na celém dodavatelském řetězci automobilky se má podílet okolo 200 tisíc osob, 39 tisíc z nich přímo zaměstnává JLR. A asi polovina z nich jsou Britové. Rozhodně tedy nejde o malý problém v jakémkoli smyslu těchto slov - jde-li o dílo tzv. ransomwaru (hackerský útok skrze malware paralyzující fungování společnosti, který je možné odvrátit zastavením výkupného), je neobyčejně účinný.

Automobilka podle vlastního vyjádření „nepřetržitě pracuje”, aby problém vyřešila a „obnovila své globální fungování bezpečným a kontrolovaným způsobem”. Zatím se to nestalo, i když se to ale podaří, vše bude mít dlouhodobé dopady nejen ve výše uvedeném smyslu. JLR už přiznal, že útokem „byla ovlivněna” data zákazníků, což nejspíš znamená, že do nich mohla nahlížet, zcizit je nebo je jinak zneužít třetí strana.

Firma slibuje informovat dotčené zákazníky a úřady, jakmile jí budou známky kompletní dopady útoku, zatím tedy zjevně nezná ani tento aspekt celé patálie. Tohle je neveselé. Víc se jistě dozvíme časem, nikde ale není psáno, že se vše do 18. září podaří vyřešit a rozklíčovat - problém se může po veškerém dosavadním dění táhnout ještě déle.


Jaguar a Land Rover prodělávají přes 140 milionů denně, neúnosná situace trvá už příliš dlouho - 1 - Land Rover Defender OCTA 2024 prvni sada 20Jaguar a Land Rover prodělávají přes 140 milionů denně, neúnosná situace trvá už příliš dlouho - 2 - Land Rover Defender OCTA 2024 prvni sada 21Jaguar a Land Rover prodělávají přes 140 milionů denně, neúnosná situace trvá už příliš dlouho - 3 - Land Rover Defender OCTA 2024 prvni sada 23
Výroba aut jako Land Rover Defender stojí už 14 dnů a automobilka pořád nemá řešení, trvá už příliš dlouho. Foto: Land Rover

Zdroje: Autocar, BBC

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

