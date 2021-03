Jak to vypadá v motoru auta při startu v -30° C? Podívejte se na to dírou v olejové vaně před 3 hodinami | Petr Miler

Že motor auta při studeném startu nemá lehký život, je jasné, ale jak to v jeho nitru skutečně vypadá v extrémní zimě? Právě to Rusové vyzkoušeli s jednou starou Ladou s průhlednými díly.

Je vždy zajímavé moci se podívat do míst, která jsou běžně lidským očím skryta. Takto jsme mohli nedávno nahlédnout třeba do srdce konvenčního auta, do jeho motoru za běhu, když ruští nadšenci z Garage 54 v čele s holohlavým Vladem osadili starou Ladu některými průhlednými částmi pohonné jednotky. Byl to zajímavý pohled, a protože se setkal s patřičnou odezvou, rozhodli se Rusové v experimentu pokračovat trochu jinak.

Protože jsme v Rusku, častým požadavkem bylo ukázat, jak to v motoru vypadá při opravdu studeném startu. V řadě míst této země v noci teploty snadno padají i pod -40° C, což na motor klade extrémní nároky. U nás takové zimy obvykle nemáme, i ta letošní ale auta dokázala potrápit a je jistě dobré vědět, jak v takovém okamžiku s autem správně zacházet. Leckdo má pocit, že u moderního auta stačí nasednout, sešlápnout plyn a odjet. A byť technicky možné to je, některým částem vozu vozu to dobře opravdu nedělá.

Rusové to demonstrovali na starém žigulíku, do jehož motoru podobně jako minule udělali díru shora i zdola a na místo původních kovových komponentů instalovali průhledné náhrady olejové vany a víka ventilů. Pak už stačilo nechat vůz přes noc v mrazivé zimě s teplotami pod -30°C a ráno jej za stále podobných podmínek zkusit nastartovat.

Motor a jeho olej máme v takové chvíli jako na dlani. Kdyby to nestačilo, je dobré se podívat i na to, jak Vlad kontroluje olej pomocí měrky a ukazuje, že z ní odkapává spíše jako med, který si mažeme na chleba než jako něco, co má mazat motor auta. Následně už se můžeme jen dívat na trápení při snaze vůz vůbec nastartovat, která je nakonec úspěšná jen zčásti. Motor několikrát naskočí, ale poté zase zhasne - kdo pamatuje studené starty se Škodami 120 a spol., budou mu tyto scény povědomé.

Snaha o nastartování nakonec zcela úspěšná není, neboť její úpornost vede ke zničení drážek na převodu pohonu olejového čerpadla, což pokus logicky ukončí. I díky tomu je ale vidět, jak moc práce motor se zatuhlým olejem má a jak dobré je nechat jej párkrát nadechnout, než ho podrobíte větší zátěži. Jistě, nevíme, jaký Rusové použili olej a možná mohli pro menší dramatičnost sáhnout po jiném s viskozitou vhodnější pro tak extrémní zimu. I tak je ale z videa patrné, že velmi studený start je pro jakýkoli motor tvrdý oříšek a vleká ohleduplnost k němu je na místě.

Pro motor auta a jeho olej je studený start velká výzva. Ignorovat rady o jemné zacházení s ním v takových podmínkách není na místě, jak nejlépe ukáže ruský pokus níže. Ilustrační foto: Škoda Auto

