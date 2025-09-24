Jako James Bond z Lidlu: K mání je daleko nejlevnější Aston Martin Vantage s manuálem. Vypadá skvěle, v životě se ale neflákal
Petr MilerTohle auto je nejen krásné, má i ten správný motor, správnou převodovkou a úroveň danou nejen spojením s osobou nejslavnějšího tajného agenta všech dob. Proč tedy ksakru stojí jako průměrná Octavie? Protože se trochu projelo, prý ale pořád funguje na jedničku.
včera | Petr Miler
Tohle auto je nejen krásné, má i ten správný motor, správnou převodovkou a úroveň danou nejen spojením s osobou nejslavnějšího tajného agenta všech dob. Proč tedy ksakru stojí jako průměrná Octavie? Protože se trochu projelo, prý ale pořád funguje na jedničku.
Astony Martin jsou jedněmi z těch aut, na která člověk hledí s touhou v očích. Když si ale na nějaké z nich vydělá, stejně bude ještě dlouho přemýšlet nad tím, zda se opravdu chce potýkat s do značné míry ručně vyráběným vozem britské provenience s jedním autorizovaným servisem na území celé České republiky. Jestli vás ale některý přiměje to ještě jednou pořádně zvážit, bude to dost možná model Vantage vyráběný mezi roky 2005 a 2018.
V tom se prostě sešlo všechno potřebné k tomu, aby vás donutil slintat. Je v prvé řádě krásný, jde o jedno z životních děl Henrika Fiskera - ano, toho Fiskera -, které i 20 let po svém zrodu vypadá úchvatně, zejména po faceliftu z přelomu předminulé a minulé dekády. Jistě, Aston dal za vznik i několika dalším krásným vozům v podobném stylu, hlavně pak dobovému DBS, ve Vantage se toho ale sešlo víc než jen krása. Je to kompaktní, velmi dobře ovladatelné auto s motory V8 a V12, které šlo oba spojit s manuální převodovkou. A není problém některý z nich dnes relativně levně koupit, byť V12 s manuálem levný není. Co víc si přát?
Snad jen, aby vydrželo. Ale i to je zjevně přání, které se může splnit. Víc než co jiného to dosvědčuje auto na fotkách níže, které od roku 2006 najelo přes 300 tisíc kilometrů. Přesněji řečeno jde o téměř 318 tisíc km, což je cifra, kterou se moderních Astonech Martin - a moderních sporťácích vůbec - hned tak nevidí. Jde tedy o jeden z raných V8 Vantage, který nevypadá tak skvěle jako pozdější provedení, ale zvlášť ve své vizuální kondici působí hlavně zvnějšku pořád miliónově. A už fakt, že za 20 let zvládl najet takové kilometry, zvlášť s manuálním řazením, o něčem svědčí.
Autu sekne i tradiční tmavě šedý lak s klasickým černým interiérem, kupodivu i bronzová kola autu docela sluší. Tenhle Vantage je zkrátka fešák-hrdina, však mu na veškerý nájezd stačil původní motor i původní převodovka. Uvážíme-li, co se o britských autech říká, je skoro zázrak, že tohle auto vůbec ještě existuje, navíc je na prodej jako pořád perspektivní ojetina.
Můžete jej brát jako důkaz toho, že koupit si V8 Vantage s 50 až 100 tisíci km za milion až dva nemusí být zase taková finanční sebevražda. Anebo, to pokud máte pocit, že jde o zcela zázračně odolný exemplář nemající obdoby, můžete sáhnout přímo po něm. Nizozemský prodávající hovoří o „top stavu”, což bychom úplně nepodepsali, aspoň na pohled ale vypadá vzhledem ke své historii velmi dobře. Nutno je pouze dodat, že lak karoserie není původní (auto bylo stříbrné), platnost slov prodávajícího o servisní historii v autorizovaných dílnách značky už si budete muset ověřit sami. Ale z dostupných záběrů „papírů” to tak i vypadá.
Auto je to navíc nejen zocelené intenzivním provozem, ale také velmi levné, jde o daleko nejlevnější „manuální” V8 Vantage v prodeji v Evropě. Stojí 34 950 Eur, tedy asi 848 tisíc Kč. To je v dnešních relacích cena průměrné Škody Octavia, tady můžete mít za stejné peníze opravdu mimořádný vůz - budete jako James Bond, akorát trochu z Lidlu. Něco jako „Monteravy”, takový James Blond. My bychom po něm asi nesáhli, pokud ovšem pošilháváte po jiném, snadno jen pár set tisíc korun dražším Vantage třeba s třetinovým nájezdem, můžete tohle brát jako naději, že takový vůz před sebou může mít ještě spoustu života, snadno dalších 200 tisíc km.
Moderní britský sporťák, který vydržel jezdit přes 300 tisíc km a nevypadá jako hromada šrotu, to zní jako oxymóron. Ale jak vidíte, existuje. A může být váš. Foto: C and D Autos, publikováno se souhlasem
Zdroj: C and D Autos@Marktplaats
