James May prodává své nejoblíbenější auto, vede ho k tomu nakonec jen jedno včera | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Není obvyklé, abyste se zbavovali auta, které současně označuje za své vůbec nejvíce oblíbené, James May ale právě to dělá. Proč a čím jej nahrazuje? To ve svém novém videu jen naznačuje.

Pokud sledujete „výtržnosti” slavného tria harcovníků Top Gearu a The Grand Tour, patrně vám neuniklo, že si James May na konci roku 2019 koupil Toyotu Mirai. Sám tehdy varoval před zklamáním, neboť nejde o zrovna typickou volbu petrolheada - jde o elektromobil živený vodíkovými palivovými články, takže se jedná spíše o volbu jakýchsi hydroheadů, pokud tedy taková sorta někdy vznikne. Osobně ale z auta zklamán nebyl, ani v nejmenším.

James M. ostatně není typický automobilový nadšenec, k věcem měl vždy svérázný přístup a spíše „ředil” atmosféru, která by jinak vznikla jen mezi Clarksonem a Hammondem. Vůz si tedy pochvaluje dodnes - říká, že skvěle jezdí, projevuje se velmi klidně, je kvalitně postavený, je podle něj doslova uhlazený a jezdit s ním autem je podle něj příjemná zkušenost. Osobně jej označuje za své nejoblíbenější auto, přesto jde z domu.

To je zvláštní, May ale jmenuje i několik věcí, které na Mirai nejsou zase tak skvělé. Jednak to není silné auto, má jen něco přes 150 koní, což je možná moc málo i na Kapitána Šneka. Jednak není lehké jej doplňovat energií, neboť v celé Velké Británii je jen 11 vodíkových čerpacích stanic a od konce roku 2019 přibyly tři. To podle něj může být problém, kdybyste takový vůz používali jako jediné auto pro každý den, ale to stejně není jeho případ. A do třetice říká, že si na takový vůz přijde moc starý, nic z toho ale nezní dostatečně přesvědčivě, aby kvůli tomu jinak oblíbený vůz prodával.

Kde je tedy problém? Pravděpodobně nikde - May říká, že auta jsou trochu jako móda a občas se prostě musíte posunout dál, tak to prostě je. Kam? Toť otázka, James říká, že Mirai hodlá nahradit něčím „celkově více vzrušujícím”, což zní slibně i pro ony petrolheady. Ale nezapomeňme, že tento muž je šprýmař k pohledání a nadsázka může být v čemkoli, co říká. S ohledem na načasování bychom se tedy nedivili, kdyby onou náhradou bylo totéž jen v novějším - Toyota Mirai II, která je hezčí, silnější i praktičtější, řekli bychom i celkově více vzrušující...

Uvidíme, zatím si můžeme jen sázet. May hodlá své nové auto odhalit okolo poloviny dubna, dříve mu zřejmě nebude ani dodáno.

James May prodává svou Toyotu Mirai, i když ji označuje za své nejoblíbenější auto a spousta věcí mu na ní vyhovuje. Ilustrační foto: Toyota



Náhradu neprozradil, vůbec bychom se ale nedivili, kdyby šlo o novější Mirai, třebaže jeho slova naznačují trochu víc. Foto: Toyota

Zdroj: Drive Tribe@Youtube

Petr Miler