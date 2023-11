Jaguaru Land Roveru došly náhradní díly. Tisíce porouchaných aut stojí v servisech, ty v zoufalosti používají díly z vrakovišť před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Land Rover

Nedokážeme si představit mnoho horších forem dekadence, než je tato. Trápící se britská automobilka nemá ani díly a zákazníky konfrontuje s něčím, co je běžnou praxí leda v neautorizovaných servisech. V případě luxusních aut za miliony korun je to vážně svérázný přístup.

S opravami aut mám spoustu zkušeností, zabývám se nejen vlastními vozy. Ostatním se v takovém případě vždy snažím vyjít vstříc a s každým předem probírám, jakou cestou se vydat s ohledem na jeho možnosti a potřeby. Řešení mohou být levnější i dražší, kdy ta druhá zmíněná spočívají v koupi nových originálních komponentů, zatímco v prvním případě pracujete s díly z druhovýroby nebo z druhé ruky. I tady je samozřejmě k dispozici lepší i horší zboží, s trochou zkušeností ale není bez ohledu na představy majitele problém najít cestu s dobrým poměrem hodnoty a ceny.

Na podobnou praxi můžete narazit i v mnoha neautorizovaných servisech, také proto se tyto dílny těší stále většímu zájmu. Čas od času k ní pak přistoupí i autorizovaný dealer ve snaze ušetřit, něco takového pro něj ale dříve nebo později obvykle skončí špatně. Jiné než oficiální či schválené komponenty jsou totiž poměrně brzo odhaleny, načež se z úspor stávají dodatečné náklady - nelíbí se to automobilkám, nelíbí se to zákazníkům, trpí tím dobrá pověst... Přesto se zjevně může stát, že po takovém postupu autorizovaný servis sáhne i pod taktovkou automobilky, a to dokonce bez vědomí klienta.

Mluvíme nyní o Jaguaru Land Roveru, který jako by dál pracoval na rozkladu své image. V případě této automobilky aktuálně jen ve Velké Británii marně čeká na opravu 10 tisíc aut, z čehož polovina stojí v servisech neprovozuschopná. Někteří majitelé navíc říkají, že bez vozu jsou klidně půl roku. Již to samo o sobě by stačilo k tomu, aby se jejich loajalita snížila na minimum. Jenže JLR se rozhodl nedostatek náhradních dílů řešit způsobem tak svérázným, že s věrností nemůže počítat snad už vůbec.

Laura Brannock, majitelka Range Roveru Evoque, totiž uvedla, že její vůz se poprvé porouchal již v dubnu. Na prohlídku u dealera však došlo až v červenci. Tehdy jí servisní technik oznámil, že náhradní díly nebudou k dispozici dříve než v prosinci. V srpnu tak Laura kontaktovala advokátní kancelář Reject My Car (RMC) s prosbou o pomoci, neboť svého syna musí brát do nemocnice na pravidelné prohlídky. A najednou byla oprava hotová za pár dnů.

Když nicméně Laura s vozem zamířila do dílen RMC, technici zjistili, že vůz byl opraven za pomoci repasovaného motoru a turbodmychadla. Mimo to neměl dostatečné množství oleje a po napíchnutí na diagnostiku vyskočilo na displeji 23 chybových hlášek. Ženě tedy bylo doporučeno, aby s vozem nejezdila, dokud společnost její případ nevyřídí. To ovšem s ohledem na odezvu britských automobilek hned tak nebude, případ pak navíc asi bude řešit soud.

JLR totiž uvedl, že použití dílů z vrakovišť či neoriginálních komponentů „je ve výjimečných případech dlouho zavedenou praxí“. Zároveň dodal, že „vše je uvedeno v záručních podmínkách“. Ty jsme sice nečetli, něco takového by ale nyní měl učinit každý majitel Jaguaru či Land Roveru. To pro případ, aby se nedivil, až mu Britové opraví vůz s pomocí neoriginálních či použitých dílů. Koneckonců, z jejich úhlu pohledu se jedná o zaběhlou praxi, která by neměla vést k pozdvihnutí obočí.

Nedokážeme si představit, že by po něčem takovém ještě kdokoli u Jaguaru či Land Roveru dobrovolně nakupoval, natož aby následně zamířil do oficiálních servisů těchto značek. Britové tak vykopali ohromnou jámu, do které lapili sami sebe. Jak s tímto přístupem chtějí uspět s prodejem pouze elektromobilů za ceny na úrovni Bentley, je opravdu záhadou. Zvláště poté, co je stávající bateriové SUV I-Pace stiženo řadou svolávajících akcí a dalších problémů.

Za Evoque si britská automobilka aktuálně účtuje minimálně 1,4 milionu korun. To opravdu není částka, po jejímž utracení by kdokoliv počítal s tím, že servis při opravě bude používat neoriginální či použité díly. Podle Britů je to ale výjimečných případech běžná praxe. Foto: Land Rover

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.