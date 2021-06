James May otestoval novou Dacii Sandero, srovnal ji s nečekaným sokem za stejnou cenu před 8 hodinami | Petr Prokopec

Nejlevnější Dacie nemá ve světě známějšího příznivce, než je slavný moderátor Top Gearu, a tak si ani její novou generaci nemohl nechat ujít. Soupeřem mu mohla být třeba nová Škoda Fabia, on ale zvolil kolo.

První generace Dacie Logan zamířila do prodeje již v roce 2004, přičemž o tři roky později ji v nabídce doplnilo Sandero. Rumunský hatchback se rázem stal na mnoha trzích nejlevnějším novým vozem, což zaujalo i Jamese Maye. Ten se tak rázem vozu začal starat o nemalou publicitu v pořadu Top Gear, a to dokonce ještě v době, kdy Dacia nebyla na britském trhu aktivní. V roce 2008 však expanzi tohoto druhu zvažovala a dokonce začala s Top Gearem jednat o tom, že by se Sandero stalo autem za rozumnou cenu, ve kterém závodily celebrity.

Z jednání nakonec sešlo, i proto, že nelichotivá ekonomická situace nakonec přiměla Dacii k odkladům. Na britský trh tak britská automobilka zamířila až v roce 2013 a jakkoliv Top Gearu znovu pracoval s autem za rozumnou cenu, vůz již příliš zaostával i za tehdy používanou Kiou Cee'd. Místo toho tak nakonec produkce zvolila pro daný segment Vauxhall Astra, zatímco Dacia ostrouhala. S Jamesem Mayem však zůstala - alespoň duchovně - spojená již navždy.

Ve výsledku by nás tedy nemělo překvapit, že se populární britský novinář a moderátor rozhodl otestovat nejnovější generaci. Stejně tak ovšem není až tak podivné, že May nepřikročil ke standardnímu, nýbrž ke srovnávacímu testu. Proti rumunskému hatchbacku pak nasadil své horské kolo, jehož karbonový rám doplnil řadou exotických komponentů. Kousek, který si sám poskládal, tak sice váží jen 7,5 kilogramu, ovšem zároveň jej stál prakticky totéž, na kolik vyjde právě nové Sandero.

Rumunský hatchback i exkluzivní kolo přitom May hodnotí v rámci vzhledu, praktičnosti, výkonu a nakonec i užitné hodnoty. Nakonec přitom jako vítěze zvolit Sandero, které jakožto automobil zvládá věci, jaké s jízdním kolem nedokážete. Pobere totiž čtveřici dospělých i jejich zavazadla, s nimiž zvládne jet až 180 km/h, zatímco kolo je určeno pouze jednomu cestujícímu, který s pomocí svých nohou až tak vysoké maximálky nedosáhne. Stejně jako je omezen na praktičnosti malou brašnou pod sedlem.

Jak nicméně May dodává, Dacia vám žádné nové přátele neudělá. Nejde totiž o vůz, který by byl středem jakýchkoliv rozhovorů. Na druhou stranu, v případě jízdního kola ozdobeného prvotřídní technikou se našlo velké množství lidí, kteří s Mayem hodlali prodiskutovat ten či onen prvek. Pokud tedy již nějaký vůz máte, o novém Sanderu nejspíše snít nebudete. O jízdním kole s karbonovým rámem byste ale mohli.

Nová Dacia Sandero dokáže cestujícím nabídnout dostatek komfortu, praktičnosti i dynamiky, přičemž mnoho nestojí. Z toho důvodu ale dle Jamese Maye také nebude předmětem diskuzí. Foto: Dacia

