Japonskému taxikáři hrozí rok vězení za zabití holuba, pitva prokázala, že zemřel na traumatický šok po přejetí autem před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

A nebyl to Emil Holub, to by se ještě dalo chápat, řeč je skutečně o zvířeti, o ptákovi. Stejně tak nejde o žádný silvestrovský žert, Japonci opravdu nařídili pitvu holuba a řidiče chtějí zavřít. Prý jel moc rychle na to, aby holub dokázal včas reagovat.

Jakoukoli živou bytost je třeba chovat v úctě, o tom nemá smysl diskutovat, současně ale nemá smysl se tvářit, že všechny živé bytosti jsou si rovny a jejich případnou újmu je třeba řešit se stejnou vehemencí. Týrání či jakékoli jiné úmyslné ubližování zvířatům je příšerná, nelidská věc, která potrestána být musí, ale když dojde k nehodě? Přišlo by vám normální, kdyby vás po sražení srny v lese vyšetřovala policie pro podezření z trestného činu zabití z nedbalosti a srnu pitvala, aby prokázala příčinu úmrtí spočívající ve vašem sražení? To zní jako špatný vtip, v Japonsku se ale něco podobného snadno může stát realitou.

New York Times se vší vážností informují, že japonská policie zatkla zkušeného padesátiletého tokijského taxikáře poté, co se rychlostí 56 km/h prohnal kolem hejna holubů a jednoho z nich srazil. Byl kvůli tomu obviněn z porušení japonského zákona na ochranu divoké zvěře, neboť v Japonsku nemůže být žádný pták zabit bez zvláštního povolení vlády. Znovu - nikdo si nepřeje smrt ničeho živého, ale dobře si pamatuji, jak se do holubů dokonce záměrně střílelo s posvěcením úřadů, dnes se bude zavírat za jejich neúmyslné přejíždění?

Řidiči totiž reálně hrozí až rok odnětí svobody, možná i proto, že činu dostatečně nelitoval. Trochu krutě, ale jinak celkem racionálně řekl: „Silnice patří lidem, takže holubi měli uhnout z cesty,” cituje ho dnes policie. Podle té jeho taxi čekalo na křižovatce na zelenou, zatímco se před vozidlem potulovalo hejno holubů. Následovalo rozjetí na zmíněnou smrtící rychlost, které přineslo skon jednoho z ptáků. Pitva (!), kterou provedl veterinář, pak potvrdila, že holub zemřel na „traumatický šok způsobený kontaktem s autem”.

Japonské úřady řidičům doporučují, aby při setkání s ptáky zrychlovali jen pomalu, aby se zvířata stačila rozlétnout do okolí. Jak moc je s tím v rozporu jízda rychlostí 56 km/h, nevíme, NYT ale citují Kazuaki Išiiho, právníka specializujícího se na práva zvířat: „Řidič přejel holuba vysokou rychlostí, což porušuje zákon, který má volně žijící živočichy chránit.” Podle jiného právníka pak policie spatřuje v tomto činu nebezpečí pro společnost jako celek.

Dodejme, že pokud bude taxikář obžalován a uznán vinným, hrozí mu až 1 rok vězení a pokuta do výše 1 milionu jenů (158 tisíc Kč). Jak moc „normální” vám to přijde, posuďte sami, my to ale vnímáme jako další důvod, proč se Japonsku raději obloukem vyhnout. Tamní společnost zjevně uvažuje docela jinak než ta naše.

Zdroje neuvádí, jakým taxíkem způsobil 50letý taxikář onen holubí masakr, dost možná ale šlo o Toyotu JPN Taxi, speciál pro tamní „drožkaře” v principu nikoli nepodobný londýnským černím taxíkům. Foto: Toyota

Zdroj: New York Times

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.