Jaguar a Land Rover už 10 dnů nevyrobily ani jedno auto, s prodeji to není o moc lepší
Petr ProkopecKdyž se v takovém molochu zastaví výroba na tak dlouhou dobu a dealeři si musí vystačit s papírem a tužkou, pokud chtějí zúřadovat prodej jakéhokoli nového auta, je to průšvih jako hrom. A řešení se zatím zdá být v nedohledu.
Jaguar a Land Rover už 10 dnů nevyrobily ani jedno auto, s prodeji to není o moc lepší
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Když se v takovém molochu zastaví výroba na tak dlouhou dobu a dealeři si musí vystačit s papírem a tužkou, pokud chtějí zúřadovat prodej jakéhokoli nového auta, je to průšvih jako hrom. A řešení se zatím zdá být v nedohledu.
První zářijový den je obvykle spojen s nástupem dětí do školy. Hlavně u prvňáčků si mnozí rodiče berou volno, aby jim při takovém významném životním milníku byli svým ratolestem oporou. Druhého se věci obvykle vrací do normálu, jenže zaměstnanci automobilek Jaguar a Land Rover, kteří udělali právě to, se do práce dosud nevrátili. Nemuseli, ve fabrikách by stejně neměli co dělat.
Obě britské značky totiž ochromil kybernetický útok, za kterým má stát skupina britských hackerů, kteří si říkají Scattered LapsusS Hunters, jak informuje The Telegraph. Tento název je kombinací tří skupin známých jako Scattered Spider, LapsusS a Shiny Hunters. A jejich názvy se zdají být příhodné tomu, co dotyční provedli.
Útok totiž automobilky přinutil ke kompletnímu odstavení klíčových IT systémů. To ve finále nejenže zastavilo výrobu, ale ovlivnilo také prodej a servis. Pro Brity je pak problémem i to, že podle nich mělo dojít k „zasažení” dat zákazníků - očekávejme, že byla odcizena. A je to fakt, hackerská skupina už na sociálních sítích ukázala obrazový materiál, který dokazuje, že do interních systémů obou automobilek úspěšně pronikla a udělala si s nimi, co chtěla. O co tím usiluje, není známo.
Hackeři ze Scattered Spider přitom již dříve svými útoky ochromili britský obchodní řetězec Marks & Spencer, který musel na šest týdnů zastavit on-line prodej, což mělo společnost přijít na takřka 9 miliard korun. Skupina LapsusS pro změnu v letech 2021 až 2022 zkomplikovala chod firem Nvidia, Samsung či Microsoft, zatímco Shiny Hunters má na kontě třeba útok a AT&T Wireless. Na hackery jsou to významné úspěchy, čímž neříkáme, že bychom jejich jednání obdivovali nebo schvalovali.
Jeden z členů těchto skupin měl přitom The Telegraph potvrdit i z druhé strany, že hackeři získali data týkající zákazníků obou automobilek. K průniku do systému Jaguaru a Land Roveru přitom měli využít velmi dobře známou chybu v softwarové aplikaci SAP Netweaver, kterou Britové používají a kterou jim dodává třetí strana. Před daným problémem přitom již na počátku roku varovala americká agentura CISA, ovšem zda na to automobilky zareagovaly, není známo.
Obnovení IT systémů je pro firmu zatím velmi komplikovaný proces, a tak sama neví, kdy se výroba vůbec znovu rozeběhne. Útok navíc paralyzoval i prodeje, které nyní musí dealeři administrovat s pomocí tužek a papírů, což pochopitelně věci též komplikuje. A Jaguar s Land Roverem jsou kritizovány také svými obchodními partnery kvůli nedostatečné transparentnosti, neboť také u nich muselo dojít za zastavení výroby mnohých dílčích komponentů. I 10 dnů od útoku stále stojí továrny obou značek v Halewoodu, Solihullu, Wolverhamptonu i v Číně, Brazílii, Indii a také na Slovensku v Nitře.
Britské automobilky byly na počátku září napadeny hackery, kvůli tomu ovšem dosud stojí veškerá výroba, prodej i servis. Škody mohou jít do miliard. Foto: Jaguar Land Rover
Zdroj: The Telegraph
