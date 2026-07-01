Jako rytíř z Blaníku. Šéf Hondy přivedl firmu do první ztráty od roku 1957, odstoupit ale odmítá. Prý bez něj mohlo být ještě hůř
Petr ProkopecJe to nový způsob, jak se udržet ve vedení firmy věčně? Zjevně stačí přivést společnost do bezprecedentních problémů a pak odmítnout odstoupit s tím, že kdyby nebylo vaší snahy hasit vámi založený požár, rozhořel by se mnohem víc. To je skoro geniální.
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Jako rytíř z Blaníku. Šéf Hondy přivedl firmu do první ztráty od roku 1957, odstoupit ale odmítá. Prý bez něj mohlo být ještě hůř
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Je to nový způsob, jak se udržet ve vedení firmy věčně? Zjevně stačí přivést společnost do bezprecedentních problémů a pak odmítnout odstoupit s tím, že kdyby nebylo vaší snahy hasit vámi založený požár, rozhořel by se mnohem víc. To je skoro geniální.
Před necelou dekádou zvolila řada automobilek směr, před kterým jsme jednu každou z nich varovali. Šlo o sazku na elektromobilitu, která se měla stát jediným nabízeným technickým řešením jejich aut v co nejkratším čase. I proto se výrobci předháněli v oznámeních, kdo se spalovacími vozy dřív skončí. Dnes ovšem všichni řadí zpátečku, neboť během velmi krátké doby poslali své podnikání do úzkých a v lepším případě přišli o velkou část zisků, v tom horší spadli do ztráty.
U takového koncernu Stellantis nejvyšší vedení pochopilo, že s původním šéfem nelze dosáhnout nápravy, a proto byl Carlos Tavares narychlo odejit a později nahrazen Antoniem Filosou. Stejně tak došlo i na střídání stráží u Nissanu a dílčí změny vidíme také jinde, některé automobilky ale navzdory tomu, že se dostaly do obrovských problémů, nechávají u kormidla ty samé lidi, kteří jejich potíže způsobili.
Mezi takové patří i Honda, jejíž šéf Toshihiro Mibe je přímo zodpovědný za stamiliardové ztráty elektrických projektů, které do červených čísel poslaly Japonce vůbec poprvé od roku 1957. Jako takový ostatně ani vedení značky neměl dát prostor pro výpověď, nýbrž měl sám přijít s rezignací, když už ho pověstná japonská čest nedohnala k ostentativnějším krokům. Jenže Mibe se kormidla drží jako klíště a dokonce odporuje snahám dřívějšího vedení o jeho sesazení.
Nové Mibe vystoupil na valné hromadě, kde měl znovu příležitost vyvodit osobní odpovědnost. Ale opět to neudělal a podle Reuters se akcionářům pouze omluvil za svou chybu. A jedním dechem dodal, že kdyby včas neuhnul ze směru, jaký sám dříve zvolil, mohlo to dopadnout ještě hůř. „Pokud bychom pokračovali v původním plánu, náš automobilový byznys by zůstal v červených číslech po minimálně pět let, spíše však po sedm,“ uvedl. Honda proto v nejbližších letech hodlá nově tlačit spíše hybridy.
„Rád bych vyjádřil svou nejhlubší omluvu akcionářům za to, že jim čistá ztráta dosažená v předchozím fiskálním období způsobila starosti a nepohodlí,“ nechal se dále slyšet Mibe. A tato slova zjevně investorům stačila, neboť se rozhodli, že jej od kormidla neodstaví, třebaže to bývalí manažeři Hondy pořád nechápou. Oni by prý odpovědnost přijali i jinak než slovně.
Právě fakt, že řada šéfů odmítá přijmout odpovědnost za svá zřejmá pochybení (vedle Mibeho můžeme ukázat třeba na Jima Farleyho z Fordu či Mary Barra z General Motors) a zůstává nadále ve svých křeslech, vede ke stále skeptičtějšímu výhledu na budoucnost těchto značek. Jakkoli se nepovažujeme za „centrální mozek lidstva“, na nevyhnutelný neúspěch elektrických plánů jsme upozorňovali od samého počátku na základě zcela věcných argumentů. Mibe a jemu podobní je ignorovali a po celou tu dobu brali klidně i miliardy za to, že jiné o miliardy připravují.
Přesto jsme to my, kdo je pořád za ty špatné, zatímco šéfovi Hondy div neaplaudují za to, že firmě prodělal 50 miliard, protože to také mohlo být 150 miliard. Tohle uvažování nám trochu připadá žertovné pojednání o rytířích z Blaníku, kteří nakonec nikdy nevyjedou, protože přece nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. S tímto přístupem může Mibe vést Hondu věčně - hůř může být skoro vždy. Tedy alespoň dokud bude nějaká Honda existovat...
„Sorry jako.” Šéf Hondy Toshihiro Mibe se omluvil akcionářům značky, že svou od začátku nesmyslnou sázkou na elektromobilitu přivedl firmu do první ztráty od roku 1957. Prý by bez jeho zásahu bylo ještě hůř. Není to absurdní? A nebyla by na místě spíš rezignace? Foto: Honda
Zdroj: Reuters
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