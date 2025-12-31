Jde to i bez Mansory: Takhle si někdo nechal už ve fabrice zmastit nové Porsche. A to jste ho neviděli zvenčí
Petr ProkopecProti gustu žádný dišputát, to jistě, ale z tohoto budou bolet oči i velmi tolerantní jedince. Tohle auto vypadá jako velmi kýčovitý, nepovedený tuning, je to ale dílo zakázkového programu Porsche, kterým se dealer, jež ho dodává, dokonce chlubí.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Jde to i bez Mansory: Takhle si někdo nechal už ve fabrice zmastit nové Porsche. A to jste ho neviděli zvenčí
včera | Petr Prokopec
Proti gustu žádný dišputát, to jistě, ale z tohoto budou bolet oči i velmi tolerantní jedince. Tohle auto vypadá jako velmi kýčovitý, nepovedený tuning, je to ale dílo zakázkového programu Porsche, kterým se dealer, jež ho dodává, dokonce chlubí.
Porsche Cayman GT4 RS patří mezi nejlákavější sportovní auta posledních let. Dostal totiž pořád atmosférický plněný, navíc čtyřlitrový plochý šestiválec převzatý z modelu 911 GT3, který byl v jeho případě naladěn na rovných 500 koní v 8 400 ot./min. A který zvládá až 9 000 otáček. Spojit jej sice lze jen se sedmistupňovým automatem PDK, to je však jediná vada na kráse. Jinak tu máme malé lehké auto s motorem uprostřed a poháněnými zadními koly. Nad těmi pak trůní obrovské křídlo, které generuje o 25 procent vyšší přítlak, než s jakým lze počítat u verze GT4. Oproti ní je tak RS na Severní smyčce Nürburgringu o podstatných 23 sekund rychlejší.
Automobilka si za toto provedení, které vedle spřízněného Boxsteru Spyder zůstalo v Evropě jediným přeživším z modelové rodiny 718, účtuje nemalých 4 214 780 Kč. Další peníze ovšem můžete utratit, pokud se Cayman GT4 RS rozhodnete protáhnout programem Sonderwunsch, v jehož rámci se plní pomalu každé přání. Je ale třeba počítat s tím, že vkus všech lidí není stejný, a co se tedy líbí vám, to nemusí obdivovat zbytek planety. Trápit by vás to pochopitelně nemělo, pokud v takovém voze chcete být pohřbeni. Když jej ale budete chtít poslat do světa, mohou vás čekat problémy.
Americké dealerství Porsche Bellevue totiž začalo nabízet kousek, jehož původní majitel zjevně neznal mezí a toužil po tom, aby byl vidět za všech okolností. To se mu rozhodně povedlo, brčálově zelený Cayman totiž zaznamenáte už z dálky. Jedna výrazná barva by ale u ostrých Porsche nepřekvapila, svérázné tu je, že není zdaleka jediná. A po bližší prohlídce se vyvolaný zájem snadno změní v odpor, neboť i pejsek s kočičkou by zvládly ukuchtit chutnější dílo. Odstín Birch Green, který pokrývá většinu karoserie, totiž doplnily nejen některé dekory z nelakovaného karbonu, ale také kola, kryty zpětných zrcátek či části zadního křídla v modrém odstínu.
Tyto dvě barvy se nastěhovaly také do interiéru, jen v obráceném gardu. Prim tedy hraje modrá, zatímco zelená je pouze doplňkem. Je to neskutečně kýčovité, přičemž vrcholem je použití klasické látky na středy sedadel a dveřní opěrky, zatímco zbytek kabiny pokrývá kůže. Majitele měla tato individualizace vyjít na víc než 1 milion korun, přičemž pokud by si s nimi zapaloval doutníky, nejspíš by udělal líp. O to pozoruhodnější je, že dealerství se vozem chlubilo jako něčím mimořádným, čemu pomohlo přijít na svět. A teď zajišťuje i prodej.
Mimořádným jistě, ale... No nic, účel tady možná i světil prostředky, neboť tento Cayman už v nabídce dealerství nenajdete, a tak se nejspíš prodal. Člověk s podivným vkusem, kterému se tohle líbí, je tedy nejspíš víc než jeden. Nebo byl vůz nabídnout za tak směšné peníze, že nový majitel zavře oči nad tím, že každé ráno uvidí svou snídani dvakrát.
Buď jak buď, na tomto autě je vidět, že zprasit jinak sympatické auto jde i bez Mansory. Skoro se divíme, že Porsche na tohle kývlo, neboť jeho Sonderwunsch to zrovna dobrou reklamu nedělá. Přitom stačilo jen trochu ubrat a hned by se to aspoň trochu „dalo”. Tohle se vážně nedá, nakonec posuďte sami...
Cayman GT4 RS sice patří mezi nejlákavější sporťáky současnosti, v této specifikaci ale spíše odrazuje. O to víc zarazí, že jej Porsche dovolilo stvořit a dealer se jím dokonce chlubí. Foto: Porsche Bellevue, tiskové materiály
Zdroj: Porsche Bellevue
Bleskovky
- Žádná AI: Nové Bugatti nafotili pohřbené ve sněhu, je to 100 milionů korun zasypaných špinavou břečkou
30.12.2025
- Návrat Mercedesu k motorům V8 po fiasku hybridních čtyřválců je skutečný, výsledek ale nezní jako poctivé AMG
29.12.2025
- To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba
28.12.2025
Nejnovější články
- Hyundai prodalo svou ruskou továrnu za 2 tisíce korun, teď už ji možná nikdy nezíská zpátky
před 2 hodinami
- Renault chtěl rozptýlit obavy z elektromobilů rekordním dojezdem své novinky, ukázal tím ale jen jejich marnost
před 3 hodinami
- Ideologie nadevše: Největší německý autoklub se postavil proti 96 procentům vlastních členů, nemají elektromobil
před 5 hodinami
- Zmrvili jsme to a přišli o 70 procent zákazníků. Šéf Porsche se těsně před svým koncem chytil za nos
před 6 hodinami
- Bateriový kontrakt Tesly pro Cybertruck původně za 55 miliard má teď hodnotu 140 tisíc Kč, takový průšvih to je
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Porsche - vse o sportovnich modelech 01.01. 13:55 - pavproch
- BMW Divize 01.01. 13:14 - pavproch
- Přituhuje 12.31. 16:17 - abgx1
- VZKAZY 12.31. 12:58 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 12.31. 11:59 - Brus
- Policejní kontroly a měření 12.30. 16:18 - řidičBOB
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 12.30. 15:14 - pavproch
- MG Cyberster 12.28. 16:41 - lukasak12