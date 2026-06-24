Jaguar dokoná dílo zkázy a přelomový nový model odhalí v říjnu. Ani bývalý šéfdesignér mu nevěří, podle něj postrádá dvě klíčové věci
Petr ProkopecBritové si to pořád mohli rozmyslet, pořád mohli celou tu maškarádu odpískat, udělat krok zpět a zkusit to jinak. Neudělají to a ohlásili datum i místo premiéry modelu Type 01, který si zatím nezískal srdce snad nikoho. Mezi ohromené nepatří ani Ian Callum, který se podepsal pod všechny krásné Jaguary posledních dekád.
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Jaguar dokoná dílo zkázy a přelomový nový model odhalí v říjnu. Ani bývalý šéfdesignér mu nevěří, podle něj postrádá dvě klíčové věci
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Britové si to pořád mohli rozmyslet, pořád mohli celou tu maškarádu odpískat, udělat krok zpět a zkusit to jinak. Neudělají to a ohlásili datum i místo premiéry modelu Type 01, který si zatím nezískal srdce snad nikoho. Mezi ohromené nepatří ani Ian Callum, který se podepsal pod všechny krásné Jaguary posledních dekád.
Co dělá Jaguar Jaguarem? Pokud tuto otázku položíte stovce lidí, velmi pravděpodobně se dočkáte stovky různých odpovědí. Některé budou znít podobně, libovolná míra shody jí ale nedodá relevanci odpovědi z úst velmi povolaného člověka, někdejšího šéfdesignéra značky Iana Calluma. Právě tomu ji položil Jeff Perez z Motor 1 a dočkal se celkem nekompromisní reakce.
Callum má za sebou úspěšnou kariéru, kterou odstartoval u Fordu, než se přesunul ke společnosti TWR. Pod její hlavičkou stvořil Aston Martin DB7 a Vanquish, tedy britská kupátka, která vám svým vzhledem dokážou podlomit kolena i dnes, tedy po zhruba třech dekádách. V roce 1999 zamířil k Jaguaru, kde ve své krasojízdě pokračoval. Na kontě má totiž všechny vozy, které tato značka během současného milénia poslala na trh. Tedy i modely jako XK či F-Type, které dodnes požívají širokého respektu pro svou vizáž. S takovou vizitkou se může pochlubit málokdo, Callum je nespornou ikonou moderního automobilového designu.
Co si tedy myslí o směru, jakým se jeho bývalý chlebodárce vydal? A jak vnímá jeho první vůz z nové éry, který dorazí do prodeje jako Type 01 a kterému předcházel koncept Type 00? „Je velmi odvážný a velmi dramatický,“ uvedl Callum v reakci na kolegovi otázky, hned ale dodal: „Není krásný.“ A to je podle něj u Jaguaru klíčová vlastnost. „Nechci popřít, že je odvážný a dramatický, zároveň má i extrémní proporce. Je brutální, ale postrádá krásu. A myslím, že klíčem k tomu, aby Jaguar byl Jaguarem, je, aby byl krásný,“ vysvětlil záhy.
To jsou asi nejlépe padnoucí slova, jaká lze s třídveřovým konceptem a pětidveřovou produkční verzí spojit. Ani jeden vůz není tak ošklivý a odpudivý jako třeba nové Ferrari Luce. A nemáme problém je stavět i nad Mercedes-AMG GT 4-Door, přičemž v souboji krásy by nejspíše překonaly také elektrickou rodinu Neue Klasse od BMW. Jenže něco takového zkrátka nestačí, ne u Jaguaru, jehož ikonický E-Type i takový Enzo Ferrari považoval za nejkrásnější auto na světě.
Právě na tuto legendu se elektrická novinka snaží odkázat, čímž ale vlastně ubližuje sama sobě. Zvláště když s ní jinak nesdílí vůbec nic, zejména pak technicky. Callum pokračuje v otevřeném kritickém duchu a přidává druhou klíčovou věci, která vozu chybí: „Myslím, že největší výzvou pro Type 01 bude, že jde o elektromobil. Není to jen můj vlastní názor, tak to prostě je. Pokud se podíváte na elektrické supersporty, zdá se, že je nikdo nechce. Lidé, kteří si taková auta běžně kupují, netrápí spotřeba,“ dodal Callum s tím, že tato sorta lidí chce slyšet motor i cvakání převodovky.
Jaguar tak více než kdy předtím připomíná vlak, který se řítí ke skále v domnění, že skrze ní vede tunel. Ten ale existuje pouze na mapách, nikoliv ve skutečnosti. Brity tedy podle všeho čeká tvrdý náraz, přičemž první následky začnou poznávat již v říjnu - automobilka právě oznámila, že tento měsíc bude Type 01 debutovat v New Yorku.
Pokud značka tuhle premiéru přežije, do budoucna předpokládá, že představí i SUV Type 02 i vrcholnou limuzínu Type 03. Jestli se to ale stane, je velkou otázkou, nevsadili bychom si na to ale ani pětník.
Vedle elektrických novinek Ferrari a Mercedesu vypadá Type 01 vlastně skvěle. Jenže to z něj úspěšný vůz stejně nedělá. Podle bývalého šéfdesignéra mu chybí dvě klíčové vlastnosti - krása a zákazníky akceptované technické řešení. Foto: Jaguar
Zdroje: Jaguar, Motor1
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