James May ukázal své nové auto, vybral a pořídil si ho dost neobvyklým způsobem před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Populární moderátor nejslavnějších automobilových show si nová auta pořizuje s železnou pravidelností a teď ukázal další. Kreativitu ale projevil spíše způsobem pořízení, jinak sáhl po další Toyotě Mirai.

Jamese Maye nejspíše nemusíme dlouze představovat, je to slavný novinář a moderátor známý dříve hlavně z Top Gearu a dnes hlavně z The Grand Tour. A většina lidí sledujících dění ve světě aut nejspíše ví i to, jakým dopravním prostředkům holduje. Kromě starých motocyklů a klasických aut, jako je vzduchem chlazené Porsche 911, totiž upřednostňuje i ta moderní. Nejprve se už před mnoha lety do jeho garáže nastěhovalo BMW i3, než dorazila Tesla Model S. Kromě toho ovšem James sáhl i po vodíkové Toyotě Mirai, která taktéž ke svému pohonu používá elektrickou jednotku, jen napájenou jiným zdrojem než bateriemi.

Mirai první generace však rozhodně nebyl vozem, ze kterého by se vám podlamovala kolena. Do vínku dostal 154 koní, což není až tak málo, na starosti ale měly 1 850 kilogramů. Sprint na stovku tak zabral necelých 10 sekund, což jistě není okouzlující dynamika. Ta navíc byla zahalena do karoserie, jenž se nejspíše nelíbila ani Asiatům, natož pak Evropanům. Jediným kladem tak byl vlastně dojezd 502 kilometrů a možnost opětovně naplnit nádrž za 3 až 5 minut.

Ve výsledku se tedy Jamesovi nemůžeme divit, že se s vodíkovou Toyotou rozloučil. O poznání více však může zaskočit jeho nový vůz. A také způsob, jakým si jej pořídil. May totiž přiznal, že před koupí v něm nikdy nejel. Ba co více, nikdy v něm ani neseděl a dokonce jej ani neviděl naživo. Jednoduše se tedy rozhodl jen na základě fotografií a technických parametrů, což je u auta za takřka dva miliony korun poměrně neobvyklé.

Na druhou stranu ovšem James nevstupoval do neznámých vod. I tentokrát oslovil Toyotu, a to s objednávkou modelu Mirai druhé generace. Ten přitom váží ještě o 100 kilo více než předchůdce, osazen je však elektromotorem produkujícím 185 koní. A jakkoliv dynamika zůstává prakticky nezměněná, dojezd vzrostl na 647 km. Snad nejpodstatnější je ovšem změna vizáže, neboť nová Toyota Mirai je již vozem, který můžeme označit za pohledný.

Jakkoliv je ovšem novinka prakticky ve všech ohledech lepší než první generace, je skoro jisté, že James ji bude používat ve velmi omezené míře. Jednak má aut hodně a také je třeba dodat, že v celé Velké Británii je aktuálně jen deset čerpacích stanic, kde lze natankovat vodík do osobních aut. Infrastruktura je tedy ještě horší než v případě elektromobilů, třebaže v tomto případě to není tak tíživý problém jako u bateriových aut.

I proto ostatně James stále nespoléhá jen na elektrický pohon živený čímkoli a ví, že s jistotou jej nadále dopraví za všech okolností do cíle jen spalovací auta. Při jeho možnostech si ale zkrátka širokou paletu aut s různými pohony může dovolit.

James May si pořídil druhou generaci Toyoty Mirai, která tu první překonává ve všech ohledech. Byť narážet bude na stále stejný problém, v Británii je jen 10 čerpacích stanic. Foto: Toyota

Zdroj: Drive Tribe@Youtube

