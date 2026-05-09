Jako chudý farmář vyrůstal s plakátem Lamba na zdi, teď odmítl čtvrt miliardy za své Ferrari, „protože s ním přece jezdí”
Petr ProkopecŽijte své sny... No dobře, ne vždy to vyjde, v tomto případě to ale klaplo tak moc, že si dotyčný může mimořádná auta pořizovat nejen jako investice, ale jezdit s nimi a nestarat se o to, že tím o peníze také přichází. A o jaké peníze.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Jako chudý farmář vyrůstal s plakátem Lamba na zdi, teď odmítl čtvrt miliardy za své Ferrari, „protože s ním přece jezdí”
9.5.2026 | Petr Prokopec
Žijte své sny... No dobře, ne vždy to vyjde, v tomto případě to ale klaplo tak moc, že si dotyčný může mimořádná auta pořizovat nejen jako investice, ale jezdit s nimi a nestarat se o to, že tím o peníze také přichází. A o jaké peníze.
Před pár hodinami známý sběratel vozů Ferrari, americký klenotník David Lee, překvapil své příznivce, když se na Instagramu pochlubil fotkou žlutého Lamborghini Diablo. A poznamenal, že předchozí model Countach zdobil stěnu jeho dětského pokoje a fungoval jako motivace, kvůli které se Lee hnal do práce, aby si supersport ze Sant'Agata Bolognese mohl pořídit. To se mu ve 30 letech skutečně povedlo, dvakrát šťastný z toho ale nebyl. Diablo VT bylo totiž tak poruchové, že ho nakonec vyměnil za ojeté Ferrari F355 Spider.
Právě tato příhoda odstartovala jeho lásku k maranellským vozům, jinak by podle svých slov zůstal doživotním příznivcem Lamborghini. Tato značka tak v podstatě nevědomky přišla o váženého klienta. Náladu jí ovšem čas od času zlepšuje Louis Flory, jehož sbírka má rovněž prvopočátek v plakátu s modelem Countach vylepeným na stěně dětského pokoje. Oba pány navíc spojuje fakt, že na svá auta jen nekoukají, ale rovněž je používají. Flory ovšem způsobem, jaký si vyžaduje neskutečný obdiv. A vlastně i tak trochu závist.
Tento Američan vyrostl na farmě svých prarodičů, tedy rozhodně ne se stříbrnou lžičkou v puse. Po přerušení studia na vysoké škole zamířil do společnosti, která se zabývala náborem agenturních zaměstnanců. Záhy však byl vyhozen, neboť managementu předložil návrh na nový obchodní model. Flory tak neváhal a hned druhý den založil vlastní firmu Effex Management Solutions, ve které své nápady zužitkoval. A už během prvního roku dosáhl obratu 18 milionů dolarů.
Dnes je Effex jednou z největších privátních společností, která se náborem zaměstnanců zabývá. Díky tomu si může dovolit působivou automobilovou sbírku, jejíž hodnotu nedávno odhadnul na 47 milionů dolarů, tedy na takřka miliardu korun. Reálně by si ovšem při jejím prodeji přišel na větší peníze, neboť kupříkladu Ferrari F50 ohodnotil na 8,5 milionu USD (176 milionů Kč). Jenže nedávno mu za přímo za toto auto jiný sběratel nabídnul 12 milionů dolarů, tedy skoro čtvrt miliardy Kč.
Pokud by Flory vůz prodal, dočkal by se výrazného zhodnocení své investice. Jenže zájemce od něj uslyšel rázné „Ne!“. Jak jsme totiž naznačili, tento Američan je nadšenec až do morku kostí. Ve své garáži si tak vždy drží okolo 30 aut, s nimiž jezdí na denní bázi - ne každý den s jedním, ale jednou za pár týdnů se pozornosti dočká každé. Nebojí se přitom pořádně šlápnout na plynový pedál, ať už jde o Chevrolet Camaro Z28, které bylo jeho prvním autem, nebo o zmíněné F50 či unikátní F40 v modré barvě.
Kromě silničních vozů Flory vlastní i dvě závodní Ferrari 296 GT3, se kterými již získal několik výher. Jeho ochotě i touze usedat za volant v podstatě jakýchkoli aut, na jaké jen pomyslí, se tak nedivíme. Ačkoli ani jeho schopnosti občas nestačí zabránit neštěstí. Jeho dva dny nové Reuvelto totiž naboural zezadu nepozorný řidič. Doufejme, že takto neskončí vzácná Miura SV, kterou má Flory momentálně na renovaci v Itálii, aby si s ní taktéž něco užil.
Toto žluté Ferrari F50 patřilo Ralphu Laurenovi a loni se prodalo za 9,2 milionu dolarů. Flory oproti tomu za své zaplatil „jen“ 5 milionů. Dnes mu za něj nabízí 12, on ho však nechce prodat, chce s ním přece jezdit. Ilustrační foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: Magnacars@Youtube, The Gentlemen's Garage@Youtube
Bleskovky
- Automobilka v roce 2021 ohlásila čistě elektrickou budoucnost, teď uspořádala „Den motorů V6”
včera
- Radar zachytil KITT z Knight Ridera, jak jede městem o 44 procent vyšší než povolenou rychlostí, i když měl stát v muzeu
9.5.2026
- Hvězda dnes už mrtvé show otestovala nejnovější brutalitu autora McLarenu F1 na okruhu Top Gearu, je doteď v šoku z jejího chování
8.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- Ducati Riding Lab: kurz jízdy na motocyklu Sosnová 27.5.2026 08:05
- Marc Márquez úspěšně podstoupil v Madridu operaci nohy a ramene včera 21:30
- Le Mans: Aprilia-Show zajistili Martin, Bezz & Ogura včera 15:24
- Salač v Le Mans nejlepší závod sezóny; v cíli devátý včera 14:00
- Prvním dnešním vítězem Quiles včera 13:00
Nejčtenější články
- Zaměstnanci Stellantisu si stěžují na „krvácení z nosu, migrény, zvracení a dokonce zažívací potíže” poté, co se museli vrátit do kanceláří na pět dnů v týdnu
3.5.2026
- BMW začalo odhalovat své první sériové auto s vodíkovým pohonem, asi to ale vzalo hned dvakrát za špatný konec
10.4.2026
- Venku je silniční auto s výkonem 532 koní na míň než 700 kilo hmotnosti, je to hotová Formule 1 pro chudé
10.4.2026
- Šéf Hyundai říká, že jedna velká éra je u konce, přinese to další citelné zdražení aut
10.4.2026
- Lada Niva mnohokrát přežila svou smrt a slaví další jubileum. Od automobilky dostala dárek, od lidí až neuvěřitelnou poctu
10.4.2026
Živá témata na fóru
- S větrem ve vlasech.... 05.11. 09:39 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.11. 08:59 - Truck Daškam
- Mazda CX-5 2022 hybrid při studeném startu vibruje 05.11. 06:52 - mikasabaggins
- Lampárna (stěžovatelna) 05.10. 21:50 - Brus
- Politický koutek 05.10. 20:07 - M.Z.
- Porsche - vse o sportovnich modelech 05.08. 14:13 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 05.08. 12:59 - pavproch
- Další zajímavá autovidea 05.08. 10:51 - Truck Daškam