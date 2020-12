Jak drahé je vlastnit pět nejlepších Mercedesů své doby? Majitel to popsal do detailu před 3 hodinami | Petr Miler

Když se vám dobře daří, koupíte si takové auto jedno. Americký miliardář jich má pět, a to vedle několika Bugatti, Pagani či Koenigseggů. Udržovat tolik Mercedesů SLR McLaren fit ale leze do peněz.

Dnes ho budou ve svých srdcích nosit asi jen nadšenci, svého času byl ale Mercedes SLR McLaren součástí široce obdivované smetánky nejlepších supersportů planety. Vůz vyrobený jen v 2 167 exemplářích s výkonem od 626 koní výš byl stylový uragán na kolech, za nějž bylo nutné vysázet na stůl více jak 10 milionů korun. A i kdybyste po něm zatoužili dnes, za méně jak 5,5 milionu si neodvezete domů ani ten nejlevnější ojetý kus.

Takové auto je tedy stále symbolem bohatství, byť ne až tak extrémního. Co ale když takových vozů máte doma v garáži pět? Přesně to je případ íránského emigranta Mannyho Khoshbina, který se z chudého prodavače vypracoval na realitního magnáta vlastnícího spoustu výjimečných aut. Najdeme mezi nimi mnohem cennější stroje, oněch pět SLR má ale v Mannyho srdci zvláštní místo, a tak se jich nehodlá zbavit.

Náklady na pořízení se už vedle cen jeho čtyři Bugatti zdají být nicotné, ty ale nejsou vším. Udržovat všech pět burácejících SLR při životě si může dovolit jen opravdu majetný člověk, jak připomíná jeho nejnovější video níže. A mimo jiné dokresluje obrázek dnes tak módního automobilového sběratelství, z nějž servisní náklady nedělají zase takové terno. Ano, výjimečné vozy rostou na ceně, pokud ale vezmete do úvahy nezbytné servisní náklady, jde často o ztrátovou záležitost.

Mercedes SLR se zdá být dobrým příkladem, neboť na ceně roste jen velmi zvolna, náklady na jeho vlastnictví jsou ale nelítostně vysoké. Manny říká, že na autech je třeba provést každý rok tzv. Servis A za 4 tisíce dolarů (87 tisíc Kč) a každé dva roky tzv. Servis B za 8 tisíc dolarů (174 tisíc Kč). Jinými slovy tu máme v průměru 6 tisíc dolarů jen na elementární servis každý rok za každé auto - vynásobte si to pěti a máte před sebou účet na 650 tisíc Kč ročně, aniž byste ujeli metr.

Není to vše, každých pět let je třeba měnit svíčky, což zní banálně, ale jen než se dozvíte, že jde o operaci, která kvůli nutnosti vyndat celý motor, zabere servisu 30 hodin práce a účtuje si za to dalších 6 tisíc dolarů (130 tisíc Kč) za každý vůz. Další 1 tisíc dolarů (21 700 Kč) stojí plynové vzpěry dveří, jedna každá, a všech deset je potřeba vyměnit co pár let podle toho, jak se která kdy unaví. Dále tu máme brzdy, z nichž ty přední stojí i s výměnou 43 000 dolarů (932 tisíc Kč), zadní pak 30 000 dolarů (650 tisíc Kč). Ty pochopitelně není třeba měnit, pokud nejezdíte, ale jakmile vyjedete...

A nedej bože, pokud nabouráte, nebo se třeba někomu podaří poškodit vám u vozu přední kapotu. Je z karbonových vláken, takže přijde na 75 000 dolarů (1,63 milionu Kč), znovu jen jedna. Podržíme-li se ale jen pravidelných a nevyhnutelných nákladů, jsme na více než 1 milionu Kč za rok bez ujetí jediného metru. To „sušení” pěti Mercedesů SLR zaručeně posílá ekonomicky do červených čísel - za pět let tímto zaplatíte jedno další ojeté auto, které nemáte.

Sběratelství aut je zkrátka pořád hlavně záliba bohatých, kteří si na ně vydělají jinde. Manny K. to dokáže, a tak o tom hovoří s lehkostí. Až takovou, že autorství atraktivního designu vozu připsal kuchaři Gordonu Ramseymu. To je pochopitelně nesmysl, vůz ve skutečnosti načrtl Gorden Wagener, tehdejší šéfdesignér automobilky.

Vlastnit pětici Mercedesů SLR McLaren opravdu není levný špás, jen pravidelné servisní úkony stojí v průměru přes 1 milion ročně bez ohledu na to, zda s auty jezdíte. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Manny Khoshbin@Youtube

Petr Miler