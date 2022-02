Jako ze stroje času. K mání je dávno nevyráběné BMW s 6 tisíci km, majitel ho odhlásil po 2 letech provozu před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: G. Gabler, publikováno se souhlasem

Je to jedna z ikon bavorské automobilky, která začala psát nejslavnější kapitolu její moderní historie. Koupit pěkný kus pořád lze, ale takhle krásně zachovalý exemplář trojky E30 ve stavu prakticky nového auta? To jsme neviděli už dávno.

Chcete si koupit nové BMW 320i se šestiválcovým motorem? To je dnes trochu problém, neboť současná trojka má čtyřválec i jako 330i, předchozí generace F30 na tom nebyla jinak a ani předešlá E90 už šestiválcový dvoulitr neměla. Ještě za časů generace E46 to ale bylo běžné a generace E30, která trojkové řadě na dlouhá léta umetla cestičku ke slávě, na tom byla stejně. Jakkoli 320is a M3 měly čtyřválcové motory, „obyčejná” 320i měla válců šest. A právě nyní si můžete jednu takovou koupit.

Je prakticky úplně nová, má najeto je 6 tisíc kilometrů. Není to tedy tak, že by nikdy nejezdila, první majitel ji koupil v roce 1990, po dvou letech mírného ježdění ji odhlásil a nic na tom nezměnil dalších 30 let. Stav je skutečně fantastický, však se podívejte na fotky. Tohle auto dodnes vypadá, jako by stálo v showroomu nově vyrobené, jako teď stojí generace G30.

Interiér je bez poskvrnky, stejně jako karoserie, kola nebo plastové díly. Všechno je jako nové, slova tu nejsou k ničemu, fotografie řeknou nejvíce. Pozitivní je i to, že vůz byl vyroben ve zmíněném roce 1990, takže pod kapotou je motor M20B20 s šesti válci, dvanácti ventily a 129 koňmi výkonu. To jeho jeho poslední evoluce, která má i elektronické řízení Bosch Motronic. A projít si můžete také dobový seznam příplatků, které tento vůz dostal, je na něm mimo jiné posilovač řízení, příplatky za vše zjevně nejsou u BMW ničím novým...

Hezká 320i E30 se čas od času v prodeji objeví, ale takhle krásná opravdu ne. Bohužel ale stojí podobné peníze - tohle kupé je od soukromého majitel v Německu k mání za tučných 36 tisíc Eur, tedy asi 877 tisíc Kč. A to je za E30 navzdory jejím kvalitám vážně hodně peněz. Na druhou stranu, nové auto s šestiválcem za takovou cenu nekoupíte.

Čekáte nějakou vadu? Nevidíme ji, ale 30 let stání nemusí být taková výhra, jak se na první pohled může zdát. S auty jsme si v redakci užili své a víme, co udělá už rok stání. Takovému autu se pak z řady důvodů moc jezdit nechce a když stojí déle, dát ho do provozuschopného stavu je práce - obvykle se začnou některé věci kazit už proto, že se s nimi dlouho nic nedělo. Nemusí to být tento případ, E30 je relativně jednoduché auto, jen krásné zážitky za volantem bychom ale přesto nečekali.

Tohle BMW 320i E30 vypadá jako nové a také je - po 30 letech stání má na tachometru jen 6 tisíc km. Foto: G. Gabler, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.