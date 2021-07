James May poprvé pořádně ukázal v akci své nové auto, je plné anomálií před 6 hodinami | Petr Prokopec

Slavný britský moderátor svůj bankovní účet v poslední době nešetří a do své garáže přidává jedno nové auto za druhým. Poslední přírůstek jménem Toyota Mirai II už jsme viděli, teď je čas jej projet.

Před několika dny James May oznámil, že si koupil nové auto. Na tom by nebylo nic až tak mimořádného, jeho majetek není zrovna malý a v poslední době si tak koupil aut hned několik. Co však již řadu lidí zaskočit mohlo, to byl způsob, jakým britský moderátor vůz pořídil. Nejenže jej předem neotestoval, nýbrž do něj ani neusedl a dokonce ho ani neviděl na vlastní oči. Své rozhodnutí tak učinil jen na základě nekritických prezentačních materiálů Toyoty a své zkušenosti s dosavadní generací.

May pochopitelně po úvodním „otlapkání“ usedl za volant, rušné ulice Londýna mu však neumožnily pořádně šlápnout na plyn. Jeho maximem se stalo 13 km/h, což opravdu není zrovna dechberoucí tempo. Není tedy divu, že došlo k ukončení mučivé jízdy a k odložení prvního verdiktu na později. Ta chvíle nicméně nastala, načež můžeme konečně zjistit, zda chvalozpěvy Toyoty mají reálný základ, či zda i tentokrát marketingové oddělení značky udělalo v podstatě z komára velblouda.

První Mayova zmínka přitom dokáže překvapit stejně jako způsob koupě vozu. Britský moderátor totiž uvádí, že Mirai nevoní ani jako nové auto, ani jako staré. Místo toho uvnitř necítíte naprosto nic, což je vskutku neobvyklé. Stejně tak prakticky ani nic neslyšíte, v tomto ohledu je na tom prý japonský sedan lépe než Rolls-Royce. Za vším stojí jednak pochopitelně elektrické ústrojí s vodíkovými palivovými články, ale také výtečné odhlučnění kabiny. Jediným zdrojem hluku je tak vlastně kontakt pneumatik s vozovkou.

May přitom podotýká, že samotná jízda je o trochu tužší než u první generace, kterou dosud vlastnil. Nicméně je to ku prospěchu věci, neboť zatímco původní Mirai po silnici spíše plula a byla v zatáčkách krapet nejistá, její nástupce takové problémy již nemá. Pochlubit se rovněž může větší nádrží na vodík, jako i menším a lehčím motorem. Jeho výkon nicméně narostl, stejně jako je větší displej v kabině, který moderátorovi poskytuje dostatek informací o elektrickém systému.

Mimo to je třeba zmínit rovněž systém čistění vzduchu, který je hnán k palivovým článků. Teoreticky tedy nové Mirai nesnižuje jen uhlíkovou stopu svého majitele, nýbrž zlepšuje ovzduší i za ostatní. Suma sumárum je tedy druhá generace ve všech ohledech lepší než ta první, a to i co se týče vzhledu. O to překvapivější je, že Toyota za ni požaduje méně peněz než u předchůdce. O láci se nicméně nejedná, na britském trhu vůz stojí ód 65 tisíc liber (cca 1,96 milionu korun), u nás začíná přesně na 1,7 milionu Kč.

May tedy po první pořádné projížďce hlásí nemalou spokojenost. To ale ve není až tak překvapivé, neboť jeho favorizace elektrického pohonu v poslední době narůstá. Na tom ale nevidíme nic špatného, každému dle jeho gusta. My máme problém pouze s politiky, kteří berou elektrická auta jako jedinou možnou alternativu a nutí je i lidem, kteří na ně nemají nebo kterým nevyhovují.

