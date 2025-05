James May ukázal své nové auto. Je tak prťavé, že mu sahá někam k pasu, i když nejde o žádný supersport před 26 minutami | Petr Miler

/ Foto: Amazon Press Center

Legenda Top Gearu a The Grand Tour dnes víc než co jiného stáčí svůj gin a věnuje se jiným mediálním aktivitám. Láska k autům ale Jamese Maye nepustila, a tak si pořídil vskutku výjimečný stroj, aspoň svým historickým významem.

James May není žádný chachar, za toho platí ve slavném triu britských moderátorů Jeremy Clarkson se svými 196 cm výšky a dnes i podobným obvodem kolem pasu. May je se svými 183 cm jen průměrného vzrůstu, ale víte, jak to v těchto záležitostech chodí - vše je relativní. A tak se nakonec jako chachar jevit může, dokonce i když nestojí vedle Richarda Hammonda (ten má na výšku jen 170 cm).

Stačilo, aby si pořídil nové auto, v tomto případě vlastně nové staré auto. May by jistě vypadal urostle i vedle nějaké poslední placky od Ferrari, takovým vozům ale dávno neholduje. A tak je posledním přírůstkem do jeho garáže Mini. Ale to malé Mini, to mini Mini, ta původní britská ikona vyráběná několik dekád i během natáčení Mr. Beana, který s ní také jezdil.

Mini dnes pod taktovkou BMW dělá auta pořád, skutečně mini už ale dávno nejsou a někdy se musíme ptát, kdo je vlastně vymýšlí. Mayovo nové Mini je původní Cooper, ovšem velmi speciální - jedná se o jeden z pouhých tří prototypů, které byly vyrobeny koncem 80. let v době, kdy originální Mini zažívalo svou asi sedmou renesanci a chystalo se vrátit právě i v provedení Cooper.

James May vám na přiloženém videu ukáže nejen samotný vůz a jeho historii, ale zasvětí vás i do tajů dob, kdy se tehdy mateřský Rover pokoušel vdechnout Mini další život. Auto se zrodilo jako standardní Mini 30, postupně ale dostalo větší motor 1,3, dodnes používaný střih kol, pár samolepek a několik dalších úprav, které mu dovolily být tím správným ostrým modelem. Tento vůz pak spolu s dalšími dvěma prototypy plnil roli prezentačního stroje, který má lákat kupce sériové verze.

Předprodukční provedení nepřekvapivě není dokonalé, ale je vzácné a dnes prý i unikátní - z oněch tří vozů se dneška měl dožít jen tento. A je vážně v pěkném stavu, jistě i díky necelým 2 tisícům najetých kilometrů skoro za 40 let, to je prakticky nic.

A co ten chachar? Podívejte se na to sami - stačí málo a střecha auta by Mayovi končila někde u pasu. Takhle tedy vypadá jako kus chlapa, že by si i z toho důvodu tohle Mini pořídil?

V podstatě přesně takové Mini Cooper ADO20 z přelomu 80. a 90. let, akorát v zelené, si pořídil James May. To jeho je ale jedním z pouhých tří prototypů, které vedly k jeho opětovnému produkčnímu zrodu. Foto: Mini

Zdroj: James May’s Planet Gin@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.