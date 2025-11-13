Japonská legenda dělá z obyčejných lidí milionáře, dodnes nejetá v ideální verzi má trhnout aukční rekord
Petr ProkopecTohle auto se svého času prodávalo za statisíce jako lidový sporťák, dnes platí za legendu a krásné kusy se prodávají za miliony. Tohle bude jeden z těch vůbec nejlepších - Supra IV s přeplňovaným šestiválcem, šestistupňovým manuálem a minimálním nájezdem je dnes poklad.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Japonská legenda dělá z obyčejných lidí milionáře, dodnes nejetá v ideální verzi má trhnout aukční rekord
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto se svého času prodávalo za statisíce jako lidový sporťák, dnes platí za legendu a krásné kusy se prodávají za miliony. Tohle bude jeden z těch vůbec nejlepších - Supra IV s přeplňovaným šestiválcem, šestistupňovým manuálem a minimálním nájezdem je dnes poklad.
V 90. letech minulého století začaly japonské sporťáky představovat vážnější soupeře i pro daleko výše postavené evropské konkurenty. Nicméně zájem vzbuzovaly hlavně v nadšencích, kteří požadovali hromadu rychlosti i zábavy za rozumné peníze. Poté však přišel první díl Rychle a zběsile, který vše změnil. Auta jako Mazda RX-7, Nissan Skyline GT-R a Toyota Supra se stala doslova kultovními, načež si je do parády začala brát řada tuningových firem. Na trh tak mířily divoce oplastované kousky s šílenými výkony.
Stejně jako ovšem horečka sobotní noci končí poměrně rychle nedělní ranní kocovinou, tak i obliba tuningových monster poměrně rychle opadla. Místo toho začali sběratelé shánět japonské ikony v čistě sériovém stavu, ideálně pak s co nejnižším možným nájezdem. A protože takových aut mnoho nezůstalo, byly pomalu vyvažovány zlatem. Do stratosférických výšin zamířila především Supra čtvrté generace, která dnes z původních majitelů, snadno obyčejných lidí, kteří si koupili auto za statisíce, dělá milionáře. Přičemž zkraje příštího roku se jejich řady rozšíří o dalšího člověka.
Společnost Mecum Auctions totiž 10. ledna chystá v americkém Kissimee dražbu bíle lakovaného kousku z roku 1998. Ten nemá najeto ani 10 tisíc kilometrů a působí tak, jako kdyby právě opustil montážní linku. Dokonale čistý je totiž i motorový prostor, kde navíc spočívá ikonický třílitrový šestiválec 2JZ doplněný dvěma turbodmychadly. Jde tedy o výkonnější verzi, navíc určenou pro americký trh. Její výkon tak nebyl omezen japonskou gentlemanskou dohodou, nýbrž vystoupal na 325 koní.
O přenos tohoto stáda na zadní kola se navíc stará šestistupňový manuál, pročež tu máme opravdu ideální verzi v podobě stroje času, který pravověrné řidiče vezme přímo do zlatých dob japonských aut. Jakkoli v tomto případě je skoro jisté, že bílá Supra zamíří do klimatizované haly, ze které se sotvakdy pohne. I když za ni totiž nový majitel zaplatí pár milionů korun, za pár let ji nejspíš bez problémů prodá ještě dráž. V případě tohoto vozu momentálně jako by skutečně neexistoval cenový strop.
Dodejme, že vůz byl na Floridě zakoupen v roce 1998 za 40 983 dolarů, dnešním kursem 857 tisíc Kč, jak dokládá původní americký „window sticker”, který nový majitel dostane spolu s vozem. Na tom dalším pro změnu Toyota popisuje, jak uskladnit odnímatelný střešní panel v zavazadlovém prostoru. Jasně viditelné jsou navíc také informace na nálepkách na dveřních sloupcích, jež se týkají tlaku v pneumatikách. A jakkoli jde vlastně o prkotiny, právě tyto maličkosti budou šponovat koncovou cenu opravdu vysoko.
Konkrétní částku netipuje ani společnost Mecum Auctions, přes metu 150 tisíc dolarů neboli 3,15 milionu korun se ale bílá Supra překulí jako nic, ve hře je i stanovení historického aukčního rekordu. To znamená, že za její cenu byste si mohli pořídit klidně i dva kusy končící páté generace. O ni aktuálně až takový zájem není, ovšem protože její nástupce dorazí s hybridním pohonem, je vlastně skoro jisté, že za pár let bude v kurzu také provedení s šestiválcem od BMW. Pokud tedy nevíte, co čeho investovat, aby to zároveň „něco dělalo”...
Na leden se chystá dražba bílé Toyoty Supra čtvrté generace, která nenajela ani 10 tisíc kilometrů. Navíc se pyšní přeplňovaným šestiválcem a manuální převodovkou. Není tedy překvapivé, že se o od ní očekává stanovení nového aukčního rekordu. Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály
Zdroj: 1998 Toyota Supra Turbo@Mecum Auctions
Bleskovky
- Nadšenec ukázal, co se stane, když autu seberete pružiny a tlumiče. Bláznivého nápadu lituje ještě teď
před 9 hodinami
- Dokáže se nejlepší sportovní sedan dneška vyrovnat osmiválcovým „hrdinům minulosti”? Slavný novinář má smutnou odpověď
11.11.2025
- Švédové si vzali zpátky rekord legendárního okruhu, i když své auto museli kvůli „mosteckému syndromu” osadit tímto nesmyslem
10.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Finále šampionátu se koná tradičně ve Valencii včera 15:00
- Albert Arenas míří do šampionátu MS-Supersport včera 10:00
- Senzace: Jonathan Rea (38) se vrací k Hondě 11.11.2025
- MotoGP, skandál v paddocku s Marcosem Ramirezem 11.11.2025
- Skvělý rok bratří Marquezových 10.11.2025
Nejnovější články
- Lamborghini nechtěně potvrdilo, že hybridní technika jeho posledních novinek je vážně jen zbytečná přítěž
před 57 minutami
- Toyota znovu změnila svůj názor na elektromobily, varuje před tím, co přijde příští rok
před 2 hodinami
- Audi poprvé ukázalo svůj monopost F1 pro příští rok. Tedy vlastně jen barvy, tedy vlastně vůbec nic
před 3 hodinami
- Japonská legenda dělá z obyčejných lidí milionáře, dodnes nejetá v ideální verzi má trhnout aukční rekord
před 5 hodinami
- Šéf Fordu říká, že zůstal v šoku poté, co jeho firma nakoupila čínské elektromobily a rozebrala je na díly
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 11.13. 17:26 - Truck Daškam
- IT poradna 11.13. 16:53 - pavproch
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 11.13. 14:32 - pavproch
- BMW Divize 11.13. 11:59 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 11.13. 11:10 - jerry
- Fiat a vše kolem nich 11.13. 10:34 - pavproch
- Cyklistické vlákno 11.11. 12:11 - M.Z.
- Veřejné, neveřejné i sdílené rampy a garáže 11.11. 09:31 - Předseda