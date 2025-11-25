James May prodává další ze svých aut a je to hotový řidičský ideál, Češi a Slováci na něm ale vadu najdou
Petr Prokopec
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Nebudeme vám odporovat, pokud tohle auto označíte za nejlepší moderní sporťák Porsche z hlediska každodenního ježdění. I slavný moderátor Top Gearu mu zjevně podlehl. Teď ho nabízí po 15 letech vlastnictví ve skvělém stavu, proháněl se s ní ovšem po své domovině.
Jamese Maye asi představovat nemusíme, do veřejného podvědomí se začal zapisovat už v 90. letech minulého století jako jeden z moderátorů původního Top Gearu. Jako takový byl v roce 2002 osloven Jeremy Clarksonem, aby se stal součástí znovuzrozeného pořadu, v jeho úspěch ale začal věřit až po odvysílání premiérové řady. Následně pak s Jezzou a Richardem Hammondem vytvořil nerozlučný trojlístek, který se hesla „jeden za všechny, všichni za jednoho“ držel i poté, co se televize BBC rozhodla Clarksona poslat k vodě,
Jak v Top Gearu, tak následně v The Grand Tour byl přitom May známý pod přezdívkou „Kapitán Šnek“. Tu získal proto, že i v nejrychlejších vozech planety byl schopen jezdit hlemýždím tempem a přitom opěvovat jejich často poněkud nudné aspekty. Je ale jasné, že šlo jen o součást scénáře, který trojici podával jako velmi nesourodou. Docházet tak mohlo na názorové třenice, které byly spolu s luxusními či sportovními vozy a exotickými lokacemi tím, co k televizím poutalo miliony diváků.
Sám May si během těch let poskládal působivou sbírku starších i moderních aut, u kterých nelpěl pouze na spalovacím pohonu. Pořídil si tedy elektrickou Teslu i vodíkovou Toyotu. Stejně jako Fiat Panda či Land Rover Series III. Sporťáky pak zastupovalo třeba Ferrari 458 Speciale, Alpine A110 a Porsche 911. S tím posledním zmíněným se ovšem May rozhodl rozloučit, přičemž v aukci společnosti Collecting Cars jej nabízí bez rezervní ceny. Znamená to tedy, že teoreticky jej můžete pořídit za pouhou korunu.
Nedá se ale předpokládat, že by se bíle lakovaná Carrera S z roku 2010 prodala tak levně. Už jen jméno jejího prvního majitele bude cenu zvedat. May zvolil generaci 997 ve verzi C2S s manuální převodovkou, což je jakýsi ideál pro každodenní ježdění svého druhu - dost rychlý a ostrý, aby těšil i náročné nadšence, zároveň ne tak ostrý, silný a provozně náročný jako GT3 nebo Turbo. A také komunikativnější než cokoli, co přišlo později - už generace 991 pozbyla hydraulický posilovač, pak i téměř všechny motory bez turba. A tak to šlo dál...
May si navíc vůz specifikoval opravdu úctyhodně, pročež lze v případě exteriéru zmínit kromě bílé karoserie také 19palcová litá kola, která jsou spojena s 5milimetrovými rozšiřovacími podložkami a pneumatikami Michelin Pilot Sport. Skrze ráfky přitom prosvítají červené třmeny brzd, což odkazuje na použití klasických ocelových kotoučů.
Dovnitř se nastěhovalo modré kožené čalounění, kterému společnost dělá třeba audiosystém Bose nebo multimédia s navigací a tempomatem. Špatnou zprávou pro nadšence z Česka nebo Slovenska (a kontinentální Evropy vůbec) je ovšem usazení volantu vpravo. To sice lze vyřešit konverzí, ta by ale u vozu jako Porsche 911 nebyla zrovna levná. Možná proto zvažte, zda není lepší koupit levostranné provedení, se kterým vyrazíte do Velké Británie, kde Maye požádáte o podpis.
My už jen dodáme, že nabízený vůz se dočkal atmosférického 3,8litrového šestiválce, jehož 380 koní míří jen na zadní kola skrze šestistupňový manuál. Bílé kupé má najeto velmi přijatelných 50 tisíc kilometrů a letos v květnu prošlo kompletním servisem, při kterém se nedočkalo pouze nových náplní a maziv, ale třeba i chladičů. Nevyžaduje tedy žádné investice, načež není překvapivé, že příhozy jsou ještě před koncem aukce na 56 tisících librách, tedy asi 1,5 milionu Kč. Na 911 997 s volantem „na špatné straně” je už to vysoká cena.
James May prodává své bílé Porsche 911 Carrera S generace 997 osazené atmosférický plněným motorem a manuální převodovkou. Jde o řidičský ideál svého druhu, který ovšem z českého nebo slovenského úhlu pohledu má volant na nesprávné straně. Foto: Collecting Cars, tiskové materiály
Zdroj: 2010 Porsche 911 (997.2) Carrera S - Manual - Owned by James May@Collecting Cars
